La prototipazione rapida è spesso associata alle tecniche di produzione additiva (stampa 3D). Anche se esistono altre tecnologie di prototipazione, sono per lo più troppo costose per rientrare nella categoria della prototipazione rapida. Ad esempio, l'ampia gamma di requisiti per l'attrezzaggio e la configurazione dello stampaggio a iniezione rendono questa tecnologia poco pratica e troppo costosa per la prototipazione rapida.

La lavorazione CNC (produzione sottrattiva) a volte può essere la soluzione migliore per la prototipazione rapida di parti che non sono adatte per la produzione additiva. Tuttavia, le macchine CNC richiedono in genere più tempo per l'installazione, la messa in opera e l'attrezzaggio rispetto alle stampanti 3D e sono meno utilizzate per la prototipazione rapida.



Di conseguenza, molti tipi di produzione additiva sono sinonimo di prototipazione rapida. Le tre tecnologie additive più comuni sono la fabbricazione a filamento fuso (FFF) (inglese), anche nota con il nome commerciale di modellazione a deposizione fusa (FDM), la stereolitografia (inglese) (SLA) e la sinterizzazione laser selettiva (SLS).



FFF/FDM è la forma di stampa 3D più diffusa, perché è la più semplice da utilizzare e la meno costosa. È anche abbastanza veloce, il che la rende adatta alla prototipazione rapida. Tuttavia, il funzionamento di questa tecnologia che deposita materiali termoplastici fusi strato dopo strato produce anche imperfezioni superficiali. Tra le tecnologie di stampa 3D, è anche quella che ha la risoluzione e l'accuratezza inferiori ed è quindi ottimale per parti semplici e prototipi in fase iniziale.



I tipi di stampa SLA e SLS 3D sono più costosi del tipo FFF, ma producono parti più resistenti, funzionali e precise della stampa FFF. La stampa SLA utilizza i laser per polimerizzare una vasta gamma di resine in parti di plastica dura con alta risoluzione e tolleranze minime. È un modo veloce per produrre prototipi estetici e funzionali. La SLS è un approccio di prototipazione rapida molto diffuso per la realizzazione di prototipi funzionali e ingegneristici per i test funzionali e sul campo. Utilizza laser ad alta potenza per sinterizzare insieme particelle di molti tipi di polveri, compresi i metalli. La SLS è in grado di produrre parti eccezionalmente resistenti, anche con geometrie complesse e caratteristiche insolite.



Altri metodi di stampa 3D per la prototipazione rapida includono la fusione laser selettiva (SLM), la produzione di oggetti laminati (LOM), l'elaborazione digitale della luce (DLP) e l'erogazione di legante a getto. La PBF, o fusione a letto di polvere, è un altro metodo per la produzione additiva di metalli (inglese) che consente di creare prototipi o parti di produzione, strato dopo strato, da titanio, alluminio, acciaio inossidabile e altre polveri di metallo. La tecnologia DLP è simile alla SLA, ma è più veloce ed economica, anche se può richiedere strutture di supporto durante la stampa e la successiva polimerizzazione. La tecnologia additiva LOM fa aderire strati di carta, plastica o altri materiali tagliati a macchina per fabbricare le parti. Infine, l'erogazione di legante a getto è un metodo di stampa 3D veloce che può utilizzare molte polveri di materiali diversi. Lega strati di polvere spruzzandoli con minuscole gocce di liquido, comprimendo gli strati e rifinendo gli oggetti con la polimerizzazione in forno o la sinterizzazione.