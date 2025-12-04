APS API スタートアップ ガイド

Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
APS API を使用するには、請求に接続されたワークスペースを設定します。これは無料ティアと有料ティアの両方のアクセスに対して機能し、API の使用状況が適切にトラッキングされるようになります。
開発者ハブと Autodesk Platform Services の詳細については、こちらの PDF（英語のみ） をご覧ください。
チーム：組織のサブスクリプションと請求の適用対象となるスペース。
開発者ハブ：API アクセス、資格情報、環境を設定するためのワークスペース。各開発者ハブは 1 つのチームに接続します。
Autodesk Account で開発者ハブを作成する前に、正しいチームを選択してください。
API サブスクリプションをチームに割り当てたら、Autodesk Account から開発者ハブを作成します。これを行うには、Autodesk Account ->［製品とサービス］->［ハブ］の順に進みます。開発者ハブを作成したら、チームメイトをハブに追加して、Autodesk Platform Services（英語） でアプリケーションの構築を開始できます。
購入者または管理者（Autodesk Account のプライマリ管理者またはセカンダリ管理者）は、Autodesk Account で API の残高、使用状況、消費量をモニタリングできます。
ハブ管理者または開発者は、Autodesk Platform Services で API の使用状況を確認できます。
チーム管理者（プライマリ管理者またはセカンダリ管理者）が開発者ハブを作成できます。チーム管理者ではない人が開発者ハブを作成する必要がある場合は、チーム管理者にチームへの招待を依頼して、セカンダリ管理者として指定してもらいます。
いいえ。マッピングは 1 対 1 です。
いいえ。1 つのチームで作成できる開発者ハブは 1 つのみです。
開発者ハブは、セルフサービスで別のチームに切り替えることはできません。新しい開発者ハブを別のチーム用に作成するか、オートデスクに連絡してチームを変更できます。ハブ管理者は、開発者ハブ間でアプリケーションを移動できます。
APS サブスクリプションの購入者が複数のチームを管理している場合は、購入者のみが Autodesk Account のホーム ページでサブスクリプションをチームに割り当てることができます。
