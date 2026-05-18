Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
O CAD 3D, ou projeto assistido por computador tridimensional, é uma tecnologia criada para realizar tarefas de projeto e documentação técnica que substitui o desenho manual por um processo automatizado. Usando um computador, os arquitetos, os engenheiros e outros profissionais podem usar software CAD 3D para representar e visualizar objetos com maior precisão em ambiente virtual, empregando um conjunto de pontos em um espaço tridimensional.
A Autodesk tem um amplo portfólio de programas e ferramentas CAD 3D de desenho e modelagem que ajudam as pessoas a explorar e compartilhar ideias, a visualizar conceitos e a simular o desempenho de projetos antes de executá-los.
O software CAD 3D aprimora os fluxos de trabalho profissionais em todos os setores, oferecendo ferramentas avançadas de projeto, simulação (inglês) e visualização. Além dos campos tradicionais, os programas CAD 3D estão impulsionando a inovação com aplicações nas áreas de saúde, entretenimento, educação e moda, demonstrando sua versatilidade e impacto significativo.
Na fabricação, o CAD 3D permite criar e analisar modelos de produtos complexos, facilitando a identificação precoce de problemas de projeto e ajudando a simplificar o processo de prototipagem. A detecção precoce poupa recursos, pois reduz a necessidade de protótipos físicos. Ela também acelera os ciclos de desenvolvimento de produtos, integrando-se perfeitamente a sistemas de fabricação assistida por computador (CAM) (inglês), o que simplifica a transição entre as áreas de projeto e produção.
Em arquitetura e engenharia, o software CAD 3D permite a modelagem mais precisa de estruturas intrincadas, incorpora análises ambientais e estruturais e usa a tecnologia de modelagem de informação da construção (BIM) (inglês) para permitir um gerenciamento de dados avançado. Essa abordagem abrangente aprimora a coordenação do projeto, reduz erros, tempo de trabalho e corta custos no processo de construção.
Ferramentas CAD 2D e 3D, com informações aprimoradas, automação de IA e recursos de colaboração. A assinatura inclui o AutoCAD em desktop, na Web, em dispositivos móveis e sete conjuntos de ferramentas especializadas.
Planeje, projete, construa e gerencie edifícios com poderosas ferramentas de modelagem de informações de construção (BIM).
Ferramentas profissionais de projeto e engenharia de produtos para projetos mecânicos em 3D, simulação, visualização e documentação
Software de projeto industrial para esboçar, criar modelos conceituais, gerar superfícies e visualizar. Disponível como Alias Concept, Surface, Design e AutoStudio.
Adquira produtos da Autodesk do seu jeito, na nossa eStore, com nossa equipe de vendas ou nossos parceiros autorizados. Escolha entre os modelos de assinatura mensal, anual e de três anos. Como alternativa, confira nosso esquema de pagamento flexível, para o acesso ao software CAD 3D com base no consumo. Nesse modelo, você usa qualquer produto sempre que precisar e efetua o pagamento conforme o uso.
Sua compra de uma assinatura da Autodesk ficou mais fácil, pois oferecemos três opções: on-line, com nossa equipe de vendas especializada ou com um parceiro autorizado. Todas as compras são seguras e contam com nossa garantia de reembolso. Também oferecemos uma opção de financiamento para compradores qualificados.
Selecione um plano de assinatura que melhor se adapte às suas necessidades individuais ou empresariais. Cada plano oferece um nível diferente de recursos de segurança, emissão de relatórios, automação e suporte.
O Autodesk Flex é a solução perfeita para uso ocasional e projetos especiais. Compre tokens Flex para acessar produtos elegíveis de projeto de CAD 3D por um período de 24 horas e explore novos produtos de projeto sem se comprometer com um contrato de longo prazo.
Além da criação de projetos de produtos e construções, o CAD 3D pode ser usado para promover e demonstrar esses projetos. Em termos de produtos, o software CAD 3D permite que interessados e clientes vejam como um produto funciona de forma imersiva ou até mesmo visualizem personalizações específicas do usuário. O CAD 3D também pode ser usado em apresentações de arquitetura a clientes, trazendo visualizações de alta qualidade e até mesmo experiências de realidade aumentada (inglês).
Além dos campos tradicionais, o projeto CAD 3D está impulsionando a inovação com aplicações nas áreas de saúde, entretenimento, educação e moda, demonstrando sua versatilidade e impacto significativo.
Na área da saúde (inglês), o software CAD 3D revoluciona o atendimento ao paciente, personalizando dispositivos médicos e próteses, com base na conversão de imagens em modelos 3D detalhados para ações de planejamento cirúrgico.
Na indústria de entretenimento, o CAD 3D ajuda os artistas a criar trabalhos detalhados de efeitos visuais (inglês) e animação (inglês), aprimorando a narrativa por meio de simulações dinâmicas.
Imagem cortesia de Axis Studios
O projeto do CAD 3D ajuda as instituições de ensino a preparar os alunos para suas carreiras, promovendo uma compreensão prática dos princípios e tecnologias de projeto.
Para projetistas de moda e joalheria, o software CAD 3D oferece a precisão necessária para a criação de projetos complexos e facilita a rápida iteração e personalização, permitindo que os projetistas respondam rapidamente às tendências do mercado.
Imagem cortesia de Volodymyr Kalyniuk
A Autodesk tem o compromisso de ajudar a formar os líderes do futuro. Receba acesso gratuito a todo o nosso portfólio de produtos com o plano Autodesk Education.
Os programas de software CAD 3D são diversificados, abrangendo diferentes requisitos de projeto e engenharia com diferentes níveis de controle e funcionalidade. Modeladores de forma livre, como ZBrush e Autodesk Mudbox, representam um extremo dessa diversa gama, oferecendo controle dimensional mínimo para os usuários esculpirem projetos, tal como a argila virtual. No outro extremo, modeladores paramétricos, como CATIA, Creo e OnShape, possibilitam um controle exaustivo, para que cada aspecto do projeto possa ser meticulosamente definido segundo suas cotas e restrições. Essa abordagem cria um histórico abrangente do desenvolvimento do modelo, permitindo uma personalização detalhada por meio de scripts.
Entre esses extremos estão outras técnicas de modelagem CAD 3D, como a modelagem poligonal (malha), usada pelo Blender e pelo Autodesk 3D Max, a modelagem de sólidos, encontrada no SolidWorks e no SolidEdge, e a modelagem de superfícies, como temos em softwares como o Autodesk Alias e o Rhinoceros. Cada método tem vantagens distintas, desde a simples manipulação da forma até a criação de modelos complexos e prontos para fabricação.
A modelagem 3D com CAD da Autodesk adota uma abordagem híbrida em um conjunto de produtos de projeto, combinando os pontos fortes de várias técnicas de modelagem para suprir um amplo espectro de necessidades do setor. O software CAD 3D da Autodesk, que inclui o AutoCAD, o Fusion e o Inventor, integra recursos de modelagem de sólidos e superfícies com recursos paramétricos para um processo de projeto altamente flexível que abrange todos os aspectos, dos esboços conceituais iniciais aos modelos prontos para fabricação final. O Fusion combina modelagem de malha e sólidos, fazendo a transição perfeita entre as fases do projeto.
O extenso conjunto de ferramentas do AutoCAD atende a uma ampla gama de tarefas de projeto, o que faz dele uma escolha versátil para profissionais de todas as disciplinas. O Inventor fornece conjuntos de ferramentas especializadas que automatizam a modelagem 3D de chapas metálicas, estruturas de solda, tubulações e componentes elétricos. Ele também possui uma avançada tecnologia com base em regras, que permite aos projetistas de CAD 3D criar rapidamente novas configurações de projetos já existentes, seja para o próximo projeto ou para satisfazer solicitações do cliente.
Saiba mais sobre os diferentes tipos de aplicativos compatíveis com os programas CAD 3D oferecidos pela Autodesk.
O software CAD 3D é amplamente usado em projeto e desenvolvimento de produtos em setores como o automotivo (inglês), o aeroespacial, o de bens de consumo (inglês) e o decomponentes eletrônicos (inglês).
Os arquitetos e os projetistas (inglês) usam software CAD 3D para criar modelos detalhados de construções e estruturas.
Os programas CAD 3D são essenciais em engenharia mecânica (inglês) para o projeto de máquinas, ferramentas e componentes mecânicos.
Os engenheiros civis usam o software CAD 3D para criar projetos de infraestrutura, como estradas (inglês), pontes e túneis (inglês).
Conheça os principais benefícios do software CAD 3D da Autodesk.
O software CAD 3D transforma a visualização de projetos, pois permite representações completas, detalhadas e tridimensionais de produtos, com texturas e materiais realistas. Ele oferece interação dinâmica por meio de recursos como rotação, zoom e vistas de corte para uma compreensão abrangente dos recursos externos e internos de um projeto. Ferramentas avançadas de simulação, como o Inventor, permitem testes de funcionalidade no mundo real e ajudam a identificar possíveis falhas de projeto no início do processo de desenvolvimento. O CAD 3D facilita a colaboração e a comunicação por meio de vistas compartilhadas e apresentações aprimoradas, trazendo agilidade para as equipes e partes interessadas no envio de comentários e tomadas de decisões informadas.
O software de projeto CAD 3D, como o AutoCAD, acelera os ciclos de desenvolvimento de produtos, permitindo que os projetistas iterem e aprimorem rapidamente seus projetos com o uso de recursos avançados, como modelagem direta, projeto paramétrico e visualização em tempo real. Essas ferramentas proporcionam ajustes imediatos e feedback visual, reduzindo significativamente a necessidade de protótipos físicos. A prototipagem digital integrada, a colaboração contínua por meio de recursos de nuvem e as atualizações automatizadas da documentação ajudam a simplificar ainda mais o processo de projeto. Com a capacidade de dimensionar e modificar projetos rapidamente sem a necessidade de recomeçar, os projetistas podem se adaptar de imediato às mudanças, aumentando sua eficácia e reduzindo o tempo entre a concepção de um produto e sua chegada ao mercado.
Os programas CAD 3D, como o AutoCAD, aceleram a detecção e a correção precoces de erros de projeto, minimizando erros custosos durante a fabricação. Usando a modelagem 3D avançada, os projetistas têm uma visualização abrangente de seus projetos e conseguem identificar possíveis problemas antes da fase de produção. As ferramentas de simulação podem analisar o desempenho de um projeto sob várias condições, enquanto a verificação de interferências sinaliza alinhamentos incorretos de peças em montagens. A precisão do Autodesk Fusion assegura medições e tolerâncias exatas, facilitando um processo de projeto iterativo no qual as modificações são facilmente feitas e revisadas. Os recursos colaborativos viabilizam comentários antecipados, reduzindo ainda mais os erros. A integração com ferramentas e tecnologias de fabricação, como CAM e impressão 3D, pode criar protótipos diretamente de modelos CAD 3D, permitindo uma verificação final em busca de falhas de projeto.
O software CAD 3D, como o AutoCAD, aumenta a colaboração nas equipes usando plataformas com base na nuvem e ferramentas de colaboração em tempo real, para que os membros das equipes possam acessar, compartilhar e fornecer comentários sobre os projetos, onde quer que estejam. O AutoCAD mantém todos os membros da equipe sincronizados com recursos como vistas compartilhadas acessíveis por meio de navegadores da Web, suporte para formatos de arquivo padrão para interoperabilidade (entre eles DWG (inglês) e DXF) e controle eficiente de versões para o rastreamento de alterações. As permissões de acesso personalizáveis protegem a integridade do projeto e, ao mesmo tempo, facilitam a colaboração. As integrações com ferramentas de comunicação aprimoram ainda mais o fluxo de trabalho colaborativo, transformando o AutoCAD em uma ferramenta avançada para o trabalho conjunto de equipes distribuídas em vários locais.
Este arquiteto transforma a história da arquitetura mesclando modelagem CAD 3D avançada com seu fascínio pelo trabalho de Frank Lloyd Wright, criando reconstruções vívidas de projetos jamais construídos ou mesmo destruídos.
Imagem cortesia de David Romero
Adotando o software CAD 3D como a pedra angular de sua mudança de carreira, Sarah Wilson fez a transição da TI para o design de interiores, alavancando seu sonho para uma próspera realidade de negócios.
Imagem cortesia de Osama Aly
Saiba como uma equipe inova no mercado de bicicletas com os recursos de projeto CAD 3D. Confira como o Fusion acelera a trajetória entre o conceito e o mercado para a criação de produtos de ciclismo premiados.
Conheça os conceitos básicos do uso das ferramentas de script e desenvolvimento SDK do 3ds Max para criar plug-ins personalizados e ferramentas para modelagem, animação e renderização CAD 3D. Confira também dicas e truques para usar essas ferramentas e descobrir a automação de projetos.
Saiba tudo sobre como a inteligência artificial e as ferramentas de automação estão remodelando os fluxos de trabalho de CAD 3D. Você aprenderá a automatizar e simplificar tarefas entediantes, melhorar o controle de qualidade e oferecer melhor suporte às equipes de projeto.
Explore nossa ampla gama de recursos de aprendizagem para aproveitar nossa seleção de programas CAD 3D amplamente usados.
Confira uma visão geral do uso do CAD nessa coleção de aulas. Tópicos abordados:
Comece a usar nosso software CAD 3D do Fusion neste resumo de conhecimentos e técnicas essenciais. Os tópicos abordados incluem:
Tenha uma boa base do uso do Inventor neste guia de início rápido. No final, você conseguirá fazer muitas coisas no software, incluindo:
Independentemente de seu nível de experiência, encontrará tudo o que precisa saber sobre como usar o software CAD 3D neste guia de início rápido. Os tópicos abordados incluem:
Saiba mais sobre softwares CAD 3D com estes tutoriais, dicas e guias.
Veja as soluções que o CAD 3D oferece para projetistas, desenhistas e criadores. Escolha o software CAD 3D certo para as necessidades e metas específicas do seu projeto.
Transforme seu processo criativo com os recursos de desenho 3D do software CAD 3D. Com as ferramentas CAD 3D, você pode desenhar, visualizar e simular máquinas e arquitetura complexas.
Explore os fundamentos do software CAD 3D. Saiba mais sobre a versatilidade do CAD, do desenho à fabricação, e as vantagens que o tornam indispensável para projetos criativos modernos.
Compare os pontos fortes exclusivos do Revit e do AutoCAD para modelagem 3D. Descubra como cada software CAD 3D se adapta a diferentes aspectos do trabalho de arquitetura, engenharia e construção.
Aprenda a função vital da definição com base em modelo (MBD, model-based definition) no avanço do desenvolvimento de produtos. Veja como a integração de softwares CAD 3D pode aumentar a eficiência, minimizar erros e aprimorar a colaboração em projetos.
Com o AutoCAD Web, é possível acessar os recursos e a flexibilidade do CAD 3D do AutoCAD diretamente no navegador. Ele é ideal para projetar, editar e compartilhar desenhos CAD 3D em qualquer lugar.
O software CAD 3D permite que o usuário inclua cotas precisas nos desenhos. Com o projeto em CAD 3D, as tarefas de atualizar desenhos e compartilhar arquivos ficam muito mais fáceis e simplificadas.
O software CAD 3D, como o AutoCAD, oferece muitas vantagens, inclusive:
Os programas CAD 3D são usados por diferentes profissionais, inclusive arquitetos, engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, projetistas de interiores, engenheiros civis, arquitetos paisagistas, projetistas industriais, projetistas de P&ID, engenheiros de plantas, engenheiros de MEP, topógrafos, urbanistas e especialistas em GIS.
Sim, estudantes e educadores podem ter acesso educacional gratuito por um ano a produtos e serviços Autodesk, renovável desde que mantida a elegibilidade. Saiba mais.
O programa on-line CAD 3D do AutoCAD Web está incluído na assinatura do AutoCAD ou do AutoCAD LT. Com ele, você pode trabalhar remotamente e colaborar com colegas usando o AutoCAD no navegador da Internet do computador. Além disso, o AutoCAD, o AutoCAD LT e o AutoCAD para aplicativos Web e móveis oferecem fluxos de trabalho conectados por meio de provedores líderes em armazenamento na nuvem, incluindo Box, Google Drive, OneDrive e Dropbox. Com as integrações de armazenamento na nuvem, é possível armazenar os arquivos DWG (inglês) onde quiser e trabalhar no AutoCAD a qualquer momento, em qualquer lugar.
Sim, a Autodesk oferece certificações de CAD 3D para vários produtos, incluindo AutoCAD, Fusion 360, Inventor e Revit. Para obter uma lista completa dos produtos disponíveis e detalhes sobre certificação, visite Certificação Autodesk (inglês).
Os softwares CAD 2D são especializados na criação de desenhos bidimensionais e são valorizados por sua precisão no trabalho com plantas arquitetônicas e de engenharia, oferecendo uma curva de aprendizado mais simples. Por outro lado, o software CAD 3D permite o projeto e a visualização de objetos em três dimensões, o que é essencial para as áreas de projeto de produtos e engenharia mecânica devido a seus recursos avançados de modelagem, simulação e análise. Embora a curva de aprendizado dos projetos CAD 3D seja mais íngreme, ele fornece uma visão abrangente dos projetos, permitindo o exame detalhado de qualquer ângulo.
A linha de software CAD 3D da Autodesk inclui o AutoCAD, o Revit e o Autodesk Fusion, que permitem uma flexibilidade excepcional por sua compatibilidade com uma ampla variedade de formatos de arquivo.
Um dos principais benefícios do uso do software CAD 3D é que ele pode ser usado para otimizar projetos tanto para produção quanto para uso final. O CAD 3D permite que projetistas e engenheiros criem modelos detalhados e precisos e os visualizem em qualquer ângulo para que possam detectar problemas e refinar peças específicas. As ferramentas de projeto CAD 3D, como simulação e aprendizado de máquina, aprimoraram o design iterativo, além de ajudar a otimizar modelos e peças.
Sim, o TinkerCAD é um programa de CAD 3D gratuito, adequado para uso por iniciantes, crianças e usuários ocasionais. Também será possível fazer o download do Fusion para uso pessoal (inglês) gratuitamente se não estiver sendo usado para fins comerciais. Também estão disponíveis testes gratuitos em nossos programas CAD 3D, para que você possa experimentá-los antes de comprar.