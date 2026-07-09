高度な AI 設定を管理

Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
高度な AI 設定を使用すると、管理者はハブまたはプロジェクトのユーザが高度な AI 機能にアクセスできるかどうかをコントロールできます。この設定では、対象範囲内のお客様コンテンツを今後の高度な AI トレーニングに使用するかどうかもコントロールします。
高度な AI 設定は次の場所で管理できます。
Autodesk Account のハブ レベル
サポートされている製品エクスペリエンスのプロジェクト レベル
変更が有効になるまでに最大で数時間かかる場合があります。
標準 AI 機能は引き続き使用でき、この設定の影響を受けません。
このエクスペリエンスが使用可能になると、高度な AI はサポートされているハブ内のすべてのプロジェクトで既定でオンになります。高度な AI をオフにする場合は、いつでも設定を変更できます。
高度な AI 設定は、高度な AI 機能にカテゴリとして適用されます。個々の高度な AI 機能を個別にオンまたはオフにすることはできません。
|高度な AI をオンにした場合
|高度な AI をオフにした場合
|選択したハブまたはプロジェクトのユーザは、高度な AI 機能にアクセスできます。
|選択したハブまたはプロジェクトのユーザは、高度な AI 機能にアクセスできません。
|その対象範囲内のコンテンツは、今後の高度な AI トレーニングに使用される場合があります。
|その対象範囲内のコンテンツは、その後の高度な AI トレーニングに使用されません。
|プロジェクト レベルの設定で別の選択が許可されていない限り、新しいプロジェクトはハブ設定を継承します。
|プロジェクト レベルの設定で別の選択が許可されていない限り、新しいプロジェクトはハブ設定を継承します。
|変更が有効になるまでに最大で数時間かかる場合があります。
|変更が有効になるまでに最大で数時間かかる場合があります。
注: 高度な AI をオフにしても、以前にトレーニングされたモデルを遡及的に変更または再トレーニングすることはありません。
注: お客様コンテンツが今後の高度な AI トレーニングに使用されないようにしながら、高度な AI 機能をオンのままにするための個別の設定はありません。
高度な AI 設定は、製品および管理者エクスペリエンスに応じて、異なるレベルで適用できます。
管理者は、サポートされているハブについて、Autodesk Account で高度な AI 設定を管理できます。
ハブの設定:
ハブの高度な AI 機能へのアクセスをコントロールします。
そのハブ内のお客様コンテンツを、今後の高度な AI トレーニングに使用できるかどうかをコントロールします。
そのハブ内の新しいプロジェクトの既定の設定になります。
プロジェクト レベルの上書きを有効または無効にできます。プロジェクト レベルの上書きにより、製品でサポートされている場合、アカウント管理者とハブ プロジェクト管理者は、個々のプロジェクトに異なる高度な AI 設定を使用できます。
一部のオートデスク製品は、プロジェクト レベルの高度な AI 設定をサポートしています。
プロジェクト レベルの設定がサポートされている場合:
プロジェクトは、親ハブとは異なる設定を使用できます。
プロジェクト管理者は、製品のローカル管理者エクスペリエンスで設定を管理します。
新しいプロジェクトは、引き続き既定でハブ設定を継承します。
異なるプロジェクト設定の使用の可否は、ハブの既定を設定するダイアログでプロジェクト レベルの上書き
オプションでコントロールします。
ハブに必要な管理者権限があることを確認します。
組織によっては、これには次のものが含まれる場合があります。
プライマリ管理者。
セカンダリ管理者。
ハブ管理について承認された別の管理者ロール。
Autodesk Account にサインインします。
[製品とサービス]に移動します。
[ハブ]を選択します。
更新するハブを見つけます。
次のいずれかの方法で設定を更新します。
1 つまたは複数のハブを選択し、[アクション] > [AI 設定を更新]を選択します。
個別のハブの[その他のアクション] (...)メニューを選択し、[AI 設定を更新]を選択します。
[高度な AI]列に表示される値を確認します。
すべてのプロジェクトで既定でオン: 高度な AI はハブ内のすべてのプロジェクトでオンになっています。
すべてのプロジェクトで既定でオフ: 高度な AI はハブ内のすべてのプロジェクトでオフになっています。
既定でオン、上書き可: 高度な AI はすべてのハブで既定でオンになっており、ハブ管理者は個々のプロジェクトに異なる設定を許可できます。
既定でオフ、上書き可: 高度な AI はオフになっており、ハブ管理者は個々のプロジェクトに異なる設定を許可できます。
該当なし: 高度な AI 設定は、選択したハブでは使用できません。
すべてのプロジェクトで既定でオフに設定(警告アイコン): 高度な AI はアカウント レベルで無効になっており、管理者が変更することはできません。
プロジェクト レベルの上書きを使用して、ハブ管理者がプロジェクト レベルで高度な AI 設定をカスタマイズできるようにするかどうかを選択します。
高度な AI を既定でオンにするか、すべてのプロジェクトでオフにするかを選択します。
変更を保存します。
複数のハブを選択して、同じ設定を一括で適用することもできます。
変更が有効になるまでに最大で数時間かかる場合があります。
ハブまたはプロジェクトの高度な AI をオフにすると、次のことが行われます。
その対象範囲内の高度な AI 機能へのアクセスが削除されます。
その対象範囲内のお客様コンテンツが、今後の高度な AI トレーニングに使用されないようになります。
これは、選択したハブまたはプロジェクトの対象範囲にのみ適用されます。
高度な AI をオフにしても、次のことは行われません。
標準 AI 機能をオフにする。
以前にトレーニングされたモデルの学習内容を削除する。
以前にトレーニングされたモデルを遡及的に変更する。
お客様固有のモデル再トレーニングを提供する。
以前にトレーニングされたモデルを削除する。
高度な AI 機能をオンにしたまま、お客様コンテンツの使用に対する個別のコントロールを作成する。
設定を変更した後:
アクセスの変更が有効になるまでに最大で数時間かかる場合があります。
製品エクスペリエンスは異なるタイミングで更新される場合があります。
完全に反映されるまでに最大で数時間かかる場合があります。
高度な AI と標準 AI は異なる方法で管理されます。
|機能カテゴリ
|この設定によるコントロール
|高度な AI 機能
|はい
|標準 AI 機能
|いいえ
高度な AI がオフになっている場合でも、標準 AI 機能は引き続き使用できます。
Autodesk Assistant は標準 AI 機能です。高度な AI がオフになっているハブまたはプロジェクトで Autodesk Assistant が高度な AI 機能にアクセスしようとすると、その機能は使用できません。
ハブ レベルで高度な AI をオンまたはオフにし、プロジェクト レベルの上書きを許可しないようにします。
新しいプロジェクトはハブ設定を自動的に継承します。
製品がプロジェクト レベルの設定をサポートしている場合:
ハブのプロジェクト レベルの上書きを許可します。
製品のローカル管理者エクスペリエンスを開きます。
プロジェクト設定を個別に更新します。
その後、プロジェクトは親ハブとは異なる設定を使用できます。
変更が製品やサービス全体に反映されるまでに最大で数時間かかる場合があります。
以下を確認します。
正しいハブまたはプロジェクトが更新されていること。
ユーザが想定されるハブまたはプロジェクトに属していること。
変更した設定が、製品でサポートされていること。
|問題
|確認事項
|設定を編集できない。
|必要な管理者ロールが付与されていることを確認します。
|設定が表示されない。
|ハブまたは製品が高度な AI 設定をサポートしていない可能性があります。
|高度な AI をオフにした後も、ユーザが引き続きアクセスできる。
|変更が反映されるまで数時間待ちます。
|プロジェクトで異なる設定を使用できない。
|プロジェクト レベルの上書きがサポートされ、ハブで許可されていることを確認します。
|Autodesk Assistant が引き続き表示される。
|Autodesk Assistant は標準 AI 機能であり、引き続き使用できます。
アクティビティ ログには、次のようなイベントが含まれる場合があります。
システム レベルの高度な AI 制限。
管理者によるハブ レベルの設定変更。
アクティビティ ログ メッセージの例:
システムにより、このチームのすべてのハブとプロジェクトで高度な AI がオフになりました。
James Fidler がハブ X の高度な AI 設定を更新しました。
この設定では以下がコントロールされます。
高度な AI 機能へのアクセス。
選択した対象範囲内のお客様コンテンツを今後の高度な AI トレーニングに使用できるかどうか。
いいえ。この設定は、高度な AI 機能のカテゴリ全体に適用されます。
いいえ。これらの操作に対する個別のコントロールはありません。
いいえ。変更が有効になるまでに最大で数時間かかる場合があります。
いいえ。標準 AI 機能は引き続き使用できます。
いいえ。Autodesk Account では、高度な AI 設定をアカウント レベルで変更することはできません。
いいえ。高度な AI をオフにしても、以前にトレーニングされたモデルが遡及的に変更または再トレーニングされることはありません。
プロジェクト レベルの設定で別の選択が許可されていない限り、新しいプロジェクトは親ハブの設定を継承します。
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。