従来の AI ツールの多くはブラックボックスのようなもので、ワンクリックで結果を得られるものの、結果をコントロールすることはできませんでした。Flow Studio はそこが違います。「あなたのために」働くだけでなく、「あなたと一緒に」働くように設計されています。Flow Studio ではユーザーが主導権を握り、AI を指示およびコントロールします。プロセスを導き、結果を洗練させ、自身のクリエイティブなビジョンを忠実に反映させた成果を完成させることができます。ただ単にボタンを押して運を天に任せるのではありません。クリエイティブを支援する AI を搭載した適切なツールを活用することが、アイデアを実現するための鍵となります。