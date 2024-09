Autodesk e Renishaw offrono soluzioni avanzate per gestire in modo efficace la qualità dei prodotti in fase di produzione. La misurazione in fase di lavorazione (inglese) consente ai produttori di apportare modifiche in tempo reale ai loro processi, migliorando l'efficienza e riducendo gli sprechi. La raccolta di dati sulla qualità della produzione durante l'intero processo produttivo può permettere di identificare le aree di miglioramento e consentire l'ottimizzazione dei processi per realizzare prodotti di qualità superiore in modo più efficiente.