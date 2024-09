CAD PER LA PROGETTAZIONE DI MACCHINE

La progettazione di macchine è il processo di ideazione e creazione di sistemi fisici che soddisfano le esigenze dei clienti dei settori dell'energia, aerospaziale, automobilistico, dell'agricoltura, marittimo e della produzione.

Il processo di progettazione di macchine include l'analisi dei principi fisici necessari per trasformare l'energia in azione per completare l'attività desiderata, la pianificazione delle interazioni dei componenti, la verifica del rispetto dei vincoli di progettazione e la specifica dei materiali, tenendo in considerazione le scadenze e i margini di profitto del progetto.

I disegni tecnici e i modelli CAD (Computer-Aided Design) 3D in genere vengono creati per la comunicazione e la revisione del progetto, nonché per coordinare il processo di progettazione tra i soggetti coinvolti.

Il risultato finale del processo di progettazione di macchine è rappresentato dalle informazioni necessarie per la realizzazione, la messa in funzione e la manutenzione del progetto, che potrebbero includere disegni tecnici, una specifica scritta e una distinta componenti.

La progettazione di macchine può richiedere il contributo di professionisti come industrial designer, ingegneri meccanici, elettrici o elettronici, specialisti della simulazione, progettisti CAD e disegnatori CAD.