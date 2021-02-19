

Просим ознакомиться с настоящими Условиями до осуществления доступа или использования Сервиса. Чтобы воспользоваться Сервисом, необходимо подтвердить свое согласие, нажав на кнопку «Принимаю Условия» или другую аналогичную кнопку или используя иной механизм подтверждения согласия на электронной копии настоящих Условий. Нажав на кнопку «Принимаю Условия» (или другую аналогичную кнопку, или используя иной механизм подтверждения согласия), или приступив к использованию Сервиса, Вы (А) указываете, что ознакомились с настоящими Условиями, которые Вам понятны, и соглашаетесь считать их обязательными к исполнению, от имени компании или другой организации, которую Вы представляете (например, в качестве работника) («Компания»), или, в отсутствие такой Компании, от собственного имени в качестве физического лица; (В) заверяете и гарантируете, что обладаете правами и полномочиями, необходимыми для выполнения действий от имени Компании или от собственного имени (при наличии таковой) и для связывания обязательствами Компании или себя (в отсутствие организации). Затем заключается договор между компанией Autodesk и Вами лично, если вы осуществляете доступ к Сервису от собственного имени, или Компанией, которую Вы представляете. Если Вы или Ваша Компания («далее совместно – «Пользователь») не соглашаетесь со всеми перечисленными условиями или не имеете прав и полномочий, необходимых, чтобы связывать Компанию или себя официальными обязательствами, (А) не следует нажимать на кнопку «Принимаю Условия», вместо этого необходимо нажать на кнопку «Не принимаю Условия» (или воспользоваться другой кнопкой или иным механизмом отклонения Условий); и (В) Пользователю не разрешается доступ к Сервису или использование Сервиса; при этом, однако, любое несанкционированное использование Сервиса или осуществление доступа к Сервису Вами или Вашей Компанией расценивается как соглашение и согласие с настоящими Условиями. Определения терминов «Autodesk», «Сервис», «Условия» и других терминов, употребленных с заглавной буквы, даны в Разделе 12 («Определения») или других разделах настоящих Условий.

Определения терминов «Autodesk», «Сервис», «Условия» и других терминов, употребленных с заглавной буквы, даны в Разделе 12 («Определения») или других разделах настоящих Условий. 1. Общее описание Сервиса 1.1 Условия; Использование. Настоящие Условия являются дополнением к любым Дополнительным соглашениям и Политикам (включая, в частности, Особые условия использования Сервиса, Условия программы подписки, Лицензионное соглашение и Права Пользователя), условия которых считаются включенными в настоящий документ посредством ссылки. На основании настоящих Условий и в случае явного согласия Пользователя с Условиями, выраженного как указано выше, Пользователь вправе осуществлять доступ к и использование Предложения Сервиса исключительно для внутренних целей деятельности Пользователя и в форме, предоставляемой или обеспечиваемой компанией Autodesk. 1.2 Учетная запись. Компания Autodesk сохраняет за собой право потребовать от Пользователя создания Учетной записи для использования Сервиса. Пользователь соглашается не сообщать идентификационные данные и пароли никаким третьим лицам, не позволять третьим лицам осуществлять доступ к Учетной записи Пользователя, а также не совершать никаких других действий, способных нарушить безопасность Учетной записи. 1.3 Разрешенные пользователи. Пользователь вправе разрешить доступ к Сервису и использование Сервиса только Работникам Пользователя, если иное не оговорено особо в Документации или Особых условиях использования Сервиса, и любой такой доступ или использование осуществляются с учетом любых других требований, предусмотренных настоящими Условиями (включая, в частности, Политики, но не ограничиваясь таковыми). Пользователь несет ответственность за соблюдение настоящих Условий Работниками Пользователя и любыми другими лицами, которые могут получить доступ к Сервису через Пользователя (независимо от того, санкционирован ли такой доступ компанией Autodesk и попадает ли в сферу действия Прав Пользователя). 1.4 Ограничения. Пользователь не вправе совершать сам и не вправе разрешать никаким третьим лицам совершать следующие действия: (а) распространять, сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование, в лизинг, передавать по сублицензии или передавать иным образом Сервис или любую его часть, Права Пользователя или любые другие права, предусмотренные настоящими Условиями, никаким физическим или юридическим лицам, (b) удалять, изменять, скрывать любые уведомления, обозначения и маркировку об авторских правах, товарных знаках, уведомления о конфиденциальности и другие уведомления, связанные с Сервисом; (с) изменять, переводить, адаптировать, переделывать Сервис или создавать производные произведения на основе Сервиса, кроме случаев, когда это разрешено Правами использования или Особыми условиями использования Сервиса; (d) осуществлять декомпиляцию, деассемблирование или иного рода обратное проектирование Сервиса, определять или предпринимать попытки определения любых исходных кодов, алгоритмов, методов или технологий, использованных при создании Сервиса или включенных в Сервис; (е) перепродавать Сервис или использовать Сервис в качестве бюро услуг; (f) использовать Сервис в превышение Прав Пользователя или любым способом, не соответствующим Правам Пользователя; (g) вмешиваться в работу или нарушать работу Сервиса, серверов или сетей, связанных с веб-сайтом, посредством которого предоставляется Сервис; (h) использовать Сервис в качестве хранилища для загрузки данных с удаленного доступа или в качестве портала или указателя для доступа на другую домашнюю страницу внутри или снаружи веб-сайта, посредством которых предоставляется Сервис; (i) использовать Сервис для нагрузочных испытаний или испытаний в рабочих условиях Сервиса или связанного с ним Программного обеспечения; (j) предпринимать любые действия, которые компания Autodesk может счесть причиной необоснованной или непропорциональной нагрузки на инфраструктуру Autodesk или назначенных ею третьих лиц, включая Сервис; (k) использовать Сервис для сбора или хранения личных данных о любом физическом или юридическом лице, включая данные других пользователей Сервиса, если иное не разрешено в явной форме Особыми условиями использования Сервиса или Документацией и с учетом любых применимых ограничений. Компания Autodesk вправе (но не обязана) контролировать использование Сервиса Пользователем с целью удостоверения в выполнении настоящих Условий. Пользователь не вправе осуществлять доступ к Сервису и не вправе использовать Сервис образом, отличным от указанного в настоящих Условиях, и любое использование образом, отличным от указанного в настоящих Условиях, будет являться несанкционированным. 1.5 Программное обеспечение. На любое Программное обеспечение распространяется действие условий и положений Лицензионного соглашения. 2. Имущественные права 2.1 Права Пользователя. Согласно договоренности между Пользователем и компанией Autodesk и с учетом действия пункта 2.2 («Лицензии Пользователя; Раскрытие информации), Пользователю и его лицензиарам принадлежат и будут принадлежать все права, включая имущественные, и доли собственности на Контент. 2.2 Лицензии Пользователя; Раскрытие информации Компания Autodesk (или ее сублицензиаты) вправе реализовывать лицензионные права, предоставленные на основе настоящего пункта, только в целях предоставления, технического обслуживания, ремонта, защиты, организации или иного рода администрирования Сервиса и Веб-сайта Сервиса в ходе повседневной деятельности по предоставлению компанией Autodesk (или назначенными ею третьими лицами) Сервиса, усовершенствованию и изменению Сервиса, включая права на извлечение, компиляцию, объединение, синтез, использование и иного рода анализ всего Контента и информации Пользователя или любой их части, а также на раскрытие Контента Пользователя и информации и любых результатов такого анализа в обобщенной форме или любой другой форме, без конкретного указания Пользователя или источника Контента Пользователя и информации Пользователя. Невзирая ни на какие противоречащие условия, Пользователь настоящим предоставляет компании Autodesk (или гарантирует предоставление в явной форме владельцем соответствующих прав) на весь срок охраны исключительного права, безотзывную, неисключительную, безвозмездную, оплаченную, действующую по всему миру, с возможностью предоставления сублицензий (по цепочке через несколько уровней) лицензию на хранение, демонстрацию, воспроизведение, изменение, использование и передачу Контента Пользователя, а также отказывается от каких-либо моральных и иных прав в отношении принадлежности авторства или целостности Контента Пользователя, которые могут иметься у Пользователя в соответствии с действующим законодательством или иной правовой доктриной. Кроме того, Пользователь признает и соглашается, что Autodesk вправе раскрывать Контент Пользователя в целях предоставления Сервиса Пользователю (включая, в частности, решение Пользователя раскрыть Контент Пользователя в соответствии с Разделами 3.3 и 3.4) с целью выполнения любых юридических обязательств или по требованию государственных или регулирующих органов (включая повестки о вызове в суд и судебные постановления) или в рамках судебных разбирательств с участием Лиц, связанных с Autodesk. 2.3 Права компании Autodesk. Пользователь признает и соглашается с тем, что компании Autodesk и ее лицензиарам принадлежат все права, включая право собственности, и доли участия (включая, в частности, патенты, авторские права, товарные знаки, предметы коммерческой тайны и любые другие права интеллектуальной собственности) на Сервис, Информацию по пользовательским интерфейсам приложений (API), Материалы разработок, Документацию, Веб-сайт Сервиса, Веб-сайт просмотра Прав, наборы образцов данных, образцы моделей или иные образцы Контента, а также любую информацию, данные и материалы, предоставленные или используемые в связи с Сервисом или полученные с помощью Сервиса (исключая Контент Пользователя). Пользователь соглашается не совершать никаких действий, способных скомпрометировать, обременить, ограничить или нарушить любым образом права собственности компании Autodesk или ее лицензиаров, а также связанные с ними права. Компания Autodesk не предоставляет Пользователю никаких прав на использование ее товарных знаков, фирменных наименований и логотипов. Пользователь получает только ограниченные права доступа к Предложению Сервиса и его использования, которые предоставляются ему в явной форме в соответствии с настоящими Условиями, никакие другие права Пользователю не предоставляются и не передаются, а также не считаются предоставленными или переданными по смыслу, в силу отказа от права возражения или иным образом. 2.4 Пользовательские интерфейсы приложений (API) Autodesk. Пользователь признает и соглашается, что любая Информация по API и Материалов разработок (если иное не указано компанией Autodesk в дополнительных или иных условиях, связанных с такой Информацией по API или Материалами разработок, (а) являются конфиденциальной информацией и предметом коммерческой тайны компании Autodesk, (b) не могут распространяться, раскрываться или иным образом предоставляться третьим лицам, (с) могут применяться только для внутренних целей и только для санкционированного Пользователем применения в служебных целях Сервиса, к которым относятся Информация по API и Материалы разработок, таких как, например, разработка и поддержка приложений, модулей и компонентов, работающих в рамках Сервиса или совместно с Сервисом, и (d) может быть использована только на тех же Компьютерах, на которых разрешено использовать соответствующий Сервис. Невзирая на вышеизложенное, в случае разработки Пользователем любых таких приложений, модулей и компонентов в соответствии с настоящими Условиями никакие положения настоящих Условий не запрещают Пользователю использовать такие приложения, модули или компоненты с другим программным обеспечением или аппаратными средствами (включая программное обеспечение и аппаратные средства третьих лиц (а также портировать такие приложения, модули или компоненты на другое программное обеспечение или аппаратные средства), если такие приложения, модули или компоненты (i) не содержат в себе ни прямо, ни косвенно никакие Материалы разработок или другое Программное обеспечение или материалы, распространяемые или предоставляемые компанией Autodesk (кроме Информации по API, использованной при их разработке в соответствии с настоящими Условиями) и ; (ii) не раскрывают никакую Информацию по API. 3. Обязанности Пользователя; Контент 3.1 Соблюдение норм и правил; Право компании Autodesk на удаление, приостановку и прекращение доступа. Пользователь соглашается с тем, что Контент Пользователя и поведение Пользователя при использовании Предложения Сервиса будет соответствовать всем нормам действующего законодательства, правилам и нормативным актам, Кодексу деловой этики и другим Политикам. Если компании Autodesk становится известно, или у компании Autodesk появляются основания считать, что Контент или поведение Пользователя (а) нарушают настоящие Условия (включая в частности, любые Политики и Дополнительные соглашения), (b) нарушают любой законодательный или нормативный акт или права третьих лиц, включая, в частности, права, предусмотренные законодательством об авторских правах, запреты на клевету, диффамацию, вмешательство в личную жизнь, (с) влекут за собой риск для безопасности Сервиса или любых пользователей Сервиса или иным образом отрицательно влияют на Сервис, системы или контент любого другого пользователя, или (d) влекут за собой возникновение ответственности для компании Autodesk или любого третьего лица, компания Autodesk имеет право, но не обязана незамедлительно прекратить или сделать невозможным доступ к Контенту Пользователя и/или приостановить или прекратить доступ Пользователя к Предложению Сервиса без уведомления Пользователя. Пользователь признает и соглашается, что компания Autodesk также может приостановить или прекратить доступ Пользователя к Предложению Сервиса, если любая информация, предоставленная Пользователем компании Autodesk в связи с регистрацией или использованием Сервиса, является или становится фальсифицированной, неточной, устаревшей или неполной. 3.2 Ответственность за Контент Пользователя. Пользователь признает и соглашается, что несет единоличную ответственность за Контент и поведение Пользователя в ходе использования Предложения Сервиса, создавая, передавая, отправляя, разрабатывая или иным образом предоставляя Контент Пользователя компании Autodesk и (или) другим лицам, Пользователь соглашается, что (a) Пользователь оценивает и несет все риски, связанные с Контентом Пользователя; (b) Лица, связанные с Autodesk, ни при каких обстоятельствах не несут никакого рода ответственность за Контент Пользователя, включая, в частности, любые убытки или ущерб, любые ошибки или пропуски, любой несанкционированный доступ или использование; и (с) Пользователь (но не компания Autodesk) несет ответственность за резервное копирование и соблюдение безопасности и конфиденциальности Контента Пользователя. Поощряется изготовление Пользователем копий на компьютере Пользователя или в местной сети и использование самых современных средств шифрования и других технологий обеспечения безопасности для защиты Контента Пользователя. 3.3 Распространение Контента Пользователя. Некоторые Сервисы разрешают распространение Пользователем Контента Пользователя. Пользователь отдает себе отчет в том, что, если он принимает решение о распространении Контента Пользователя (путем рассылки по электронной почте, предоставления ссылки, размещения на Форуме и в других общедоступных местах или местах обмена информацией, доступных другим пользователям, по выбору Пользователя, или с помощью других имеющихся в распоряжении Пользователя механизмов распространения), любое лицо, которому Пользователь предоставляет Контент Пользователя, может воспользоваться Контентом Пользователя. Пользователь соглашается с тем, что, предоставляя третьим лицам доступ к Контенту Пользователя в связи с Сервисом, он предоставляет таким третьим лицам бесплатное неисключительное разрешение на использование, воспроизведение, манипуляции с, распространение, демонстрацию, показ, пересылку и передачу Контента Пользователя, основанное на разрешениях, предоставленных Пользователем таким лицам в рамках Сервиса (если применимо). Если Пользователь не имеет желания предоставлять третьим лицам такие права, ему не следует использовать Сервис для распространения Контента Пользователя. Лица, имеющие отношение к Autodesk, не контролируют никакой ущерб, вытекающий из использования или запрещенного использования любым третьим лицом Контента Пользователя, который Пользователь решил прямо или косвенно распространять через Сервис или любой Форум, а также не несут ответственности ни за какой такой ущерб. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ КОНТЕНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ЧЕРЕЗ ФОРУМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ В СВЯЗИ С СЕРВИСОМ, ОН ДЕЛАЕТ ЭТО НА СОБСТВЕННЫЙ РИСК. 3.4 Публикация на Форуме. Пользователь не вправе публиковать Контент Пользователя на Форуме в связи с Сервисом. Пользователь соглашается с тем, что при предоставлении им вышеуказанной информации Размещенная Пользователем информация не является конфиденциальной, и Пользователь автоматически предоставляет (или гарантирует предоставление в явной форме владельцем соответствующих прав) компании Autodesk или любому оператору или лицу, осуществляющему хостинг Форума, на весь срок охраны исключительного права, безотзывные, неисключительные, безвозмездные, оплаченные, действующие по всему миру, с возможностью предоставления сублицензий (по цепочке через несколько уровней) право и лицензию на использование, воспроизведение, изменение, адаптацию, опубликование, исполнение, показ (публичный или иной) и передачу и распространение Размещенной Пользователем информации в любой форме, с помощью любых средств или технологий, не известных на сегодняшний день или разработанных в будущем, а также отказывается от каких-либо моральных и иных прав в отношении принадлежности авторства или целостности Предоставленной Вами информации, которые могут иметься у Вас в соответствии с действующим законодательством или иной правовой доктриной. 3.5 Контент и сервисы третьих лиц. Контент и сервисы третьих лиц могут быть прямо или косвенно предоставлены Вам через Сервис (включая Контент, распространяемый другими пользователями Сервиса через Форумы или иным образом). В ряде случаев такой Контент и сервисы могут являться возможностью или функцией или расширением в рамках Сервиса или Программного обеспечения Autodesk. Доступ к такому Контенту или сервисам может привести к обращению компьютера Пользователя без дополнительного уведомления к веб-сайту третьего лица – например, с целью предоставления Пользователю дополнительной информации, возможностей или функций. Такая возможность перехода на веб-сайты третьих лиц регулируется условиями (включая заявления об исключении ответственности и уведомления), опубликованными на таких веб-сайтах или связанными иным образом с Контентом и сервисами третьих лиц. Пользователь соглашается с тем, что использование Контента или сервисов третьих лиц осуществляется им на собственный риск. Лица, связанные с компанией Autodesk, ни при каких обстоятельствах не несут ответственность ни за какой убыток или ущерб в результате просмотра Пользователем, использования (включая, без ограничения, повторную публикацию в других местах) или доверие Контенту или сервисам третьих лиц. Компания Autodesk не тестирует, не просматривает, не контролирует, не утверждает Контент и сервисы третьих лиц, а также не несет ответственности за такой Контент и сервисы третьих лиц (включая, в частности, ошибки или пропуски, но не ограничиваясь ими) и результаты использования Контента и сервисов третьих лиц, а любые сделки между Пользователем и любым третьим лицом в отношении контента и сервисов третьих лиц, включая, в частности, политики соблюдения конфиденциальности третьих лиц, использования персональных данных, доставки и проведения оплаты товаров и услуг и любые другие условия, связанные с такими сделками, заключаются исключительно между Пользователем и соответствующим третьим лицом. Компания Autodesk вправе в любое время и по любой причине изменить предоставляемый Контент и сервисы третьих лиц или прекратить их предоставление. Доступ к определенному контенту и сервисам (как компании Autodesk, так и третьих лиц) и их использование может потребовать согласия на отдельные условия и (или) внесения дополнительной платы. 3.6 Сетевое соединение. Пользователь несет единоличную ответственность за организацию наличия и установки и оплату оборудования, сервисов и других ресурсов, необходимых для осуществления Пользователем доступа к Сервису и/или использования Сервиса, включая, в частности, оплату поставщикам услуг доступа к сети Интернет, оплату средств связи и стоимости любого оборудования и программного обеспечения сторонних производителей (включая, в частности, технологии шифрования и обеспечения безопасности). 3.7 Удаление Контента Пользователя. Некоторые Сервисы допускают удаление Пользователем из Сервиса Контента Пользователя (при этом, однако, Пользователь понимает, что возможно требование хранения в течение разумного периода времени резервных копий). В дополнение к правам компании Autodesk на удаление Контента Пользователя при истечении срока или прекращении действия настоящих Условий в соответствии с пунктом 10.2 («Последствия прекращения действия») компания Autodesk сохраняет за собой право удалять неактивные учетные записи или производить полное удаление соответствующего контента (и всех его резервных копий) без дополнительного уведомления, и Лица, связанные с Autodesk, не несут ответственности за удаление или несохранение Контента Пользователя. Компания Autodesk вправе удалить любой Контент, переданный на Сервис без уведомления, если считает такой Контент чрезмерным по размеру или превышающим разумные (или предусмотренные Правами) лимиты объема хранения. 4. Неприкосновенность частной жизни. 4.1 Политика конфиденциальности. Пользователь понимает и соглашается с тем, что, используя Сервис, он дает свое согласие на сбор, использование, обработку своих персональных данных, как описано в действующей на соответствующий момент времени Политики конфиденциальности, включая трансграничную передачу таких данных, описанную в указанной Политике. 4.2 Соблюдение законодательства о неприкосновенности частной жизни; разрешения. Пользователь признает и соглашается, что несет ответственность за соблюдение всех применимых законов о неприкосновенности частной жизни и защите персональных данных в отношении персональных данных, предоставляемых компании Autodesk связи с использованием Сервиса Пользователем или Работниками Пользователя («Персональные данные»), включая любые применимые требования, относящиеся к уведомлениям, разрешениям, передаче (включая трансграничную передачу), раскрытие и использование Персональных данных, как описано в Политике конфиденциальности. Без ограничения вышеизложенного, Пользователь обеспечивает получение им разрешений, насколько это необходимо, на обеспечение передачи, сбора, хранения, использования и иного рода обработки Персональных данных компанией Autodesk и поставщиками услуг компании Autodesk, а также ознакомление любого физического лица, имеющего доступ к Сервису или использующего Сервис, с Политикой конфиденциальности компании Autodesk. 4.3 Поставщики услуг; отсутствие персональных данных особых категорий. Пользователь признает, что компания Autodesk вправе использовать в связи с Сервисами услуги сторонних поставщиков, включая, в частности, использование услуг по операциям в удаленной среде, и такие поставщики могут передавать, поддерживать и хранить данные Пользователя с использованием компьютеров и оборудования третьих лиц в различных местах расположения по всему миру. Пользователь признает, что никакой функционал по хранению данных, связанный с Сервисами, не предназначен для хранения номеров социального страхования, номеров кредитных и дебетовых карт, номеров финансовых счетов, номеров водительских прав, медицинской информации, информации о страховании здоровья, особо важных данных особых категорий, таких как расовая принадлежность, религия или сексуальная ориентация, и других личных данных, ненадлежащее раскрытие которых способно причинить какой-либо вред или ущерб физическому лицу (далее совместно – «Персональные данные особых категорий»). Пользователь соглашается не загружать и не предоставлять иным образом Персональные данные особых категорий в связи с Сервисами, а также соглашается с тем, что Лица, связанные с Autodesk, не несут ответственность ни за какие Персональные данные особых категорий, обрабатываемые, передаваемые, раскрываемые или сохраняемые в связи с Сервисом. 5. Ограждение от ответственности и компенсация ущерба. Пользователь исключительно за свой счет и в максимально разрешенной законом степени обязуется оградить и защитить (по запросу компании Autodesk) Лиц, связанных с Autodesk, от всех и любых убытков, ответственности, расходов (включая обоснованные гонорары юристов), понесенных Лицами, связанными с Autodesk, в связи с любыми претензиями, исками или разбирательствами («Претензия»), вытекающими из или возникающими в связи с (а) Контентом Пользователя или использованием Контента Пользователя, включая, в частности, любое обвинение в том, что Контент Пользователя или его использование могут нарушить авторские права, права на товарные знаки или другие права интеллектуальной собственности и иные права любого физического или юридического лица или привести к незаконному присвоению коммерческой тайны любого физического или юридического лица, или Контент Пользователя содержат любые клеветнические измышления, диффамацию, порочащие репутацию сведения, порнографию или материалы неприличного содержания, или использование Контента Пользователя привело к смерти или физической травме, или ущербу недвижимости или материальному имуществу любого третьего лица; (b) любым нарушением или невыполнением Пользователем настоящих Условий (включая, в частности, любые Политики и Дополнительные соглашения); или (с) использованием Предложения Сервиса Пользователем (или любым лицом, осуществляющим доступ к Сервису посредством Пользователя в соответствии с Разделом 1.3), а также компенсировать возникший в связи с вышеперечисленным ущерб. В случае поступления от компании Autodesk требования осуществления Пользователем защиты по соответствующему делу Пользователь не вправе соглашаться на мирное урегулирование без предварительного письменного согласия компании Autodesk, а компания Autodesk имеет право участвовать за собственный счет в процессе защиты по любой претензии с использованием услуг юрисконсульта по собственному выбору. 6. Гарантии Пользователя; Отказ от предоставления гарантий 6.1 Гарантии Пользователя. Пользователь признает и соглашается, что (а) имеет необходимые права на предоставление, разработку и использование Контента Пользователя в связи с Сервисом и на предоставление лицензий, предусмотренных настоящими Условиями; (b) Контент Пользователя не ущемляет никаких прав интеллектуальной собственности и не ведет к незаконному присвоению таких прав третьих лиц, а также не нарушает никаких применимых законодательных и нормативных актов, инструкций и правил; (с) на Контент Пользователя не распространяются никакие ограничения на раскрытие, передачу, загрузку, экспорт или повторный экспорт в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами, инструкциями и правилами; и (d) любая информация, предоставляемая Пользователем для регистрации и для использования Сервиса, является и останется подлинной, точной и полной, а Пользователь будет регулярно обновлять и упорядочивать такую информацию. 6.2 Отказ от предоставления гарантий. НЕВЗИРАЯ НИ НА КАКИЕ ГАРАНТИИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕРВИСА ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ПРИ НАЛИЧИИ». ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К AUTODESK, НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ, НЕ ДАЮТ ГАРАНТИЙ И НЕ ГАРАНТИРУЮТ УСЛОВИЙ ЛЮБОГО РОДА, А ТАКЖЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ (ФАКТИЧЕСКИ ИЛИ В СИЛУ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА) ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ВСЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ, И ВСЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫТЕКАТЬ ИЗ ХОДА СДЕЛОК, ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ОБЫЧАЕВ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТ СЕРВИС НА СОБСТВЕННОЕ УСМОТРЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕСЕТ ВСЕ РИСКИ. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К AUTODESK, НЕ ГАРАНТИРУЮТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА ИЛИ ДОСТУПЕ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЕРВИСА ОТСУТСТВИЕ ОШИБОК, ПОЛНОТУ ДАННЫХ, БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ОЖИДАНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, НЕПРЕРЫВНОСТЬ РАБОТЫ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К СЕРВИСУ, ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК ИЛИ УСТРАНЕНИЕ ПЕРЕБОЕВ, И ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К «АВТОДЕСК», НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЯКОЙ И ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К «АВТОДЕСК», НЕ ГАРАНТИРУЮТ РАБОТУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБРАЗОМ. И НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ХАЛАТНОСТЬЮ И ПРЕСТУПНОЙ ХАЛАТНОСТЬЮ. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ, ЧТО НЕСЕТ ЕДИНОЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (А ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К «АВТОДЕСК», НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ И НЕ НЕСУТ НИКАКОГО РОДА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ) ЗА (i) РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПО ПОВОДУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА, (ii) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБОЙ КОНТЕНТ, ДАННЫЕ, ИНФОРМАЦИЮ И ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ДОСТУП К КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕН ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ В СВЯЗИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СЕРВИСА, И (iii) НИ ЗА КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К «АВТОДЕСК», НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ЕДИНОЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ В СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕРВИСА, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБОЙ КОНТЕНТ, ДАННЫЕ, ИНФОРМАЦИЮ И ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ДОСТУП К КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕН ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ В СВЯЗИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СЕРВИСА, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ УЩЕРБ КОМПЬЮТЕРНЫМ СИСТЕМАМ ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К AUTODESK, НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ГАРАНТИРУЮТ ПРИГОДНОСТЬ ИЛИ ДОСТУПНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, А ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ, ЧТО КОМПАНИЯ «AUTODESK ВПРАВЕ ОГРАНИЧИТЬ НАЛИЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЛЮБОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, ЮРИСДИКЦИЕЙ ИЛИ ЯЗЫКОМ ПО ВЫБОРУ КОМПАНИИ AUTODESK В ЛЮБОЙ МОМЕНТ И НА СОБСТВЕННОЕ УСМОТРЕНИЕ КОМПАНИИ AUTODESK. Настоящий Раздел 6.2 применим в максимальной степени, разрешенной действующим законодательством. Никакая информация или консультация (устная письменная или иная), предоставленная Лицами, имеющими отношение к Autodesk или их представителями, не влечет возникновения каких-либо гарантий и не ограничивает никоим образом отказ от предоставления гарантий или ограничение ответственности, предусмотренные настоящими Условиями. 6.3 Ограничения функциональных возможностей. ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕРВИСА НЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ЗАМЕНОЙ СОБСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ВКЛЮЧАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ) ИЛИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТИРОВАНИЯ, КОНСТРУИРОВАНИЯ, ОЦЕНКИ ИЛИ АНАЛИЗА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО ЧТО ПРИМЕНИМО. В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ БОЛЬШОГО ЧИСЛА РАЗНООБРАЗНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕРВИСА НЕ БЫЛО ПРОТЕСТИРОВАНО ВО ВСЕХ СИТУАЦИЯХ. В КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ, И МОЖЕТ НЕ ДАТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ, ОЖИДАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ПУНКТОВ 3.2 («ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОНТЕНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ») И 6.2 («ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ»), ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К AUTODESK, НЕ НЕСУТ НИКАКОГО РОДА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЛИ ПРОСМОТРЕННЫЕ ИНЫМ ОБРАЗОМ ЧЕРЕЗ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕРВИСА, И НИ ЗА КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В СВЯЗИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СЕРВИСА. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАДЗОР, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА. ТАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ, В ЧАСТНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЛЕЖАЩИХ ВИДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА, ВЫБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА И ДРУГИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАМЕЧЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ТАКЖЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДЕКВАТНОСТИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОЦЕДУР ТЕСТИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ, ТОЧНОСТИ И ПОЛНОТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ СЕРВИСА И МАТЕРИАЛОВ. РАЗРАБОТАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В СВЯЗИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СЕРВИСА (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ПОЗИЦИИ. ПРОСМОТРЕННЫЕ ИЛИ СМОДЕЛИРОВАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА. 7. Ограничение ответственности. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И НЕВЗИРАЯ НИ НА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЦЕЛИ ЛЮБОГО ОГРАНИЧЕННОГО СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, (А) ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К AUTODESK НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ НИ ЗА КАКОЙ ОСОБЫЙ, КОСВЕННЫЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ ИЛИ ИНЫЕ ВИДЫ УЩЕРБА (НЕЗАВИСИМО ОТ СПОСОБА ПРИЧИНЕНИЯ И ДОКТРИНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИСХОДЯ ИЗ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ В СВЯЗИ С ПРАВОНАРУШЕНИЕМ (ВКЛЮЧАЯ. В ЧАСТНОСТИ, ХАЛАТНОСТЬ) ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ), ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, УПУЩЕННЫЙ ДОХОД, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПРЕРЫВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТОИМОСТЬ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ИЛИ ДРУГОГО ПОКРЫТИЯ, А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УБЫТОК ЛЮБОГО РОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ И В СЛУЧАЯХ, КОГДА ИМЕЛО МЕСТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УБЫТКА, И НИ ОДНА ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СТОРОН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКОГО РОДА УЩЕРБ, ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЗ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, ДЕЙСТВИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ИЛИ ВОЗНИКШИЙ НЕ ПО ВИНЕ ТАКОЙ СТОРОНЫ, И (В) ОБЩАЯ СУММА СОВОКУПНОЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К AUTODESK, ЗА ЛЮБЫЕ ИЗДЕРЖКИ, УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ В СВЯЗИ СО ВСЕМИ ПРЕТЕНЗИЯМИ, ДЕЛАМИ ИЛИ ИСКАМИ, ВОЗНИКШИМИ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИМИ ИЗ ТАКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ МЕНЬШУЮ ИЗ ДВУХ СУММ – ВСЕХ ВЫПЛАТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕРВИСА, ПОСЛУЖИВШЕЕ ПРИЧИНОЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРЕТЕНЗИИ, ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ПРЕТЕНЗИИ, ИЛИ 100 (СТО) ДОЛЛАРОВ США. 8. Отказ от предъявления претензий и отказ от прав. В максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, Пользователь настоящим отказывается от права предъявления претензий и всех других прав, направленных против лиц, имеющих отношение к Autodesk, в связи с любой ответственностью по претензиям, ущербу (прямому или связанному с определенными обстоятельствами), издержкам и расходам (включая судебные издержки и гонорары юристов) любого рода и происхождения, возникающими в связи с Предложением Сервиса или связанными с ним тем или иным образом. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ШТАТЕ КАЛИФОРНИЯ, ОН ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ СВОИХ ПРАВ В СООТВЕТСТВИИ С § 1542 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА КАЛИФОРНИИ, В КОТОРОМ УКАЗАНО, ЧТО «ОТКАЗ О ПРАВА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ В ОБЩЕМ ВИДЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПРЕТЕНЗИИ В ПОЛЬЗУ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КРЕДИТОРОВ, О СУЩЕСТВОВАНИИ КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТНО КРЕДИТОРАМ ИЛИ О НАЛИЧИИ КОТОРЫХ КРЕДИТОРЫ ПОДОЗРЕВАЮТ НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ ОТКАЗА ОТ ПРАВА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ, КОТОРЫЕ. В СЛУЧАЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КРЕДИТОРА ОБ ИХ СУЩЕСТВОВАНИИ, СУЩЕСТВЕННО ПОВЛИЯЛИ БЫ НА ЕГО РЕШЕНИЕ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ. Лица, постоянно проживающие в других штатах и государствах, аналогичным образом отказываются от своих прав согласно действующим и (или) аналогичным законам, постановлениям и нормативным актам. 9. Основания для сделки. Стороны соглашаются с тем, что отказ от права предъявления претензий, отказ от других прав, отказ в предоставлении гарантий, ограничение ответственности и обязательство по ограждению от ответственности и компенсации ущерба, содержащиеся в настоящих Условиях, являются фундаментальным основанием для сделки между Пользователем и компанией Autodesk и существенной частью встречного удовлетворения компании Autodesk за предоставление Предложения Сервиса в соответствии с настоящими Условиями, и компания Autodesk не заключила бы настоящие Условия и не предоставила бы Предложение Сервиса в отсутствие такого отказа от права предъявления претензий, отказа от других прав, ограничения ответственности и обязательства по ограждению от ответственности и компенсации ущерба. 10. Срок действия и прекращение действия. 10.1 Срок действия и прекращение действия. Настоящие Условия вступают в силу с момента, когда Пользователь впервые выражает свое согласие с настоящими Условиями, пометив ячейку, указывающую, что Пользователь ознакомился с Условиями и согласен с ними, или, если таковое произойдет ранее, с момента первого доступа Пользователя к Сервису или использования Пользователем Сервиса («Дата вступления в силу»). Как компания Autodesk, так и Пользователь вправе прекратить действие настоящих Условий в случае их нарушения одной из сторон, которая не исправила допущенное нарушение в течение 10 (десяти) дней после письменного уведомления о таком нарушении. Кроме того, компания Autodesk вправе, в качестве альтернативы прекращению действия, приостановить предоставление Сервиса и доступ Пользователя к Предложению Сервиса и (или) приостановить действие других обязательств компании Autodesk и прав Пользователя в соответствии с настоящими Условиями, в случае если Пользователь не выплатил причитающиеся суммы компании Autodesk, дистрибьютору или дилеру, прямо или косвенно уполномоченными компанией Autodesk, или нарушил иным образом положения настоящих Условий или другие условия, относящиеся к Сервису. Компания Autodesk также вправе прекратить действие настоящих Условий, в случае если против Пользователя может быть возбуждена процедура банкротства, возможно объявление его неплатежеспособным или заключение компромиссного соглашения с кредиторами. Действие настоящих Условий прекращается автоматически без дополнительного уведомления или дополнительных действий со стороны компании Autodesk в случае начала процедуры ликвидации Пользователя. Пользователь признает и соглашается с тем, что компания Autodesk вправе передать в субподряд или уступить любые свои права и обязанности согласно настоящим Условиям. Пользователь вправе прекратить действие настоящих Условий в любой момент с указанием причины или без такового с вступлением прекращения действия в силу с момента соответствующего уведомления. Если действие настоящих Условий не будет прекращено досрочно в соответствии с пунктом 10.1, настоящие Условия прекращают действовать автоматически при наступлении первого из следующих событий: (а) наступлении даты окончания или истечении срока предоставления Сервиса, указанного в Правах Пользователя, (b) истечении срока действия или расторжении Дополнительного соглашения или Особых условий использования Сервиса, (с) удалении Сервиса из Списка отдельных продуктов Autodesk или Прав, или (d) прекращении предоставления Сервиса компанией Autodesk. Для всех Предложений Сервиса, помеченных «Beta», «Labs» или «Pre-Release», предоставляемых качестве «бесплатных» или без требования оплаты за Отдельный продукт Autodesk или Подписку, (i) действие настоящих Условий может быть прекращено компанией Autodesk в любой момент с указанием причин или без такового с вступлением прекращения действия в силу с момента соответствующего уведомления; и (ii) если в Правах не указана дата истечения срока действия, и не произошло ранее ни одно из событий, описанных выше в подпунктах (b), (c) или (d), настоящие Условия прекращают действовать в день наступления первой годовщины Даты вступления в силу. Без ограничения каких-либо положений настоящего подпункта, для всех Предложений Сервиса, доступ к которым осуществляется в рамках Подписки, действие настоящих Условий и доступа Пользователя к Сервису прекращается с момента истечения срока действия или прекращения действии подписки Пользователя (и Условий программы подписки, распространяющихся на Подписку Пользователя). 10.2 Последствия прекращения действия. При прекращении по любой причине действия настоящих Условий Пользователю следует незамедлительно прекратить использование Сервиса. Прекращение действия настоящих Условий не затрагивает никакие Дополнительные соглашения и не дает Пользователю права на их расторжение. Разделы 1.4, 1.5, 2, 3.1 (первое предложение), 3.2 – 9 и 10.2 – 12 остаются в силе после прекращения действия настоящих Условий по любой причине. Ответственность за сохранение копий Контента Пользователя несет Пользователь. При прекращении действия Условий компания Autodesk вправе немедленно удалить без уведомления Контент Пользователя, при наличии такового, а также все его резервные копии, и при этом Лица, имеющие отношение к Autodesk, не несут никакой ответственности за убыток или ущерб. Который может понести Пользователь или любые третьи лица в результате такого удаления. 11. Общие положения 11.1 Изменения Сервиса и/или Условий. Компания Autodesk сохраняет за собой право периодически на собственное исключительное усмотрение (а) изменять Сервис или выпускать последующие версии Сервиса, (b) вводить ключи лицензий или иные средства контроля доступа к Услугам, (с) ограничивать или приостанавливать доступ Пользователя к Сервису, и (d) в любое время изменять Сервис, приостанавливать или прекращать доступ к нему. Пользователь признает и соглашается с тем, что компания Autodesk вправе в любой момент обновить возможности и функционал Сервиса. Компания Autodesk вправе в любой момент изменить настоящие Условия, направив Пользователю соответствующее уведомление. Уведомление может быть направлено (i) путем размещения пересмотренной версии настоящих Условий на вебсайте http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks или любом заменившем его вебсайте или дополнительной веб-странице компании Autodesk. Если в Условиях программы подписки в явной форме указано иное или если изменения, внесенные в Условия, неприемлемы для Пользователя, Пользователю следует незамедлительно прекратить использование Сервиса, продолжение же использования Пользователем Сервиса в течение длительного времени после любого такого изменения будет расценено как согласие Пользователя с соответствующим изменением. 11.2 Применимое право и юрисдикция. Настоящие Условия регулируются и толкуются в соответствии с законодательством (а) Швейцарии, если Пользователь приобретает Отдельный продукт Autodesk или Отдельные Сервисы или подписывается на Сервис на территории одной из стран Европы, Африки или Ближнего Востока, (b) Сингапура, если Пользователь приобретает Отдельный продукт Autodesk или Отдельные Сервисы или подписывается на Сервис на территории одной из стран Азии, Океании или Тихоокеанского региона, (с) штата Калифорния (и. в пределах юрисдикции, федерального законодательства Соединенных Штатов Америки), если Пользователь приобретает Отдельный продукт Autodesk или Отдельные Сервисы или подписывается на Сервис на территории одной из стран Северной или Южной Америки (включая страны Карибского бассейна) или любой другой страны, не указанной в пункте 11.2. Законы соответствующих юрисдикций применяются без учета их коллизионных норм. Действие Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров и Закона о единообразии операций с компьютерной информацией на настоящие Условия не распространяется (и они исключаются из регулирующих Условия законов). Кроме того, Пользователь соглашается с тем, что любая претензия, судебное дело или спор, вытекающие из настоящих Условий или возникающие в связи с ними (включая, в частности, Особые условия использования Сервиса), передаются для разрешения исключительно в Верховный суд штата Калифорния, округ Марин, или в Окружной суд США по Северному округу штата Калифорния в Сан-Франциско (а на стороны соответствующих процессов распространяется исключительная юрисдикция таких судов), кроме как в случаях, если Пользователь приобретает Отдельный продукт Autodesk или Отдельные Сервисы или подписывается на Сервис (а) на территории одной из стран Европы, Африки или Ближнего Востока, и в таком случае любая такая претензия или спор передается для разрешения исключительно в суды Швейцарии (а на стороны соответствующих процессов распространяется исключительная юрисдикция таких судов); (b) на территории одной из стран Азии, Океании или Тихоокеанского региона, и в таком случае любая такая претензия или спор передается для разрешения исключительно в суды Сингапура (а на стороны соответствующих процессов распространяется исключительная юрисдикция таких судов). Никакие вышеизложенные положения не исключают возбуждение компанией Autodesk исков о нарушении прав интеллектуальной собственности в любой стране, на территории которой имело место соответствующее нарушение. 11.3 Экспортный контроль. Пользователь признает и соглашается с тем, что использование Пользователем Предложений Сервиса осуществляется с соблюдением законодательных и нормативных актов об экспортном контроле и экономических санкциях США и других соответствующих стран, включая, в частности, нормативные акты, принятые Министерством торговли и Министерством финансов США («Законодательство об экспортном контроле»). Пользователь несет единоличную ответственность за соблюдения Законодательства об экспортном контроле и отслеживание изменений соответствующих законодательных и нормативных актов. Пользователь заявляет и гарантирует, что (i) не является гражданином страны и не находится в стране, на которую распространяется действие экономических санкций США или других существенных ограничений (включая, в частности, Кубу, Иран, Судан, Сирию и Северную Корею); (ii) Пользователь не включен ни в один из списков запрещенных лиц правительства США (включая, в частности, Список граждан особых категорий и запрещенных лиц Министерства финансов США, Список запрещенных лиц, Список организаций и Список непроверенных лиц Министерства торговли США и списки лиц, связанных с незаконным оборотом. Государственного департамента США), (iii) Если иное не санкционировано Законодательством об экспортном контроле, Пользователь не использует Предложение Сервиса ни для каких связанных с ограничениями конечных целей, включая, в частности, конструирование, анализ, моделирование, оценку, испытания и другие виды деятельности, связанные с ядерным, химическим и биологическим оружием, ракетными системами, применение беспилотных летательных аппаратов, (iv) ни на какую часть Контента Пользователя не распространяются никакие ограничения раскрытия, передачи, загрузки, экспорта или реэкспорта в соответствии с Законодательством об экспортном контроле. Пользователь соглашается не применять предложение Сервиса ни прямо, ни косвенно для раскрытия, передачи, загрузки, экспорта или реэкспорта Контента пользователя, Контента третьих лиц и любого другого контента или материалов никакой стране, организации или другому лицу, не имеющим право получать вышеуказанное в соответствии с Законодательстве об экспортном контроле или другими законодательными и нормативными актами, действие которых распространяется на Пользователя. 11.4 Претензии по поводу нарушения авторских прав. В соответствии с подпунктом 512(c)(2) Акта 17 Свода законов США, уведомления о заявленных претензиях по поводу нарушения авторского права должны направляться Агенту по авторским правам компании Autodesk по адресу электронной почты CopyrightAgent@autodesk.com. Чтобы получить более подробную информацию о порядке направления уведомления о претензии по поводу нарушения авторских прав, воспользуйтесь следующей ссылкой: Copyright Information. ЗАПРОСЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ УКАЗАННОГО ПОРЯДКА, БУДУТ ОСТАВЛЕНЫ БЕЗ ОТВЕТА. 11.5 Независимость сторон. Взаимоотношения сторон на основании настоящих Условий являются взаимоотношениями независимых договаривающихся сторон, и никакие положения настоящих Условий не преследуют цели и не могут быть истолкованы как доказательства намерения сторон вступить в какое-либо объединение, установить партнерские отношения, организовать совместное предприятие или вступить в другие взаимоотношения. Каждая сторона самостоятельно несет собственные затраты и расходы на выполнение своих обязанностей в соответствии с настоящими Условиями, если в самих Условиях не предусмотрено в явной форме иное. 11.6 Независимость положений. Если по какой-либо причине суд компетентной юрисдикции установит, что любое положение или часть настоящих Условий является неисполнимым, такое положение исполняется в максимально возможной разрешенной степени с целью выполнения намерений, предусмотренных настоящими Условиями, при этом оставшиеся положения и части настоящих Условий сохраняют полностью юридическую силу и действие. 11.7 Заголовки; язык Условий. Заголовки пунктов, использованные в тексте настоящих Условий, приводятся исключительно для удобства восприятия и не оказывают влияния на смысл. Версия условий на английском языке имеет преимущественную силу в случае любых несоответствий текста на английском языке и текста переводов на другие языки. В случае приобретения Пользователем лицензии на Сервис на территории Канады, Пользователь соглашается со следующим: Стороны подтверждают, что излагали и намерены в дальнейшем излагать настоящие Условия, а также другие относящиеся к ним документы, включая Уведомления, только на английском языке. Les parties ci-dessus confirment leur dйsir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s’y rattachent, soient rйdigйs en langue anglaise. 11.8 Уведомления. Уведомления любой из сторон, предусмотренные настоящими Условиями, направляются в письменной форме по электронной почте, почтовой службой или курьерской службой (например UPS, FedEx или DHL), но при этом Пользователь не вправе направлять компании Autodesk по электронной почте уведомления о нарушениях, допущенных компанией Autodesk, или о прекращении действия настоящих Условий. Уведомления Пользователя компанией Autodesk считаются действительными (а) в случае направления уведомления электронной почтой – через 1 (один) день после отправки на электронный адрес, предоставленный Пользователем компании Autodesk, или (b) в случае доставки почтой или курьерской службой - через 5 (пять) дней после отправки обычной почтой или курьерской службой по адресу, предоставленному Пользователем компании Autodesk Пользователь настоящим соглашается на получение направленной ему корреспонденции по судебным делам заказным письмом, направленным по адресу, указанному им в анкете информации о клиенте (или, если такая форма не подавалась, по последнему адресу, предоставленному Пользователем компании Autodesk), если это разрешено действующим законодательством. Уведомления от Пользователя компании Autodesk считаются действительными (а) в случае направления уведомления электронной почтой – через 1 (один) день после отправки на электронный адрес CopyrightAgent@autodesk.com (и получения компанией Autodesk по указанному адресу), или (b) в случае доставки почтой или курьерской службой – с момента получения компанией Autodesk по адресу: Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA, вниманию агента по авторским правам. При наличии у Пользователя Подписки обе стороны также вправе направлять уведомления в порядке, предусмотренном Условиями программы подписки. 11.9 Отказ от прав; Невозможность уступки. Любая из сторон может отказаться от своих прав в соответствии с настоящими Условиями только путем оформления письменного документа, подписанного обеими сторонами. Невыполнение любого положения настоящих Условий не может быть расценено как отказ соответствующей стороны от своих прав согласно настоящему положению или от любого другого положения. Пользователь не вправе уступать или делегировать настоящие Условия или свои права или обязанности в соответствии с Условиями. Любая несанкционированная уступка считается недействительной и ничтожной. 11.10 Полнота соглашения. Настоящие Условия (включая, в частности, Дополнительные соглашения и Политики) содержат исчерпывающий перечень договоренностей между Вами и компанией Autodesk в отношении предмета настоящих Условий и отменяют все предложения и предыдущую переписку между Пользователем и компанией «Автодеск» по поводу Предложения Сервиса, поступившие по электронной почте, устно или письменно. В случае конфликта или несоответствия между настоящими Условиями и любым Дополнительным соглашением или Политикой преимущественную силу имеют настоящие Условия, кроме следующих случаев: (а) при конфликте с Правами или Особыми условиями использования Сервиса преимущественную силу имеют Права или Особые условия использования Сервиса, (b) Дополнительное соглашение может иметь преимущественную силу, если в нем указано в явной форме, что оно отменяет Условия использования Сервиса в отношении Сервиса. 12. Определения 12.1 «Дополнительное соглашение» означает соглашение (а) на использование Отдельного продукта Autodesk (при наличии такового), или (b) которое, в соответствии с письменной договоренностью между Вами и компанией Autodesk, является Дополнительным соглашением и содержит определенные условия доступа к Сервису или программному обеспечению или использования Сервиса или Программного обеспечения. К Дополнительным соглашениям относятся, в частности, Лицензионное соглашение и Условия программы подписки, в зависимости от того что применимо. 12.2 «Информация по API» означает информацию по стандартному пользовательскому интерфейсу приложения (API), предоставляемую компанией Autodesk пользователям Предложения Сервиса и содержащая требования к обращению с помощью интерфейса (для вызова функций и управления ими) к Программному обеспечению, содержащемуся в Предложении Сервиса. К Информации по API не относятся никакие виды реализации такой информации об интерфейсе, Материалов разработок или любого другого программного обеспечения. 12.3 Autodesk означает "Аутодеск, Инк.", корпорацию штата Делавэр. Кроме случаев, когда Пользователь приобретает лицензию или подписку в (а) одной из стран Европы, Африки или Ближнего Востока, и в таком случае Autodesk означает компанию «Аутодеск Девелопмент Сарл», или (b) на территории одной из стран Азии, Океании или Тихоокеанского региона, и в таком случае Autodesk означает компанию «Аутодеск Азия Пте Лтд». 12.4 «Лица, имеющие отношение к Autodesk» означает компанию Autodesk, ее аффилированные лица, агентов, поставщиков, а также должностных лиц, директоров и работников каждого из них, соответственно. 12.5 «Компьютер» означает (а) отдельное электронное устройство с одним или несколькими центральными процессорами, принимающее информацию в цифровой или аналогичной цифровой форме и совершающее манипуляции с такой информацией для достижения конкретного результата на основании последовательности инструкций, или (b) реализация такого устройства средствами программного обеспечения (так называемая «виртуальная машина»). 12.6 «Контент» означает любые файлы, образцы, модели, наборы данных, информацию по проекту, материалы, документы, компьютерные программы или аналогичный материал (включая, в частности, любые модули, компоненты, функции и возможности компьютерных программ), носители, аудиозвук, изображения, наименования, адреса электронной почты, комментарии, примечания, ссылки и другое информационное содержимое, данные и информацию. 12.7 «Анкета информации о клиенте» означает форму, заполняемую Пользователем или от его имени и представляемую компании Autodesk (или дистрибьютору, или дилеру, уполномоченному компанией Autodesk, прямо или косвенно в связи с заказом Пользователем лицензии или подписки на Сервис или Отдельный продукт Autodesk. 12.8 «Материалы разработок» наборы инструментальных средств для разработки программного обеспечения (SDK) и другой инструментарий, библиотеки, сценарии, контрольные или исходные коды или иные материалы разработок, включенные в Предложение Сервиса. 12.9 «Документация» означает любые технические требования и документацию конечного пользователя по Сервису, предоставленная Пользователю компанией Autodesk. 12.10 «Вебсайт для просмотра Прав» означает веб-сайт, принадлежащий компании Autodesk и работающий под ее управлением, через который Пользователь имеет возможность ознакомиться со своими конкретными Правами. Для некоторых Сервисов предусмотрена возможность доступа к Вебсайту для просмотра прав с помощью соответствующих функций через Отдельный продукт Autodesk Пользователя или через Сервис. 12.11 «Права» означает права Пользователя на использование Сервиса (такие как максимальная проходимость, операции, объем выходных данных, машиночасы или другие единицы измерения объема использования, срок или продолжительность и любые другие права, относящиеся к конкретному Сервису), определяемые конкретным Отдельным продуктом Autodesk, отдельным Сервисом или типом или уровнем Подписки Пользователя. Термин «Права» также относится к любой другой информации о правах на доступ к Сервису и использованию Сервиса, указанной на Веб-сайте для просмотра Прав и Веб-сайте Сервиса (включая, в частности, описание Сервиса, Документацию и минимальные технические требования к Сервису). 12.12 «Форум» означает (а) любую управляемую Autodesk или третьим лицом группу для обсуждения вопросов, чат, доску объявлений, новостную группу, зону wiki/help или социальную сеть (кроме тех, которые ограничены закрытой группой пользователей за счет поддержки разрешений, средств регулирования и (или) других установок конфиденциальности) или общедоступную зону Сервиса, или (b) отзывы, электронные сообщения или письма компании Autodesk, администратору сети или работникам компании или любые другие сообщения, направляемые компании Autodesk через интерактивные функциональные инструменты, предлагаемые в качестве составной части Сервиса, или размещенные на любом веб-сайте, принадлежащем компании Autodesk или работающем под ее руководством. 12.13 «Лицензионное соглашение» означает лицензионное соглашение с конечным пользователем, на которое ссылается или которое предоставляет компания Autodesk в связи с Программным обеспечением, если же такая ссылка отсутствует и соответствующее лицензионное соглашение не предоставляется, речь идет о Лицензии Autodesk и Договоре о предоставлении Сервиса под названием «Лицензия и Договор об оказании Услуг в отношении Design Suites», с которыми можно ознакомиться, пройдя по следующей ссылке: http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use или на или любом заменившем его вебсайте или дополнительной веб-странице компании Autodesk, с вносимыми на усмотрение компании Autodesk время от времени изменениями. 12.14 «Работники» означают (а) работников Пользователя - физических лиц и (b) физических лиц, являющихся независимыми подрядчиками, работающих в помещениях Пользователя и осуществляющих доступ к Сервису и использование Сервиса только на Компьютерах или через Компьютеры, принадлежащие Пользователю или взятые в аренду и контролируемые Пользователем. 12.15 «Политики» означает в совокупности права, Особые условия использования Сервиса, Документацию, Кодекс деловой этики, Политику соблюдения неприкосновенности частной жизни, и все другие условия, включенные посредством ссылки в настоящие Условия. 12.16 «Политика конфиденциальности» означает Политику конфиденциальности, с которой можно ознакомиться, пройдя по ссылке: www.autodesk.com/privacy, с вносимыми на усмотрение компании Autodesk время от времени изменениями. 12.17 «Кодекс деловой этики» означает Кодекс деловой этики компании Autodesk, с которым можно ознакомиться на вебсайте http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use или любом заменившем его веб-сайте или дополнительной веб-странице компании Autodesk с вносимыми на усмотрение компании Autodesk время от времени изменениями. 12.18 «Отдельный продукт Autodesk» означает любой приобретенный или полученный Пользователем по подписке отдельный продукт Autodesk, на доступ к которому и на использование которого Пользователь получил право в соответствии с Предложением Сервиса. Отдельным продуктом Autodesk может быть (а) отдельный продукт или услуга, (b) Подписка или (с) комплект продуктов и/или услуг. 12.19 «Сервис» означает веб-сервис или сервис в удаленной среде, требующий соединения с сетью Интернет, предоставляемый компанией Autodesk через Отдельный продукт Autodesk или Веб-сайт Сервиса. 12.20 «Предложение Сервиса» означает Сервис, Информацию по API, Материалы разработок, Документацию, Вебсайт Сервиса, Вебсайт для ознакомления с правами и весь или любой Контент (включая, в частности, Контент третьих лиц), наборы образцов данных, образцы моделей и другие образцы Контента, информацию, данные и материалы, предоставленные компанией Autodesk согласно настоящим Условиям, просматриваемые или создаваемые в связи с Сервисом (включая, в частности, выходные данные, результаты, рекомендации или демонстрации, основанные на Контенте Пользователя или ином материале) и любые другие относящиеся к Сервису предметы. 12.21 «Веб-сайт Сервиса» означает веб-сайт или веб-сайты, принадлежащие компании Autodesk или работающие под ее управлением, и связанные с Сервисом. 12.22 «Программное обеспечение» означает любые компьютерные программы или аналогичный материал, включая любые модули и компоненты, функции и возможности компьютерных программ, предоставляемые компанией Autodesk или компании Autodesk для использования в качестве составных частей Сервиса (путем загрузки или в качестве решения на основе хостинга). 12.23 «Особые условия использования Сервиса» означает любые конкретные условия доступа к определенному Сервису и его использования, изложенные в таком месте, где Пользователь имеет возможность зарегистрироваться и сделать заказ, или демонстрируемый в связи с заказом или регистрацией в целях получения таких Сервисов (например, веб-страница) или, в отсутствие таких условий, на веб-сайте http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use или любом заменившем его веб-сайте или дополнительной веб-странице компании Autodesk, с вносимыми на усмотрение компании Autodesk время от времени изменениями. 12.24 «Подписка» означает приобретенную Пользователем подписку на продукт Autodesk, дающую Пользователю (в дополнение к другим льготам) право доступа к Сервису и использования Сервиса. 12.25 «Условия программы подписки» означает условия подписки, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте по ссылке: http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/support-terms-and-conditions или любом заменившем его веб-сайте или дополнительной веб-странице компании Autodesk (URL которой можно получить на вебсайте компании Autodesk или по требованию), с вносимыми на усмотрение компании Autodesk время от времени в соответствии с условиями Подписки изменениями. 12.26 «Условия» означает в совокупности настоящие Условия использования Сервиса, Дополнительные соглашении и Политики. 12.27 «Контент третьих лиц» означает любой Контент, предоставленный Пользователю любым третьим лицом через Сервис или в связи с ним или через любой веб-сайт, принадлежащий компании Autodesk или работающий под ее управлением. 12.28 «Контент Пользователя» означает в совокупности (а) информационное наполнение (контент) и/или данные, предоставленные или загруженные Пользователем в связи с Сервисом, (b) конкретные выходные данные Пользователя, полученные из Сервиса. При наличии таковых, основанные на собственных исходных данных и информации Пользователя, и (с) любые программные приложения, дополнительные программные модули и другие компьютерные программы или аналогичный материал (включая любые модули, компоненты, функции и возможности компьютерных программ), разработанные Пользователем с использованием Информации API и (или) Материалов разработок. 12.29 «Предоставленная Пользователем информация» означает Контент или информацию Пользователя, загружаемая, прямо или косвенно направляемая по электронной почте, выкладываемая, публикуемая или иным образом передаваемая на Форум через Сервис или в связи с ним В случае несогласия Пользователя с любыми положениями настоящих Условий не следует нажимать на кнопку или помечать ячейку «Принимаю Условия» (или использовать иной механизм выражения согласия), указывая, что пользователь ознакомился и согласен с настоящими Условиями, и пользователю не разрешается доступ к Сервису и использование Сервиса; при этом, однако, любое несанкционированное использование Сервиса и любой несанкционированный доступ Пользователя к Сервису означают согласие с настоящими Условиями. 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