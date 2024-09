Che cos'è la stampa 3D?

Fusion 360 è la scelta ideale per creare modelli CAD per la stampa 3D. Consente di creare non solo modelli "prismatici", ad esempio ingranaggi o staffe, ma anche modelli più "organici" che utilizzano la tecnologia T-spline, come personaggi, piante e veicoli. Potete utilizzare Fusion 360 per creare e modificare gli oggetti per la stampa 3D. Importate modelli da altri software e apportate le modifiche necessarie, ad esempio rimuovendo piccole lavorazioni o raccordi per semplificarli. Fusion 360 permette di esportare i file in formato OBJ o STL che possono essere letti dalla maggior parte dei software di stampa 3D. Consente inoltre di stampare direttamente con la stampante 3D. Con Fusion 360 è anche possibile modificare i dati delle mesh o STL importati da una scansione laser o da un'altra origine. Prima di stampare, potete ridurre o aumentare il numero di superfici, modificare le lavorazioni, riempire i fori e così via.