Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
[ユーザ管理]では、任意のユーザ(プライマリ管理者またはセカンダリ管理者を除く)を外部ユーザとして設定できます。通常、これは建設会社・施工会社やベンダーなど、従業員ではない人に対して行います。
注: 既定では、統合クラウド コラボレーション製品(Autodesk BIM Collaborate Pro、Autodesk Build、Autodesk Takeoff など)を介してハブからチームに自動的に追加されたユーザが外部ユーザとして指定されます。
チーム設定から、標準ユーザまたは外部ユーザを自動的に判断して管理する、ドメイン ベースのユーザ ルールを作成できます。ポリシーを使用して外部ユーザを設定するには、[チームの設定]でドメイン ベースの外部ユーザをアクティブにします。
ドメイン ベースのユーザ ルールの管理の詳しい手順については、「ユーザの役割ポリシーを管理」を参照してください。
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。