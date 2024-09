Le applicazioni software per la progettazione e l'ingegnerizzazione supportano lo sviluppo dei prodotti automatizzando le attività e la gestione dei dati. I dati generati nell'ingegneria progettuale svolgono un ruolo cruciale nelle attività successive del ciclo di vita del prodotto, quali approvvigionamento, produzione, messa in funzione e supporto. È importante che i dati creati dalle applicazioni software di progettazione e ingegnerizzazione siano perfettamente integrati con altri sistemi aziendali.

Le applicazioni software di progettazione e ingegnerizzazione, come CAD (Computer-Aided Design) e CAE (Computer-Aided Engineering), si integrano con il software di gestione dei dati di prodotto (PDM) per gestire e controllare l'accesso ai file, garantendo che le persone giuste dispongano dei dati giusti al momento giusto. Il software PDM è compatibile con il software di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) per gestire i processi di progettazione e ingegnerizzazione, come l'introduzione di nuovi prodotti (NPI), la gestione delle distinte componenti (BOM) e il controllo della qualità. Il software CAD si integra anche con il software CAM (Computer-Aided Manufacturing), che utilizza dati CAD 2D e 3D per creare percorsi utensile a controllo numerico computerizzato (CNC) o modelli di taglio per la stampa 3D. L'integrazione di CAD e CAM con i sistemi di esecuzione della produzione (MES) consente di monitorare, tracciare e controllare in modo efficiente i processi di produzione. Per propagare i dati di progettazione dei prodotti dove sono necessari all'interno dell'azienda, le applicazioni software di progettazione e ingegnerizzazione si integrano con i sistemi aziendali, come le applicazioni software di pianificazione dei requisiti dei materiali (MRP) o di pianificazione delle risorse aziendali (ERP).