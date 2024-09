Revit LT è uno strumento BIM semplificato per la creazione di documentazione e progetti architettonici 3D. Fornisce funzionalità di base per la modellazione strutturale, l'interoperabilità e la gestione dei dati, nonché funzionalità di presentazione e visualizzazione. Rispetto a Revit LT, Revit sblocca tutte le funzionalità, tra cui la simulazione e l'analisi avanzate, nonché i set di strumenti per la condivisione del lavoro e la collaborazione, il MEP e gli strumenti di modellazione per la costruzione.