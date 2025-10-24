[ユーザ管理]では、任意のユーザ(プライマリ管理者またはセカンダリ管理者を除く)を外部ユーザとして設定できます。通常、これは建設会社・施工会社やベンダーなど、従業員ではない人に対して行います。

注: 既定では、統合クラウド コラボレーション製品(Autodesk BIM Collaborate Pro、Autodesk Build、Autodesk Takeoff など)を介してハブからチームに自動的に追加されたユーザが外部ユーザとして指定されます。