Il software per stabilimenti industriali digitali semplifica i workflow 2D e 3D tra i team di progetto multidisciplinari. Ad esempio, anziché progettare uno stabilimento industriale separatamente in AutoCAD e Inventor, è possibile creare contemporaneamente un modello 2D e 3D con un livello di dettaglio appropriato utilizzando Autodesk Factory Design Utilities. Le applicazioni più avanzate del software per stabilimenti industriali digitali sfruttano l'interoperabilità tra modelli di attrezzature, layout di stabilimenti industriali, dati di acquisizione della realtà e modelli di edifici. Tutti i dati e i processi sono integrati in un unico modello di stabilimento industriale digitale. Allo stato piùmaturo, un modello come questo può essere utilizzato come gemello digitale per l'impianto di produzione.