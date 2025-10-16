ユーザの役割ポリシーを使用すると、ユーザを外部ユーザまたはユーザとして指定できます。

外部ユーザとは、オートデスクの製品やサービスにアクセスする必要がある建設会社・施工会社やベンダーなど、組織外の人物のことです。以前はゲスト ユーザと呼ばれていたこの役割を設定することで、機密性の高い内部リソースを公開することなく、安全なコラボレーションを実現できます。

外部ユーザに適用するポリシーは、ユーザ管理の既定の設定またはドメイン名に基づくルールによって決定できます。これにより、あるユーザを外部ユーザとして扱うか標準ユーザとして扱うかをコントロールできるため、アクセスを安全かつ透過的に管理することが容易になります。