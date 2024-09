Computer-Aided Manufacturing of CAM-software wordt over het algemeen gebruikt voor het creëren van machinepaden. Deze bewerkingen definiëren het pad dat het snijgereedschap volgt bij het verwijderen of toevoegen van materiaal. Specifieke parameters zoals de snij- en spindelsnelheid, het type beweging, over- of onderstap en meer worden gedefinieerd in de CAM-software om aan de specifieke applicatie van de gebruiker te voldoen, die de computer vervolgens gebruikt om het daadwerkelijke machinepad te genereren. De postprocessor vertaalt de machinepadgegevens vervolgens in NC-code die de machine kan begrijpen.