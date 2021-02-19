在访问或使用有关服务前，请阅读本条款。为了能使用有关服务，你必须点击"我同意"按钮或旨在用于确认同意本条款的电子版的其他按钮或机制。

一旦点击"我同意"按钮（或旨在用于确认同意的其他按钮或机制）或者使用有关服务，(a)即表示你已经阅读本条款、理解本条款，并且代表你为其行事（例如作为雇员）的公司或其他法律实体（"公司"）（或者，如不存在公司，则代表你个人）同意在法律上受本条款约束；及(B)你陈述并保证，你拥有代表公司（如有）或你自己（如不存在此种实体）行事并使公司（如有）或你自己（如不存在此种实体）受到约束的权利、权力和授权。随后，AutoDesk 与你个人（如你为自己访问有关服务）或与你的公司之间的合同即告成立。

如你或你的公司（统称"你"或"你方"）不同意本条款的任何规定，或你并不拥有使你的公司或你自己在法律上受到约束的权利、权力和授权，则(A)不要点击"我同意"而点击"我拒绝"（或旨在用于拒绝本条款的其他按钮或机制）；及(B)你不得访问或使用有关服务；但是，如果你或你的公司擅自使用或访问，则仍构成对本条款的同意。

" Autodesk "、"有关服务"、"本条款"和其他定义词的定义见第12条（定义）或本条款其他地方。

1. 关于有关服务的一般规定

1.1 条款；使用。 本条款系对任何额外协议和政策（其中包括但不限于任何特别服务条款、订购方案条款、许可协议和权利）的补充，而上述额外协议和政策的条款则经在此提及而纳入本条款。以遵守本条款以及你对本条款作出上述明示同意为前提，你仅可为你的内部业务目的并以 Autodesk 提供的形式访问或使用服务项目。

1.2 账户。 Autodesk 保留要求你设立一个账户以使用有关服务的权利。你同意，你不会与他人分享任何用户身份号码或密码，不会允许任何人访问你的账户，也不会作出可能危害你账户安全的任何行为。

1.3 授权用户。 你仅可允许你方人员访问和使用有关服务（但文档或特别服务条款中另有具体规定的除外），而且，任何该等访问和使用均须遵守本条款（包括但不限于政策）所作的任何其他规定。你将对你方人员以及及通过你访问（无论该等访问是否得到 Autodesk 的授权，也无论其是否在你的权利范围之内）有关服务的任何其他人遵守本条款的情况负责。

1.4 限制。 你不得并且也不会允许任何第三方：(a)向任何其他人或法律实体分发、出租、出借、租赁、出售、分许可或以其他方式转让所有或任何部分的有关服务、你的权利或本条款中授予的任何其他权利；(b)删除、更改或遮掩有关服务上的任何著作权、商标、保密或其他专有声明、标签或标志；(c)修改、翻译、改编、改写有关服务或创建基于有关服务的衍生作品，但权利或特别服务条款中允许的除外；(d)对有关服务进行反编译、反汇编或进行反向工程，确定或试图确定有关服务中使用或包含的任何源代码、算法、方法或技术；(e)转售有关服务或将有关服务当作服务机构的服务加以使用；(f)超出你的权利范围或以任何与你的权利不一致的方式使用有关服务；(g)干扰或中断有关服务或者与用以提供有关服务的任何网站连接的服务器或网络；(h)将有关服务用作远程加载存储器或通往另一主页的门户或路标，无论是在提供有关服务的网站之内还是之外；(i)使用有关服务对有关服务或相关软件进行应力测试或性能测试；(j)采取 Autodesk 认定对其本身（或其指定第三方）的基础设施施加大得不合理或不成比例的负担的任何行动；或(k)使用有关服务收集或储存任何人或实体（其中包括有关服务的其他用户）的个人资料，但特别服务条款或文档中另行具体允许且以遵守任何相关限制为前提的使用除外。 Autodesk 有权（但无义务）对你使用有关服务进行监督，以核实你是否遵守本条款。你不得以本条款规定之外的任何其他方式访问或使用有关服务，以不符合本条款的方式进行的任何使用均属未经授权的使用。

1.5 软件。 任何软件均受许可协议的条款和条件约束。

2. 专有权。

2.1 你的权利。 在你和 Autodesk 之间，以第2.2条（你的许可；披露）为前提，你和你的许可方拥有而且将继续拥有你方内容的所有权利、所有权和权益。

2.2 你的许可；披露。 Autodesk （或其分许可人）可在 Autodesk （或其指定第三方）正常提供有关服务以及改进和改动有关服务的过程中，仅为提供、维护、修理、保护、组织或以其他方式管理有关服务或服务网站的目的行使本条规定的许可，其中包括有权进行摘录、编辑、聚合、综合、使用或以其他方式分析所有或任何部分的你方内容和信息，并以聚合形式或不会具体识别你的身份或者你方内容或信息的来源的任何其他形式披露你方内容、信息和任何该等分析之结果。即便本条款内有任何相反的规定，你特此授予 Autodesk （或保证该等权利的许可方已明示授予）一项永久的、不可撤销的、非排他性的、免使用费的、已付款的、全球性的且可（通过多个层级）进行分许可的许可，许可其储存、显示、复制、修改、使用和传输你方内容，并进一步放弃你根据任何适用法律及任何法律理论可能拥有的、与你方内容的著作权归属或完整性相关的"精神"权利或其他权利。另外，你确认并同意， Autodesk 可为了下列目的披露你方内容（包括但不限于你选择根据第3.3和第3.4条与他人分享你方内容）：向你提供有关服务，遵守任何法律义务、政府或监管机构的要求（包括传票和法院令），或作为涉及 Autodesk 各方的法律程序之一部分。

2.3 Autodesk 的权利。 你确认并同意， Autodesk 及其许可方拥有有关服务、API信息、开发材料、文档、服务网站、权利网站、样本数据集、样本模型、其他样本内容、就有关服务提供或使用的任何信息、数据或材料或由有关服务生成的任何信息、数据或材料（不包括你方内容）。你同意不会以任何方式做出危害、限制或妨碍 Autodesk 或其许可方与此相关的所有权和权利的行为，亦不会以任何方式做出对该等所有权或权利设置产权负担的行为。 Autodesk 未授予你使用其商标、商号或标识的任何权利。你仅拥有本条款项下明示授予你的访问和使用服务项目的有限权利，而任何其他权利均未被授予或转让，也不得视为已被授予或转让，无论是通过默示、禁止改口还是其他方式。

2.4 Autodesk 应用程序编程接口（API）。 你确认并同意，任何API信息和开发材料（ Autodesk 在与该等API信息和开发材料有关的额外或不同条款中另行规定的除外）(a)均为 Autodesk 专有的保密信息，(b)不得向第三方分发、披露或以其他方式提供，(c)仅限内部使用且仅与API信息或开发材料所涉及的有关服务联合使用，且仅为了你自己经授权在内部使用该等有关服务而使用，例如开发和支持在该等有关服务上运行的或者与该等有关服务共同运行的应用程序、模块和组件，及(d)只可以用于允许使用该等有关服务的计算机上。尽管有上文的规定，如果你根据本条款开发出任何该等应用程序、模块和组件，则本条款的任何条款均不禁止你将该等应用程序、模块和组件与其他软件和硬件（包括第三方的软件和硬件）一起使用，或者将该等应用程序、模块和组件移植到上述其他软件和硬件上，但条件是该等应用程序、模块和组件(i)不包含或体现任何开发材料或 Autodesk 直接或间接分发或提供的其他软件或材料（根据本条款用于开发该等应用程序、模块和组件的API信息除外），及(ii)不披露API信息。

3. 你的责任；内容

3.1 合规； Autodesk 的删除、中止和终止权利。你同意，你方内容及你在使用服务项目时的行为须遵守所有适用法律、规则和法规、行为守则和所有其他政策。如 Autodesk 得知并诚信认为，你方内容或行为可能(a)违反本条款（包括但不限于任何政策或额外协议）；(b)违反任何法律、法规或第三方权利，其中包括但不限于著作权法以及禁止诽谤、中伤和侵犯隐私权的规定项下的权利；(c)对有关服务或有关服务的任何用户构成安全风险，或在其他方面对有关服务、任何其他用户的系统或内容有不利影响；或(d)使 Autodesk 或任何第三方承担责任，则 Autodesk 有权（但无义务）立即删除你方内容或禁止访问你方内容和/或中止或终止你对服务项目的访问，而无需向你发送通知。你确认并同意，如你就你对有关服务的注册或使用而向 Autodesk 提供的信息是或成为虚假、不准确、过时或不完整的，则 Autodesk 亦可中止或终止你对服务项目的访问。

3.2 对你方内容的责任。你确认并同意，你将单独对你方内容及你使用服务项目时的行为负责。一旦创建、提交、公布、开发或以其他方式向 Autodesk 和/或其他人提供你方内容，即表示你确认并同意：(a)你将评估并承担与你方内容相关的所有风险；(b) Autodesk 各方在任何情况下均不在任何方面对你方内容（包括但不限于任何损失或损害、任何错误或遗漏、任何擅自访问或使用）承担责任；及(c)你（而非 Autodesk ）负责对你方内容进行备份，并负责保护你方内容的安全和秘密。建议你在自己的计算机或本地网络上保存副本，并采用最新的加密及其他安全技术来保护你方内容。

3.3 与他人分享你方内容。某些服务允许你与他人分享你方内容。你理解，如你选择与他人分享你方内容（无论是通过电子邮寄发送，分享某一链接，在论坛、其他公共区域或者可供你所选择的其他用户使用的共享区域公布，还是通过可供使用的任何其他分享机制），与你分享你方内容的任何人均可使用你方内容。你同意，如你允许他人访问与有关服务相关的你方内容，则你授予其免费的、非排他性的的许可，许可其按照你在有关服务内给予其的许可（如适用）使用、复制、操作、分发、展示、传输和传递你方内容。如你不希望他人拥有上述权利，则请不要使用有关服务来与他人分享你方内容。

对于你选择直接或间接通过有关服务或任何论坛与他人分享的你方内容， Autodesk Parties不具有任何控制权，并且（在不对第3.2条进行限制的情况下）对因任何第三方使用或不当使用该等你方内容造成的任何损害不承担任何责任。如你选择在与有关服务相关的论坛内或其他地方与他人分享你方内容或提供你方内容，则你是在自担风险的情况下进行该等分享或提供。

3.4 在论坛上发表。你可以在与有关服务相关的论坛上发表你方内容。你同意，经该等提交，即表明你所提交的内容并非保密的，并且你自动授予（或保证该等权利的所有人已明示授予） Autodesk 及该等论坛的运作人或主持人一项永久的、免使用费的、已全额付款的、不可撤销的、非排他性的、可（通过多个层级）进行分许可的权利和许可，许可其以任何形式、任何媒介或者现在知道或以后开发的技术使用、复制、修改、改编、发表、演示或展示（无论是不是公开地）、传输和分发你所提交的内容，并且你放弃于任何适用法律和任何法律理论项下可拥有的"精神"权利或与著作权归属或完整性相关的其他权利。

3.5 第三方内容和服务。第三方内容和服务（包括有关服务的其他用户通过论坛或以任何其他方式与他人分享的内容）可通过有关服务直接或间接向你提供。在某些情况下，该等内容和服务可能看似有关服务或 Autodesk 软件的一个特性或功能，或者看似该等服务或软件的扩展。访问该等内容或服务可能会致使你的计算机在未得到额外通知的情况下与第三方网站通信——例如，为了向你提供额外信息、特性或功能。该等与第三方网站的连接由该等网站上所载条款（包括免责说明和声明）或者与第三方内容或服务相关的条款所管辖。你同意，你查看或使用第三方内容或服务的风险完全由你承担。对于因你查看、使用（包括但不限于再发表）或依赖第三方内容或服务造成的任何损失或损害， Autodesk 各方在任何情况下均不承担任何责任。 Autodesk 未测试、甄别、控制或认可任何该等第三方内容或服务（包括但不限于错误或遗漏），也不对任何该等第三方内容或服务或使用任何该等第三方内容或服务所得到的结果承担责任，你与任何第三方之间就该等内容或服务进行的任何交易（包括但不限于该等第三方的隐私政策、对个人信息的使用、货物和服务的交付和付款）以及与该等交易有关的任何其他条款仅存在于你与该等第三方之间。 Autodesk 可以出于任何原因而随时修改或终止提供任何第三方内容或服务。要访问和使用特定内容和服务（不论是 Autodesk 的或是第三方的），可能必须要同意单独的条款和/或支付额外的费用。

3.6 通信网络。你将单独负责安排你访问和/或使用有关服务所需的设备、服务和其他资源，并单独负责支付其费用，其中包括但不限于因特网服务提供商费用、电信费用、任何设备及第三方软件（包括但不限于加密和其他安全技术）的费用。

3.7 删除你方内容。某些有关服务允许你将你方内容从有关服务中删除（但是，你理解，该内容可能会以备份的形式在一个合理的期间内继续存在）。除了拥有根据10.2条（终止的后果）在本条款到期或终止后删除你方内容的权利之外， Autodesk 还保留删除不活动账户或与清除相关的内容（及其所有备份）的权利，而无需进一步通知，并且， Autodesk 各方对删除或未能存储你方内容不承担任何责任。如 Autodesk 认为任何内容的尺寸过大或超过了合理（或权利）存储限制，则 Autodesk 可删除在有关服务上公布的任何内容，而无需通知。

4. 隐私

4.1 隐私政策。你理解并同意，一旦使用有关服务，即表示你同意按届时有效的隐私政策所述对你的个人资料进行收集、使用、处理和储存，包括按政策中的规定进行跨境传送。

4.2 遵守隐私法律；许可。你确认并同意，你将负责遵守与就你或你方人员使用有关服务而向 Autodesk 提供的个人资料（"个人资料"）相关的所有适用的隐私和资料保护法，其中包括隐私政策中所述的与通知、同意、就有关服务传送（包括跨境传送）、披露及使用个人资料相关的任何适用规定。在不对上述规定进行限制的情况下，你将确保，你已在必要范围内获得提供个人资料以传送给 Autodesk 及其服务提供商以及由 Autodesk 及其服务提供商收集、存储、使用并以其他方式进行处理的同意，并且访问或使用有关服务的任何个人均已了解 Autodesk 的隐私政策。

4.3 服务提供商；无敏感个人资料。你确认， Autodesk 可就有关服务使用第三方服务提供商，其中包括但不限于使用云计算服务提供商，其可采用全球各地的第三方计算机和设备传输、保持和存储你的资料。你确认，与有关服务相关的任何资料存储功能均不拟存储社会保障号码、贷记卡或借记卡号码、财务帐号、驾照号码、医疗信息、健康保险信息、关于个人特征（如种族、宗教、性取向）的敏感资料或在不当披露情况下可能存在造成个人伤害的风险的其他个人资料（合称"敏感个人资料"）。你同意不会就有关服务上传或以其他方式提交任何敏感个人资料，并且进一步同意 Autodesk 各方对就有关服务处理、传输、披露或存储的任何该等敏感个人资料均不承担任何责任。

5. 赔偿。对于因下列原因引起的或与其相关的任何索赔、诉讼或程序（"索赔"）而致使 Autodesk 各方蒙受或发生的任何和所有损失、责任、开支（包括合理的律师费），你应在法律允许的最大范围内赔偿 Autodesk 各方，（应 Autodesk 的要求）为其进行辩护，并使其免受损害，费用由你单独承担：(a)你方内容或对你方内容的使用，包括但不限于声称你方内容或对你方内容的使用侵犯了任何个人或实体的任何著作权、商标、其他知识产权或其他权利，或者属于对任何个人或实体的商业秘密的盗用，或者包含任何诽谤性、诬蔑性、诋毁性、黄色、淫秽性的材料，或者对你方内容的使用造成了死亡或人身伤害或对任何第三方的实际或有形财产造成了损害；(b)你违反或未遵守本条款（包括但不限于任何政策和额外协议）；或(c)你（或根据第1.3条通过你访问有关服务的任何人）使用服务项目。如应 Autodesk 的要求对索赔进行辩护，则未经 Autodesk 事先书面同意，你不会同意任何和解方案，而 Autodesk 应有权携其自行选择的律师参与对任何索赔的辩护，费用由其自行承担。

6. a name="_Ref256766512">你的保证；排除保证的声明

6.1 你的保证。你确认并同意：(a)你拥有就有关服务提交、开发和使用你方内容并授予本条款所载许可的必要权利；(b)你方内容并未侵犯也未盗用任何第三方的任何知识产或专有权，并且也未违反任何适用法律、规则或法规；(c)你方内容不受任何适用法律、规则或法规项下的任何披露、转让、下载、出口或转口限制的约束；及(d)你就你对有关服务的注册或使用提供的任何信息是并且应继续是真实、准确和完整的，并且你将定期维护和更新该等信息。

6.2 排除保证的声明。尽管许可协议中有适用于软件的任何保证，服务项目系按"现状"及"可供"提供。AUTODESK各方未就服务项目作出任何任何类型的陈述、保证或条件（无论是明示的、依照事实或法律而默示的还是法定的），并特此排除所有该等陈述、保证和条件，其中包括但不限于关于适销性、适合特定目的、所有权和不侵权的所有保证或条件，以及在交易过程、履行过程或商业惯例中产生的所有保证。你使用服务项目系由你自己决定的，并由你自己承担风险。AAUTODESK各方并未保证，对服务项目的任何使用或访问是无误的、完整的、安全的或是达到你的要求或预期的；运作或可用性会不会中断；或者错误或失灵会得到纠正或补救。AUTODESK各方特此排除与此相关的任何和一切责任。AUTODESK 各方并未保证服务项目会以特定的方式运行，因此特此排除对于疏忽和重大疏忽的责任。在不对上述规定的一般性予以限制的情况下，你确认并同意，你将单独对下列各项负责（而AUTODESK各方对此概不负责，并且也不负有任何类型的责任）：(i)你就服务项目作出的决定；(ii)对服务项目（包括你就服务项目访问的任何内容、数据、信息或其他材料）的使用；或(iii)你的业务因该等使用所受的任何影响。AUTODESK不对任何第三方作出任何保证。你将单独对与服务项目（包括你就服务项目访问的任何内容、数据、信息或其他材料）相关的任何损害（包括你的计算机系统所受的损害或数据损失）承担责任。AUTODESK各方并未陈述或保证，服务项目在任何特定司法辖区是或将是适当的或可供使用的，而且，你确认并同意，AUTODESK可自行决定随时将某一服务项目的提供全部或部分局限于其所选择的任何地理区域、司法辖区或语言。本第6.2条可在适用法律允许的最大范围内强制执行。 Autodesk 各方或其代表提供的任何信息或建议（无论是书面、口头还是其他形式的）均不会创设任何保证，也不会在任何方面对本条款中明示规定的保证排除条款或责任限制条款有任何影响。

6.3 功能限制。服务项目并非取代你自己的判断（包括专业判断）或者独立的测试、设计、预估或分析（视情况而定）。鉴于服务项目可能存在广泛的应用程序，服务项目并未在其可能使用的一切情况下得到测试，并且可能达不到你想达到的效果。在不对第3.2条（对你方内容的责任）或第6.2条（排除保证的声明）进行限制的情况下，对于通过所提供服务获得或查看的任何结果或输出或你就服务项目开发的任何材料，AUTODESK各方不以任何方式承担责任。你应负责监督、管理和控制服务项目。此项责任包括但不限于为服务项目确定适当的用途以及选择服务项目和其他方案以达到你所预期的效果。你还应负责制订充分的独立程序，以对有关服务的结果、准确性及完整性、你就服务项目开发的输出或材料（如有，包括使用服务项目查看或设计的所有项目）进行测试。

7. 责任限制。在适用法律允许的最大范围内，即使任何有限救济或责任限制未达到其基本目的：(A)AUTODESK各方在本条款项下无论如何也不对特别的、间接的、后果性的或者任何其他损害（无论是如何造成的，无论有任何责任理论，也无论是因为合同、侵权（包括但不限于疏忽）还是其他原因产生的）承担任何责任，其中包括但不限于利润损失、收入损失、使用损失、数据损失、业务中断，采购替代商品、服务或其他项目的成本，或者任何类型的任何其他商业或经济损失，即使其曾被告知存在这种可能性，并且上述任何一方均不对因不可抗力、第三方行为或代表其自身的无过错行为造成的任何损害赔偿承担责任；及(B)AUTODESK各方对因你使用服务项目而引起的或者与其相关的所有索赔或诉讼（不论诉因为何）而造成的所有费用、损失或损害所承担的累计责任总额，不得超过你在发生索赔前十二个月内就引致索赔的服务项目支付的所有金额或一百美元（$100）（以较低者为准）。

8. 解除和放弃。在适用法律允许的最大范围内，你特此就使用服务项目引起的或在任何方面与其相关的任何类型或性质的索赔、损害（直接的或后果性的）、费用和开支（包括诉讼费和律师费）解除 Autodesk 各方的一切责任，并且放弃对于 Autodesk 各方的一切权利要求。如你是加利福尼亚州的居民，你放弃你于《加利福尼亚州民法典》第1542条项下的权利。该条规定："一般性的解除并不适用于债权人在签署解除书时不知道也未怀疑存在的、以其为受益人的、若为其所知则必然会对其与债务人之和解产生实质影响的权利要求"。其他州和国家的居民也同样放弃其于适用的和/或类推适用的法律和法规项下的权利。

9. 交易基础。双方同意，本条款中的解除、放弃、排除保证的声明、责任限制及赔偿，系你与 Autodesk 之间交易的重要基础，并且系 Autodesk 根据本条款提供有关服务所获得的对价之重要部分，如无该等解除、放弃、排除保证的声明、责任限制及赔偿， Autodesk 就不会签订本条款，也不会提供服务项目。

10. 期限和终止

10.1 期限和终止。本条款于你选择表示你已经阅读并同意本条款的方框而首次同意本条款之日或者（如早于该日）你首次访问或使用有关服务之日（"生效日"）生效。如另一方违反本条款并且未在发出书面违约通知后十（10）天内改正该等违约行为，则 Autodesk 或你可以终止本条款。此外，如你未向 Autodesk 或其直接或间接授权的分销商或转售商付款或在其他方面未遵守本条款的规定或与任何该等有关服务相关的其他条款，则作为代替终止的一种选择， Autodesk 可中止有关服务及你访问服务项目和/或 Autodesk 于本条款项下的其他义务或你于本条款项下的权利。如你进入破产程序，资不偿债，或与你的债权人作出债务安排，则 Autodesk 亦可终止本协议。如你进行清算，本条款将自动终止，而 Autodesk 无需再发送通知或采取任何行动。你确认并同意， Autodesk 可转让或分包其于本条款项下的任何权利或义务。你可随时因故或无故终止本条款，终止通知发送后，终止即告生效。除非根据本第10.1条提前终止，否则本条款应于以下时候（以最先到者为准）自动终止：(a)你的权利中所载的日期或有关服务期限结束时；(b)额外协议或特别服务条款到期或终止时；(c)有关服务从单独的 Autodesk 产品或权利中撤除时；或(d) Autodesk 终止有关服务时。就载明为"测试版"、"实验版"或"预览版"或者"免费"提供或者无需就单独的 Autodesk 产品或订购付费的所有有关服务而言，(i) Autodesk 可随时因故或无故终止本条款，终止通知发送后，终止即告生效；及(ii)如在权利中未规定到期日或期限结束时间，且上文第(b)、(c)或(d)款中所述的任何事件均未先期发生，则本条款应于生效日满一周年之日终止。在不对本段中的规定加以限制的情况下，就作为订购的一部分而访问的所有服务项目而言，本条款及你对服务项目的访问在你的订购（及适用于你的订购的订购方案条款）终止或到期时终止。

10.2 终止的后果。本条款因任何原因终止后，你必须立即停止使用有关服务。本条款的终止并不影响任何额外协议，也不赋予你终止任何额外协议的权利。第1.4、1.5、2、3.1（第一句）、3.2至9及10.2至12条在本条款因任何原因终止后将继续有效。你须负责保存你方内容之副本。终止后， Autodesk 有权立即删除你方内容（如有）及其所有备份而无需通知，并且 Autodesk 各方对你或任何第三方因该等删除发生的任何损失或损害不承担任何责任。

11. b>一般规定

11.1 对有关服务和/或条款的修改。 Autodesk 保留自行决定不时采取下列行动的权利：(a)对有关服务进行修改或者发布有关服务的后继版本；(b)采用许可密钥或者控制访问有关服务的其他方式；(c)限制或暂停你对有关服务的使用；及(d)随时改变、中止或终止有关服务。你确认并同意， Autodesk 可随时对有关服务的特性或功能进行更新。经向你发送通知后， Autodesk 可随时修改本条款。通知可通过下列方式发送：(i)在 Autodesk 网站 http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks 上或在 Autodesk 的任何后继或补充网页上公布该等经修订的条款；(ii)通过电子邮件；或(iii) Autodesk 认为合理的其他方式。除订购方案条款另有明示规定外，如本条款的修改令你无法接受，你必须立即停止使用有关服务，如你在任何该等修改后继续使用有关服务，则将构成你对该等修订的接受。

11.2 适用法律和管辖。本条款将适用以下法律并依其解释：(a)瑞士法律（如果你取得单独的 Autodesk 产品，或者，就独立的有关服务而言，你在欧洲、非洲或中东地区的某个国家订购该有关服务），(b)新加坡法律（如果你取得单独的 Autodesk 产品，或者，就独立的有关服务而言，你在在亚洲、大洋洲或亚太地区的某个国家订购该有关服务），或(c)加利福尼亚州法律以及（在以其作准的范围内适用美国联邦法律）（如果你取得单独的 Autodesk 产品或，或者，就独立的有关服务而言，你在美洲（包括加勒比海地区）的某个国家或者本第11.22条没有具体指明的任何其他国家订购有关服务）。该等司法辖区的法律应予适用，但其法律冲突规则除外。《联合国国际货物销售合同公约》和《统一计算机信息交易法》不适用于本条款（并排除在本条款适用法律的范围之外）。另外，你同意，本条款（包括但不限于特别服务条款）项下的或者与本条款有关的任何索赔、诉讼或争议只能提交位于马林县（Countyof Marin）的加利福尼亚州高等法院或者位于旧金山的加州北区联邦地区法院解决（且双方将受该等法院的专属管辖），但是，如果(a)你获得单独的 Autodesk 产品，或者，就独立的有关服务而言，你在欧洲、非洲或中东地区的某个国家订购该有关服务，则任何该等索赔或争议只能提交瑞士法院解决（且双方将受该等法院的专属管辖），或(b)你取得单独的 Autodesk 产品，或者，就独立的有关服务而言，你在亚洲、大洋洲或亚太地区的某个国家订购该有关服务，则任何该等索赔或争议只能提交新加坡法院解决（且双方将受该等法院的专属管辖）。前述任何规定均不妨碍 Autodesk 在涉嫌发生侵权的任何国家提起知识产权侵权诉讼。

11.3 出口管制。你确认并同意，你对服务项目的使用须遵守美国和其他有关国家的出口管制和贸易制裁法律、规则和法规（包括但不限于美国商务部和美国财政部颁布的法规）（"出口管制法律"）。你应单独负责遵守出口管制法律并密切关注对其所作的任何修改。你陈述并保证：(i)你不是某个受到美国贸易制裁或其他重大贸易限制的国家（包括但不限于古巴、伊朗、苏丹、叙利亚和北朝鲜）的公民，亦不处于上述国家；(ii)你未被列入任何美国政府受限当事方名单（包括但不限于美国财政部特别指定国民与其他禁止往来人员名单，美国商务部被禁人士名单、实体名单和未经证实名单，以及美国国务院与扩散有关的名单）；(iii)你不会将服务项目用于任何受限最终用途，包括但不限于与核/化学/生物武器、火箭系统或无人飞行器应用有关的设计、分析、模拟、估算、测试或其他活动，但出口管制法律另行授权的除外；而且（iv）你方内容的任何部分均不受出口管制法律项下的任何披露、转让、下载、出口或转口限制的约束。你同意，你不会使用服务项目向根据出口管制法律或者你须遵守的其他法律或法规而无资格获得你方内容、第三方内容或者任何其他内容或材料的任何国家、实体或其他方直接或间接披露、转让、下载、出口或转口该等内容或材料。

11.4 关于著作权侵权的索赔。根据《美国法典》第17编第512(c)2条，关于被指著作权侵权的通知应以电子邮件（邮址为：CopyrightAgent@autodesk.com）发送给 Autodesk 的著作权代理人。关于如何提交被指著作权侵权的通知的指示和更多信息，请点击下列链接：Copyright Information 。未遵守本程序的问讯将不会得到答复。

11.5 独立订约方。双方于本条款项下的关系严格属于独立订约方的关系，本条款的任何规定均不以任何方式构成任何联合、合伙、合营或其他关系，也不得解释为是有意建立此种关系的证据。每一方将负责承担履行其于本条款项下义务所产生的各自费用和开支，但本条款中另行明示规定的除外。

11.6 可分割性。如具有管辖权的法院因任何原因裁定本条款的任何规定或其任何部分不可强制执行，则该规定应在所允许的最大范围内强制执行，以实现本条款的意图，而本条款的剩余部分应继续具有充分效力。

11.7 标题；语言。本条款使用的标题仅为便利而设，并未赋予任何实质意义。如果本条款的英文版本与任何译本产生不一致，则英文版本具有法律约束力。如果你在加拿大购得有关服务的许可，则你对下述各项表示同意：本条款双方确认，双方均希望本条款以及与本条款有关的其他文件（包括通知）已经且应当仅以英文书写。

11.8 通知。任何一方与本条款相关的通知均应采用书面形式且应通过电子邮件、邮政服务或快递服务（如UPS、FedEx或DHL）发送，但是关于Autodedesk违约或本条款终止的通知，你不得以电子邮件方式向 Autodesk 发送。 Autodesk 向你发送的通知将于下列时间生效：(a)如以电子邮件发送，则于发送至向 Autodesk 提供的电子邮件地址一（1）天后生效；或(b)如以邮件或快递服务发送，则于通过平邮或快递服务发送至向 Autodesk 提供的地址五（5）天后生效。你特此同意，如适用法律允许，则以发送至你的客户信息表中所载的地址的电子邮件向你送达诉讼文书（如未提供客户信息表，则将发送至 Autodesk 所知的你的最后地址）。 Autodesk 向你发送的通知将于下列时间生效：(a)如以电子邮件发送通知，则于发送至 CopyrightAgent@autodesk.com（或 Autodesk 在该地址收到）一（1）天后生效；或(b)如以邮件或快递服务发送通知，则于 Autodesk 在 Autodesk Inc.，111, McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA（收件人：著作权代理人）这一地址收到时生效。如果你有订购项目，则任何一方亦可按照订购方案条款中的规定发送通知。

11.9 放弃；不得转让。一方仅可通过双方签署的书面文件放弃其于本条款项下的权利。凡未强制执行本条款的任何规定的，均不构成对该规定或者本条款的任何其他规定的放弃。你不得转让或委托本条款或你于本条款项下的任何权利或义务。任何擅自转让均属无效。

11.10 全部协议。本条款（包括但不限于额外协议和政策）包含了你与 Autodesk 之间就本条款标的达成的全部协议，并取代先前或同时你与 Autodesk 之间关于服务项目的一切通信和建议，无论是电子、口头还是书面形式的。如本条款与任何额外协议或政策之间有任何抵触或不一致之处，则以本条款为准，但是(a)权利和特别服务条款将优先于本条款；及(b)在额外协议在有关服务方面明示优先于本服务条款的范围内，将以额外协议为准。

12. 定义

12.1 "额外协议"指下列协议：(a)关于单独的 Autodesk 产品（如有）的协议；或(b)你与 Autodesk 另行书面约定构成额外协议而且载有关于访问或使用有关服务或软件的某些条款和条件的协议。额外协议包括但不限于许可协议和订购方案条款（以适用者为准）。

12.2 "API信息"指 Autodesk 向服务项目的用户普遍提供的标准编程接口（"API"）信息，该信息具体载明了关于与服务项目所包含的软件接口（即调用或引导该等软件的功能）的要求。API信息不包括该等接口信息、任何开发材料或任何其他软件的任何实施。

12.3 " Autodesk "指在特拉华州注册成立的公司 Autodesk , Inc.，但是，如果你(a)在欧洲、非洲或中东地区的某个国家取得有关服务的许可或订购，则" Autodesk "指 Autodesk Development Sàrl，或(b)如果你在亚洲、大洋洲或亚太地区的某个国家取得有关服务的许可或订购，则" Autodesk "指 Autodesk Asia Pte Ltd.。

12.4 " Autodesk 各方"指 Autodesk 及其关联方、代理人、供应商以及前述每一方各自的高级职员、董事和雇员。

12.5 "计算机"指(a)具有一个或多个中央处理器（CPU）、以数字或类似形式接收信息且根据指令序列操纵信息以实现特定结果的单个电子装置，或(bi)该等装置的软件实现（即所谓的虚拟机）。

12.6 "内容"指任何文档、设计、模型、数据集、项目信息、材料、文件、计算机程序或类似材料（包括但不限于计算机程序的任何模块和组件、功能和特性）、媒介、音频、图像、名称、电子邮件地址、评论、备注、链接和其他内容、数据和信息。

12.7 "客户信息表"指就你订购有关服务或单独的 Autodesk 产品的许可或订购项目而由你或你的代表填写并由你或你的代表（或 Autodesk 授权的转售商或分销商）直接或间接提交给 Autodesk 的表格。

12.8 "开发材料"指服务项目中包含的SDK（软件开发工具包）和其他工具包、文件库、脚本、参考代码或样本代码及类似开发材料。

12.9 "文档"指 Autodesk 向你提供的关于有关服务的任何技术要求和最终用户文档。

12.10 "权利网站"指由 Autodesk 或为 Autodesk 拥有或运作的、你可通过其查看你的具体权利的网站。就某些有关服务而言，接入权利网站可能须通过你单独的 Autodesk 产品中的功能或通过有关服务进行。

12.11 "权利"指你使用有关服务的权利（例如最大容量、交易、输出、时间、其他使用标准、特定于该等有关服务的期限和任何其他权利），具体由你订购或者获得许可的单独的 Autodesk 产品、独立的有关服务或者订购类型或水平确定。"权利"还包括权利网站和服务网站所载的关于访问和有关使用有关服务之权利的任何其他信息（包括但不限于对有关服务的说明、关于有关服务的文档及最低技术要求）。

12.12 "论坛"指(a) Autodesk 或第三方讨论小组、聊天区域、公告板、新闻组、Wiki/帮助区或社交网络（但通过许可、控制措施和/或其他隐私设置而限于私人用户组使用的除外)或有关服务的公共区域；及(b)给予 Autodesk 、其网站管理员或雇员的任何反馈、电子邮件、消息或函件及通过作为有关服务之一部分提供的交互功能或者由或为 Autodesk 拥有或运作的任何网站发给 Autodesk 的任何其他通信。

12.13 "许可协议"指 Autodesk 就软件提供或提及的最终用户许可协议，或如 Autodesk 未提供或提及该等协议，则指目前可在http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use 上或者在其任何后继或补充网页上获得的被称为"设计套件许可及服务协议"的 Autodesk 许可和服务协议， Autodesk 可自行决定不时对其作出修改、。

12.14 "人员"指(a)你的雇员和(b)作为独立承包商在你的场所工作且仅通过你所拥有或租赁并控制的计算机访问和使用有关服务的个人。

12.15 "政策"统指权利、特别服务条款、文档、行为守则、隐私政策及经在此提及而纳入本条款的所有其他条款。

12.16 "隐私政策"指 Autodesk 的隐私政策，目前可在www.autodesk.com/privacy获得， Autodesk 可自行决定不时对其作出修改。

12.17 "行为守则"指 Autodesk 的网站使用条款中所载的 Autodesk 的行为守则，目前位于 http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use 上或者位于其任何后继或补充网页上， Autodesk 可自行决定不时对其作出修改。

12.18 "单独的 Autodesk 产品"指你获得或订购的任何单独的 Autodesk 产品，该产品令你有权访问和使用服务项目。单独的 Autodesk 产品可以是(a)独立的产品或服务，(b)订购项目，或(c)整套产品和/或服务。

12.19 "有关服务"指由 Autodesk 通过单独的 Autodesk 产品或服务网站提供的、需要与因特网连接的、基于万维网或云计算的服务。

12.20 "服务项目"指有关服务、 Autodesk 在本条款项下提供的有关服务或就有关服务查看或生成的API信息、开发材料、文档、服务网站、权利网站及任何和所有内容（包括但不限于第三方内容）、样本数据集、样本模型或其他样本内容、信息、数据、材料（其中包括但不限于基于你方内容或其他内容的任何输入、结果、建议或预测）或任何相关主题。

12.21 "服务网站"指由或为 Autodesk 拥有或运作的与有关服务相关的网站。

12.22 "软件"指由或为 Autodesk 提供（无论是通过下载还是作为托管解决方案提供）的用作有关服务一部分的任何计算机程序或类似材料，包括计算机程序的任何模块和组件、功能和特性。

12.23 "特别服务条款"指在用户可以于此订购或注册某一特定有关服务的或者就该等有关服务的订购或注册而显示的某个位置（如网页）所载的关于使用该等有关服务的任何具体条款和条件，或者，如果此处不存在该等条款，则为 http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use 或者 Autodesk 的任何后继或补充网页上所载的该等条款， Autodesk 可自行决定不时对其作出修改。

12.24 "订购"指你购买令你有权（除其他利益外）访问或使用有关服务的 Autodesk 产品的订购。

12.25 "订购方案条款"指 http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/support-terms-and-conditions 或者 Autodesk 的任何后继或补充网页（其URL可在 Autodesk 的网站上获得或经索取而获得）上所载的订购条款。

12.26 "本条款"统指本服务条款、额外协议及政策。

12.27 "第三方内容"指任何第三方通过或就有关服务或者通过或就由或为 Autodesk 拥有或运作的任何网站而向你提供的任何内容。

12.28 "你方内容"统指：(a)你就有关服务提交或上传的内容和/或数据；(b)基于你的原始数据或信息而由有关服务生成的你的具体输出；及(c)你通过使用API信息和/或开发材料而开发的任何软件应用程序、插入式及其他计算机程序或者类似的材料（包括计算机程序的任何模块和组件、功能和特性）。

12.29 "你所提交的内容"指你通过或就有关服务直接或间接上传、电邮、公布、公开或以其他方式传输或提交至论坛的你方内容或信息。

如你不同意本条款的任何条款和条件，则你不应选择表示你已阅读并同意本条款的"我同意"按钮或方框（或旨在用于确认同意的其他机制），而且，你也不得访问或使用有关服务；但是，如果你擅自使用或访问，则仍构成对本条款的同意。

你可在 Autodesk 的 http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks 上或在 Autodesk 的任何后继或补充网页上查阅本条款。你应打印本条款，并保留一份存档。