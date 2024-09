Il software e/o i servizi basati sul cloud gratuiti di Autodesk sono soggetti all'accettazione e al rispetto delle condizioni d'uso (inglese) o di altre condizioni applicabili al software o ai servizi basati sul cloud. Il software e i servizi basati sul cloud soggetti a una licenza didattica possono essere utilizzati esclusivamente per scopi di carattere didattico (inglese) e non possono essere destinati a fini commerciali o professionali oppure a qualsiasi altro scopo di lucro.



Gli studenti e i docenti possono usufruire di una licenza didattica individuale se sono iscritti o impiegati presso un istituto didattico qualificato che è stato accreditato da un ente governativo autorizzato e ha come finalità principale l'insegnamento agli studenti iscritti. Per saperne di più.



Gli istituti didattici qualificati possono accedere a licenze didattiche gratuite per l'apprendimento, l'insegnamento, la formazione, la ricerca e lo sviluppo che fanno parte delle funzioni di insegnamento eseguite dall'istituto didattico. Per saperne di più.