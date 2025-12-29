サブスクリプションを更新する際の重要な注意点は以下のとおりです。

組織のサブスクリプション契約を更新するには、サブスクリプションの購入者である必要があります。

購入者はオートデスクへの主な連絡先と見なされます。注文を行い、オートデスクから購入、請求、契約更新に関するメールを受け取る方が購入者となります。アカウント内では、期間の変更や人数の追加など、その他のセルフサービス機能も管理できます。 購入者は、管理者の役割を再割り当てしない限り、そのサブスクリプションのプライマリ管理者(管理者)でもあります。購入者は、組織内の別のユーザーにプライマリ管理者の役割を再割り当てすることができますが、購入者としての責任は維持されます。従来、購入者の役割は契約管理者と呼ばれていました。

オートデスクのサブスクリプションは、自動更新、チェックアウトでの手動更新、見積もりを通じて契約更新できます。個別または一括での更新が可能で、契約更新日の最大 90 日前から、有効期限日の 30 日または 45 日後まで(適格性や適用条件に応じて)更新できます。ただし、ソフトウェアのアクセス権を失わないようにするには、契約有効期限日までにサブスクリプションの契約更新を行います。Autodesk Account にアクセスしてご確認ください。

一部のサブスクリプションの契約更新は、手動でのみ管理できます。Autodesk account に契約更新のオプションが表示されない場合は、Autodesk パートナーまたはAutodesk の担当営業にご連絡ください。

契約更新時にライセンス数を減らしたり期間を変更したりする場合は、Autodesk account で変更を行ってください。 これらの変更については、自動更新するか、Autodesk パートナーまたは営業チームに見積もりを依頼してください。

注記: サブスクリプションや国によっては、一部の契約更新方法をご利用いただけない場合があります。