高度な AI 設定を管理

高度な AI 設定を使用すると、管理者はハブまたはプロジェクトのユーザが高度な AI 機能にアクセスできるかどうかをコントロールできます。この設定では、対象範囲内のお客様コンテンツを今後の高度な AI トレーニングに使用するかどうかもコントロールします。

高度な AI 設定は次の場所で管理できます。

Autodesk Account のハブ レベル

サポートされている製品エクスペリエンスのプロジェクト レベル

変更が有効になるまでに最大で数時間かかる場合があります。

標準 AI 機能は引き続き使用でき、この設定の影響を受けません。