La maggior parte delle aziende opera in silos funzionali. Le informazioni sul prodotto possono essere isolate in reparti, unità di rete disconnesse e in singoli computer. I diversi processi che coinvolgono persone e informazioni relative a più funzioni non sono coerenti. Le informazioni sul prodotto sono difficili da trovare e spesso non sono aggiornate. Questo causa errori, ritardi e inefficienze. La gestione del ciclo di vita del prodotto è importante perché elimina i silos con dati centralizzati e automazione dei workflow che collegano efficacemente persone, processi e informazioni dei prodotti in tutta l'azienda.



La gestione del ciclo di vita del prodotto migliora notevolmente il modo in cui le aziende creano, costruiscono, supportano e migliorano i prodotti e i servizi. Il PLM riduce gli errori e garantisce che tutti possano utilizzare le informazioni più aggiornate e accurate quando e dove servono. Il PLM elimina gli ostacoli alla collaborazione aumentando l'efficienza e l'agilità.



Il software PLM fornisce anche dashboard KPI, che riducono il tempo necessario per coordinare manualmente le attività, i report e le verifiche di progetto. L'utilizzo del PLM contribuisce inoltre a migliorare la qualità dei prodotti fornendo agli ingegneri i dati sulle prestazioni dei prodotti per la tracciabilità a ciclo chiuso e i miglioramenti di progettazione fin dalle prime fasi del ciclo di sviluppo. Questi sono solo alcuni esempi del motivo per cui la gestione del ciclo di vita del prodotto è importante. Aziende di ogni dimensione e settore, in ogni parte del mondo, beneficiano dell'utilizzo del PLM.