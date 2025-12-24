API ユニットの請求基準は請求ユニットごととなります。各請求ユニットは一定量の API 使用状況に相当します。

無料ティアのサブスクリプション メンバーの場合は、請求ユニットに対して費用は発生しません。ユニットを使いきると、API 残高が更新されます。たとえば、1 ユニットが 20 分の処理作業の場合、20 分使用した後に残高が更新されます。

有料ティアのサブスクリプション メンバーの場合は、請求ユニットに満たない分について請求が発生したり、トークンが消費されたりすることはありません。たとえば、請求サイクルの間に 10 分の処理作業のみを使用し、請求ユニットが 20 分の場合は請求が発生しません。10 分の使用は次の請求サイクルに繰り越されます。

同じチームでサブスクリプション タイプを組み合わせている場合、API の使用は次の順序で計算されます。