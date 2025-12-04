アカウント管理: 管理者向け

APS API スタートアップ ガイド

APS API を使用するには、請求に接続されたワークスペースを設定します。これは無料ティアと有料ティアの両方のアクセスに対して機能し、API の使用状況が適切にトラッキングされるようになります。

 

開発者ハブと Autodesk Platform Services の詳細については、こちらの PDF（英語のみ） をご覧ください。

基本コンセプト 

  • チーム：組織のサブスクリプションと請求の適用対象となるスペース。

  • 開発者ハブ：API アクセス、資格情報、環境を設定するためのワークスペース。各開発者ハブは 1 つのチームに接続します。

Autodesk Account で開発者ハブを作成する前に、正しいチームを選択してください。 

一般的な使用事例

 

  1. 新規サブスクリプションメンバー無料ティアまたは有料ティアを取得すると、チームが作成され、サブスクリプションが自動的にチームに割り当てられます。 
  2. 既に複数のチームを管理している場合 – 購入後に、複数のチームを管理している管理者（Autodesk Account のプライマリ管理者またはセカンダリ管理者）には特定のチームにサブスクリプションを割り当てるようにプロンプトが表示されます。必要に応じて、以下の手順で新しいチームを作成することもできます。

開発者ハブを設定

 

API サブスクリプションをチームに割り当てたら、Autodesk Account から開発者ハブを作成します。これを行うには、Autodesk Account ->［製品とサービス］->［ハブ］の順に進みます。開発者ハブを作成したら、チームメイトをハブに追加して、Autodesk Platform Services（英語） でアプリケーションの構築を開始できます。

  • 購入者または管理者（Autodesk Account のプライマリ管理者またはセカンダリ管理者）は、Autodesk Account で API の残高、使用状況、消費量をモニタリングできます。 

  • ハブ管理者または開発者は、Autodesk Platform Services で API の使用状況を確認できます。  

よくある質問（FAQ）

開発者ハブは誰が作成できますか？

チーム管理者（プライマリ管理者またはセカンダリ管理者）が開発者ハブを作成できます。チーム管理者ではない人が開発者ハブを作成する必要がある場合は、チーム管理者にチームへの招待を依頼して、セカンダリ管理者として指定してもらいます。

1 つの開発者ハブを複数のチームに接続できますか？

いいえ。マッピングは 1 対 1 です。

1 つのチームが複数の開発者ハブを持つことはできますか？

いいえ。1 つのチームで作成できる開発者ハブは 1 つのみです。

後でチームを変更できますか？

開発者ハブは、セルフサービスで別のチームに切り替えることはできません。新しい開発者ハブを別のチーム用に作成するか、オートデスクに連絡してチームを変更できます。ハブ管理者は、開発者ハブ間でアプリケーションを移動できます。

チームの割り当てのプロンプトは誰に表示されますか？

APS サブスクリプションの購入者が複数のチームを管理している場合は、購入者のみが Autodesk Account のホーム ページでサブスクリプションをチームに割り当てることができます。

