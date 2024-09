La progettazione dei prodotti è il processo di ideazione, creazione e iterazione di soluzioni che risolvono i problemi dei clienti in settori commerciali come i macchinari industriali o la produzione automobilistica o destinate direttamente agli utenti in settori come i prodotti di consumo.

Il processo di progettazione dei prodotti inizia con una ricerca finalizzata all'individuazione delle esigenze del mercato e del cliente. I progettisti utilizzano la conoscenza, l'empatia e la creatività per concettualizzare le soluzioni.

Vengono creati schizzi manuali, prototipi, disegni tecnici e modelli 3D CAD per comunicare e rivedere la soluzione progettuale proposta, nonché per coordinare il processo di progettazione tra i soggetti coinvolti. Un'ulteriore prototipazione permette poi di testare e convalidare i progetti concettuali con i clienti reali.

Come output finale vengono generati un documento di requisiti di prodotto, specifiche, disegni tecnici e immagini. I progettisti di prodotti collaborano in genere con gli ingegneri di progettazione per sviluppare progetti concettuali pronti per la produzione.

Le posizioni lavorative nella progettazione dei prodotti possono includere ruoli di responsabile della progettazione, progettista industriale, progettista di prodotti, progettista UI/UX, progettista grafico, progettista di animazioni, ingegnere di progettazione, progettista tecnico, disegnatore di progetti, progettista CAD e operatore CAD.