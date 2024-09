Autodesk Fusion Simulation Extension è un insieme di tipi di studio di simulazione che consentono di valutare la fattibilità della produzione del progetto 3D. È importante capire come può funzionare in condizioni reali prima di passare alla fase di produzione. Analizza le prestazioni e la fattibilità dei modelli 3D per garantire che soddisfino le esigenze previste dalle situazioni reali con strumenti di simulazione strutturale, termica ed esplicita. Simulation Extension include studi di simulazione dello stampaggio ad iniezione che permettono di ottenere informazioni dettagliate sulla produzione di stampi ad iniezione di materiali plastici.