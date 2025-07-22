アカウント管理: 管理者向け

Business Success プランの概要

Autodesk Business Success プランは、オートデスク ソフトウェアのサブスクリプションに高度な機能とメリットを追加します。Business プランでは、ビジネス目標の達成を支援するために、専門家のガイダンスと優先的なサポートを受けることができます。Business プランのさまざまなメリットには、Autodesk Account のサクセス センターからアクセスできます。 

機能とメリット

Business プランでは、オートデスク製品のサブスクリプションに既に含まれている特典に加え、次の機能が追加されます。 

  • サクセス プラン： CSM が、お客様の成功目標を追跡し、継続的なサポートを提供します。 
  • プランニング セッション：CSM や業界の専門家とミーティングを行い、プロジェクト、目標、サポートを受けるためのオプションについて話し合います。 
  • 成果と価値の追跡：CSM が、お客様の成功目標を追跡し、継続的なサポートを提供します。
  • 学習プランの管理：オートデスクのオンデマンド学習コンテンツのライブラリから、チーム用にカスタマイズされた学習プランを設定できます。  
  • エキスパート コーチング セッション：チームの効率と生産性を高めるために、オートデスクのエキスパートによるパーソナライズされたコーチングセッションをリクエストできます。
  • エグゼクティブ事業概要： 毎年の戦略的アカウント レビューにより、オートデスク ソフトウェアのパフォーマンスと使用状況を評価し、共通の目標の進捗を確認します。    
  • ディレクトリ同期：このテクノロジーを使用することにより、チームは、組織のディレクトリ サービスとオートデスクの間でユーザー データを同期させることができます。  
  • 24 時間 365 日対応の優先テクニカルサポート：オートデスクは、重要な問題に対して 24 時間 365 日対応し、シニア エージェントによる高度なサポートを提供します。 
  • 使用状況レポート API：API を使用して、システムが使用状況レポートと書き出しデータへアクセスできるようにします。

カスタマー サクセス マネージャー(CSM)へのお問い合わせ

Autodesk Account で、割り当てられた CSM に連絡するには:

  1. Autodesk Account にサインインし、サクセス センター （英語）に移動します。
  2. [カスタマー サクセス マネージャーに接続]タイルで、[接続]をクリックします。
  3. [カスタマーサービス マネージャー]画面で、CSM に連絡するトピックの名前と説明を入力します。
  4. リクエストが記載された電子メールが CSM に送信されたことを確認するメッセージが表示されます。 

学習プランを作成する

サクセス センターからオートデスクのオンデマンド学習コンテンツ ライブラリにアクセスして、チームの学習プランを立てることができます。学習プランの作成、リクエスト、追跡について詳しくは、「学習プラン」を参照してください。 

エキスパート コーチングをリクエストする

サクセス センターから、オートデスクのエキスパートによる個別のコーチング セッションをリクエストできます。トレーニングのリクエスト方法や、オートデスクのテクニカル アカウント スペシャリストによるセッションの計画・実施方法の詳細については、「エキスパート コーチング」を参照してください。

サポートが必要な場合は、Autodesk Assistant にお問い合わせください!

Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。

Assistant に尋ねる

オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？

ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。

サポート レベルを確認