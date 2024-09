Se si sceglie di non rinnovare l'abbonamento o nel caso in cui il pagamento non venga effettuato entro la data di scadenza, l'abbonamento passerà tra gli stati seguenti: Scaduto > Sospeso > Annullato. Questo processo inizia alla data di fine dell'abbonamento o alla data di scadenza del pagamento della fattura, a seconda di quale evento si verifica per primo.

Cosa succede quando viene eseguito il processo di scadenza

Stato: Scaduto

Se l'abbonamento passa dallo stato Attivo allo stato Scaduto per il mancato rinnovo o il mancato pagamento, è necessario eseguire un'azione (pagamento o rinnovo) per evitare che venga sospeso.

Stato: Sospeso

Se non si effettua il rinnovo o il pagamento quando lo stato dell'abbonamento è Scaduto, l'abbonamento passerà allo stato Sospeso, che dura 30 giorni per gli abbonamenti annuali e pluriennali o 15 giorni per gli abbonamenti mensili. L'accesso al prodotto verrà rimosso, ma sarà comunque possibile rinnovare o riattivare l'abbonamento con stato Sospeso e tornare ad utilizzare il prodotto.

Stato: Annullato

Gli abbonamenti annullati non possono essere rinnovati o riattivati. Per accedere ai prodotti, sarà necessario acquistare un nuovo abbonamento. Se l'abbonamento è stato annullato a causa del mancato pagamento entro i termini di pagamento netto, potrebbe essere necessario utilizzare un metodo di pagamento diverso e pagare in anticipo gli ordini futuri.

Funzionalità in ogni stato:

Attivo Scaduto Sospeso Annullato Accesso al prodotto Tutte le funzionalità attive Tutte le funzionalità attive Nessun accesso Nessun accesso Gestione utenti Tutte le funzionalità attive Tutte le funzionalità attive Assegnazioni mantenute Assegnazioni eliminate Download e caricamenti Tutte le funzionalità attive Aggiornamenti non consentiti Nessun accesso Nessun accesso Informazioni approfondite dei report Tutte le funzionalità attive Nessun accesso Nessun accesso Nessun accesso Supporto prodotti Tutte le funzionalità attive Self-Help Self-Help Self-Help

*Si tenga presente che il processo di interruzione delle funzionalità non riguarda le seguenti offerte, per le quali i clienti perderanno l'accesso al prodotto alla scadenza dell'abbonamento: Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build 500, Autodesk Build 5000, Autodesk Build Unlimited, Autodesk Docs, Autodesk Takeoff e Autodesk Workshop XR.