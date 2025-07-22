Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
Autodesk Business Success プランは、オートデスク ソフトウェアのサブスクリプションに高度な機能とメリットを追加します。Business プランでは、ビジネス目標の達成を支援するために、専門家のガイダンスと優先的なサポートを受けることができます。Business プランのさまざまなメリットには、Autodesk Account のサクセス センターからアクセスできます。
Business プランでは、オートデスク製品のサブスクリプションに既に含まれている特典に加え、次の機能が追加されます。
Autodesk Account で、割り当てられた CSM に連絡するには:
サクセス センターからオートデスクのオンデマンド学習コンテンツ ライブラリにアクセスして、チームの学習プランを立てることができます。学習プランの作成、リクエスト、追跡について詳しくは、「学習プラン」を参照してください。
サクセス センターから、オートデスクのエキスパートによる個別のコーチング セッションをリクエストできます。トレーニングのリクエスト方法や、オートデスクのテクニカル アカウント スペシャリストによるセッションの計画・実施方法の詳細については、「エキスパート コーチング」を参照してください。
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。