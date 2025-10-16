Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
ユーザの役割ポリシーを使用すると、ユーザを外部ユーザまたはユーザとして指定できます。
外部ユーザとは、オートデスクの製品やサービスにアクセスする必要がある建設会社・施工会社やベンダーなど、組織外の人物のことです。以前はゲスト ユーザと呼ばれていたこの役割を設定することで、機密性の高い内部リソースを公開することなく、安全なコラボレーションを実現できます。
外部ユーザに適用するポリシーは、ユーザ管理の既定の設定またはドメイン名に基づくルールによって決定できます。これにより、あるユーザを外部ユーザとして扱うか標準ユーザとして扱うかをコントロールできるため、アクセスを安全かつ透過的に管理することが容易になります。
既定のユーザ管理ベースのポリシーを使用すると、Autodesk BIM Collaborate Pro、Autodesk Build、Autodesk Takeoff などのオートデスク クラウド コラボレーション製品を通じてチームに追加されたユーザはすべて、Autodesk Account で自動的に外部ユーザとして設定されます。
ドメイン ベースのルールを使用することにした場合は、チーム用に承認済み電子メール ドメインのリストを設定できます。これにより標準ユーザか外部ユーザかが判断され、自動的に管理できます。承認済みドメインの電子メールを持つユーザは標準ユーザとして割り当てられ、他のドメインの電子メールを持つユーザは自動的に外部ユーザとして設定されます。
ドメイン ベースのポリシーに一致しないユーザの役割を変更するには、「ユーザの役割ポリシーの例外を表示する」を参照してください。
注: ドメイン ベースのルールには、シングル サインオン(SSO)またはディレクトリ同期用の組織のドメインを含めてください。これにより、SSO を使用しているチーム メンバーが標準ユーザとして自動的に認識されます。
注: ドメイン ルールを設定しても、チームの既存のユーザの既存の役割は保持されます。既存のユーザがドメイン ポリシーを満たしていない場合、そのユーザは例外としてマークされます。「ユーザの役割ポリシーの例外を表示する」を参照してください。
ドメインはいつでも削除できます。ドメインを削除する場合は、少なくとも 1 つのドメインを残す必要があります。
注: 削除されたドメインを持つ既存のユーザは例外としてマークされます。「ユーザの役割ポリシーの例外を表示する」を参照してください。
ドメイン ベースのポリシーに従っていないユーザを確認および変更できます。現在の役割と想定される役割を比較します。
ユーザをフィルタリングして、すべての役割を表示することも、標準ユーザの役割または外部ユーザの役割を持つユーザのみを表示することもできます。
注: 一度に複数のユーザを選択する場合は、同じ新しい役割を割り当てる必要があります。
ユーザがドメイン ベースのルールに従っていない場合、アカウントにアラートが表示されます。
ユーザの役割がドメイン ベースのルールに従っていない場合は、そのユーザの詳細に警告サインが表示されます。これは、ドメイン ベースのルールがオンになっており、そのユーザが例外であることを意味しています。ユーザの役割を変更するには、[役割を変更]をクリックするか、[チーム設定] に移動してすべてのユーザの役割の例外を確認します。
ドメイン ルールに一致するようにユーザの役割を変更すると、そのユーザの役割が現在例外になっていることを知らせるメッセージが表示されます。このユーザがドメイン ルールに従うようにする場合は、[例外を取り消す]を選択します。
ドメイン ルールに従っているユーザの役割を変更すると、この更新によって例外が発生するというメッセージが表示されます。ユーザがドメイン ポリシーに従わないようにする場合は、役割を変更します。例外を取り消すには、ユーザの詳細に移動するか、[チーム設定] に移動してすべての例外を表示します。
既定のユーザ管理ベースのポリシーを適用すると、シングル サインオン(SSO)または Active Directory (AD)同期のユーザが標準ユーザとして追加されます。ドメイン ベースのポリシーをオンにすると、ドメインがポリシーに一致する場合にのみ、SSO または AD 同期ユーザが標準ユーザとして追加されます。ドメインが一致しない場合は、ユーザは外部ユーザとして追加されます。
例: ドメイン ベースの外部ユーザ ルールをオンにしてドメイン cba.net のみを含めているものの、SSO または AD ドメインが abc.net の場合、SSO または AD で同期されたユーザは、ユーザ管理では外部ユーザとして追加されます。
ゲスト ユーザは「外部ユーザ」という名称になりました。名称が変わっただけであり、これらのユーザの扱い方を変える必要はありません。
いいえ。今回の変更は既定の製品の割り当てには影響しません。ゲスト ユーザの名称が「外部ユーザ」に変更されただけです。今後も以前と同じ方法で製品を割り当てることになります。
はい、どのユーザが外部ユーザかは使用状況レポートで確認できます。
ドメイン ポリシーにない電子メール ドメインのユーザを追加すると、そのユーザは外部ユーザとしてマークされます。この処理は、オートデスク クラウド コラボレーション製品を介してユーザを追加するか、Autodesk Account のユーザ管理で直接追加するかに関係なく行われます。ユーザの役割を設定すると、システムは常にドメイン ポリシーに従います。
