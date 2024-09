Utilizzando gli strumenti disponibili in Autodesk Fusion, i team possono generare prototipi virtuali per ridurre al minimo o addirittura eliminare la necessità della prototipazione fisica e i costi associati. È possibile individuare rapidamente i rischi potenziali, iterare diverse soluzioni e comunicare le modifiche ai soggetti coinvolti interni ed esterni, il tutto direttamente da Autodesk Fusion.

Autodesk Fusion porta i modelli e gli assiemi al livello successivo con la progettazione per la produzione, semplificando i processi di produzione e realizzazione. Puoi generare percorsi utensile per la produzione CAM e additiva, progettare il modo in cui la lamiera deve piegarsi ed essere tagliata, ottimizzare il posizionamento delle parti sul materiale residuo o nello spazio di costruzione e ottenere persino informazioni sulla stampabilità ad iniezione delle parti in plastica.