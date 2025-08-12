Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
Autodesk Flow Studio（旧 Wonder Studio）は、AI を搭載したクラウドベースの 3D ツールセットです。複雑な設定を行う必要もなく、ライブ アクション映像を編集可能な CG シーンに変換できます。使いやすく高速で完全にコントロール可能な AI を活用して、思い描くストーリーを表現できます。
AI ツールでアイデアをすばやく具現化し、スピーディーかつ徹底的に創造性を探究
書き出し・編集可能な要素をコントロールしながら、各フレームを微調整
Maya、Blender、Unreal Engine、USD とシームレスに統合されたソリューション
独立系の短編映画から壮大な劇場映までを幅広くサポートするハイエンドな VFX ツールです。特別な機器や進捗管理は必要ありません。
アーティストの代わりとなるためでなく、アーティストをサポートするために設計された AI で、ディレクションや編集を自在に行えます。
制作パイプラインにツールをシームレスに統合し、チームワークを円滑化。デジタル コンテンツからスタジオ規模の作品までの幅広い制作プロジェクトがスピードアップします。
無償
AI 搭載の VFX を試したい方向けの無償プランです。クリエイティブな機能を無償でご利用いただけます。クレジット カードは不要です。
高度な AI 機能を活用して、さらに柔軟にプロジェクトを進めたいクリエイター向けのプランです。
クリエイターや小規模なチーム向けのプランです。豊富な書き出しオプションや、ラピッド プロトタイピングの機能を備えています。すばやく価値を提供し、自信を持って拡張できます。
大規模な制作チーム向けのプランです。複雑な制作プロジェクトをサポートするすべての機能を最大限にご活用いただけます。
価格については営業担当にお問い合わせください
スタジオや企業向けのプランです。正確なスケーラビリティ、セキュリティ、コントロール、柔軟性を備え、大容量かつ高精度なパイプラインをサポートします。
Flow Studio は、規模にかかわらずあらゆるチームやプロジェクトに役立ちます。アーティストは直感的で使いやすいインターフェイスを駆使して、本来の仕事である創作活動にフォーカスできます。映像をアップロードし、フレームをスキャンし、CG キャラクターを実写版のアクターにすばやく割り当て、統合します。また、照明の適用やアニメート、合成などを自動的に行い、ユニークな映像を作成できます。
Flow Studio は AI 搭載のモーション キャプチャ テクノロジーを搭載します。CG キャラクターを実際のアクターと統合し、顔・体・手の動きをシームレスにキャプチャします。
キャラクター ボーンの高度なリターゲティングや書き出し可能なアニメーションなどの機能で、プロジェクトの完全なモーション キャプチャデータを USD または FBX 形式で取得できます。
Wonder Animation は、動画シーケンスを変換して 3D アニメーション シーンを生成できる画期的なテクノロジーを搭載します。
さまざまなカットやショットが含まれるシーケンスを撮影・編集し、AI を活用してシーンを 3D 空間に再構築します。各カメラの位置や動きを、キャラクターや環境との相関性に合わせて調整します。
作品を作り込むために必要なデータを書き出します。クリエイティブな作業に必要となる次のような要素を書き出すことができます。
結果を簡単に書き出して任意のツールに取り込み、作品の最後の仕上げをシームレスに行えます。Universal Scene Description （USD）などの統合されたオープン スタンダードを使用することで、コラボレーションが向上します。Maya、Blender、Unreal Engine などのプロフェッショナル向け 3D ツールの間でスムーズにデータ交換を行い、高品質なデータを効率的に書き出すことができます。
Flow Studio は、クラウドベースのレンダリング テクノロジーを搭載します。これを活用することで作業効率が向上し、クリエイティブな作業のためにマシン容量を確保できます。複数のレンダリング ジョブをクラウドに送信し、その間に他の作業を進めることができるため、ダウンタイムが大幅に短縮し、クリエイティブな成果を迅速に完成させることができます。
Flow Studio を使用しているストーリーテラー、3D アーティスト、映像制作者などが集まるコミュニティです。共に創造し、探究し、進化しませんか？ぜひご参加ください。
- Corridor Digital 社 撮影・編集者/Dean Hughes 氏
— Boxel Studio 社 新技術責任者/Juan Carlos Galindo 氏
Autodesk AI は、アーティストやクリエイター向けのソリューションです。ビジョンをコントロールしつつ、作業を迅速に行えます。プロジェクトのプレゼンから、VFX ショットの作成、インスピレーションの追求まで。Flow Studio の高度な AI テクノロジーを活用すると、意図どおりにコントロールしながら創造し、ストーリーテリングに集中し、情熱をもって取り組むことができます。
映画・テレビ・ゲームの迫力あるシーンやキャラクターを制作
制作プロジェクトに必要なクリエイティブ ツールを包括的に搭載するツール コレクションです。パワフルでスケーラブルなパイプラインを低コストで構築できます。Arnold の 5 ライセンス、15 倍のシミュレーション能力、新たに導入された群集シミュレーション機能、AI 搭載のモーション キャプチャなどが含まれます。
Flow Studio（旧 Wonder Studio）は、Autodesk AI を搭載するクラウドベースの 3D ツールセットです。複雑な設定を行う必要もなく、ライブ アクション映像を編集可能な CG シーンに変換できます。
モーション キャプチャやカメラ トラッキング、アルファ マスク、クリーン プレート、キャラクター パスなどの重要な書き出し要素を自動的に生成し、USD 経由で Autodesk Maya、Blender、Unreal、Autodesk 3ds Max などの 3D ツールで使用できます。
Flow Studio の高速で使いやすく、完全にコントロール可能な AI を活用すれば、心に浮かぶストーリーを思うがままに表現できます。
Flow Studio では無償版もご用意しています。AI 搭載の VFX ツールでストーリーテリングの質を高めることに興味があるクリエイターにおすすめです。Flow Studio の無償版を入手するには、［比較］ページの［無償版にアクセス］をクリックしてください。
Flow Studio では、サブスクリプションを自由にご利用いただけるクレジット システムを採用しています。プランに基づき、一定数のクレジットが毎月付与されます。このクレジットを使用して、AI モーション キャプチャやライブ アクション、アニメーション、動画から 3D シーンの生成など、さまざまな種類のプロジェクトを行えます。
各プロセスで、1 秒あたりの規定クレジット数が消費されます。クレジットは毎月リセットされるため、有効期限が切れる前に必ず使用してください。各プランに含まれるクレジットの数を確認するには、［比較］ページをご覧ください。
カメラ トラッキングでは、動画映像を解析し、3D 空間における実際のカメラの動きを判断し、シーン内に 3D オブジェクト、アクター、またはエフェクトを正確に配置できます。一方、モーション トラッキングでは、動画内の特定のアクターまたは要素の動きを追跡します。カメラ トラッキングでは仮想カメラ パスを再構築するのに対して、モーション トラッキングでは移動するターゲットにグラフィックスやエフェクトをマッピングします。
Flow Studio は、クリエイティブ プロセスをスピードアップするために設計されたさまざまな AI 搭載ツールを備えています。主な機能には、マーカーレス モーション キャプチャや、動画から 3D シーンを生成するテクノロジーのほか、カメラ トラッキング、クリーン プレート、アルファ マスク、キャラクター パスなどの基本的な要素の自動生成機能が含まれます。
このすべて要素を Maya、Blender、Unreal などの任意の 3D ツールに書き出し、簡単に作り込みながら作品を構築できるなど、クリエイティブな作業を完全にコントロールできます。
一部の Autodesk AI 機能は機械学習を活用しないため、基盤となるモデルのトレーニング用データは必要ありません。トレーニング データが必要な AI 機能については、オートデスクは機能に応じたさまざまなデータ ソースを使用しています。Autodesk AI 機能が機械学習を活用しているかどうかや、トレーニングに何のデータ ソースが使用されているかの詳細は、Autodesk Trust Center の「オートデスクの信頼できる AI」セクションに記載される「Autodesk AI 透明性カード」を参照してください。注：追加の透過性カードも、随時公開予定です。
従来の AI ツールの多くはブラックボックスのようなもので、ワンクリックで結果を得られるものの、結果をコントロールすることはできませんでした。Flow Studio はそこが違います。「あなたのために」働くだけでなく、「あなたと一緒に」働くように設計されています。Flow Studio ではユーザーが主導権を握り、AI を指示およびコントロールします。プロセスを導き、結果を洗練させ、自身のクリエイティブなビジョンを忠実に反映させた成果を完成させることができます。ただ単にボタンを押して運を天に任せるのではありません。クリエイティブを支援する AI を搭載した適切なツールを活用することが、アイデアを実現するための鍵となります。