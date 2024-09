Rispetto ai tradizionali metodi di produzione, questa tecnologia offre molti vantaggi, quali flessibilità, velocità e costi contenuti. Poiché la produzione additiva è per definizione un metodo additivo, gli scarti sono molto ridotti. Dal momento che tutta la polvere rimasta nella macchina può essere riutilizzata per il progetto successivo, non è necessario gettare o scartare nulla. Con i tradizionali metodi sottrattivi (che prevedono la rimozione di materiale per ottenere il risultato finale), si può arrivare fino al 90% del materiale di scarto. La precisione offerta assicura inoltre una maggiore qualità e la riduzione dei tempi di produzione totali. La flessibilità a livello di progettazione evita infine di dover adottare un unico approccio per ogni situazione, consentendo in tal modo di ridurre il costo dei processi.