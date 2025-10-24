アカウント管理: 管理者向け

外部ユーザの指定

[ユーザ管理]では、任意のユーザ(プライマリ管理者またはセカンダリ管理者を除く)を外部ユーザとして設定できます。通常、これは建設会社・施工会社やベンダーなど、従業員ではない人に対して行います。

 

注: 既定では、統合クラウド コラボレーション製品(Autodesk BIM Collaborate Pro、Autodesk Build、Autodesk Takeoff など)を介してハブからチームに自動的に追加されたユーザが外部ユーザとして指定されます。

 

ユーザの詳細で外部ユーザを指定するには

  1. [ユーザ管理]に移動して[ユーザ別]を選択します。
  2. 該当するユーザを見つけて選択します。
  3. [役割を変更]を選択します。
  4. 選択可能な役割から[外部ユーザ]を選択します。
  5. 変更を保存します。 

ユーザの役割ポリシーを使用して外部ユーザを指定するには

チーム設定から、標準ユーザまたは外部ユーザを自動的に判断して管理する、ドメイン ベースのユーザ ルールを作成できます。ポリシーを使用して外部ユーザを設定するには、[チームの設定]でドメイン ベースの外部ユーザをアクティブにします。

 

ドメイン ベースのユーザ ルールの管理の詳しい手順については、「ユーザの役割ポリシーを管理」を参照してください。

