Ingegneri e progettisti utilizzano i software per ingegneria meccanica per dare forma alle idee, verificarne la validità e condividerle prima della fase di produzione. Sono disponibili strumenti aggiuntivi, alcuni dei quali integrati nel software CAD, per la realizzazione di prodotti con una macchina CNC o una stampante 3D. I programmi di ingegneria meccanica vengono utilizzati in diversi settori, ad esempio per la progettazione di macchine industriali, l'industria automobilistica e i prodotti di consumo.