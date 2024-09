I produttori di soluzioni per l'edilizia realizzano prodotti, attrezzature e forniture destinate all'installazione all'interno e intorno agli edifici, come finestre, porte, ascensori, scale mobili, sistemi HVAC, dispositivi di illuminazione, attrezzature per la cucina, sanitari ed elementi in legno. I produttori di soluzioni personalizzate forniscono un servizio di progettazione meccanica orientata alla produzione per elementi su misura o personalizzati, come tettoie per gli ingressi, nonché facciate, corrimani, scale e facciate continue.