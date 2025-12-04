APS API スタートアップ ガイド

APS API を使用するには、請求に接続されたワークスペースを設定します。これは無料ティアと有料ティアの両方のアクセスに対して機能し、API の使用状況が適切にトラッキングされるようになります。

開発者ハブと Autodesk Platform Services の詳細については、こちらの PDF（英語のみ） をご覧ください。