Visualizador de DWG

Visualização, edição e conversão de DWG

Visualizador, editor e conversor de arquivos DWG

Fluxos de trabalho colaborativos para arquivos DWG.

Pessoas usando o AutoCAD em um ambiente de home office.

O que é um arquivo DWG?

O formato de arquivo DWG é um padrão líder da indústria para intercâmbio de dados CAD entre desenhistas, arquitetos e engenheiros. Os arquivos DWG podem ser criados e editados em muitas ferramentas de software Autodesk, inclusive o AutoCAD, que usa o .dwg como formato de arquivo nativo. O ambiente de tecnologia DWG oferece mais do que a simples capacidade de desenhar, renderizar, fazer anotações e medir geometria 2D e 3D, visto que também pode ser usado para interagir e armazenar mapas, fotos, BIM (inglês), dados da nuvem de pontos (inglês) e muito mais. 

Mulher usando o AutoCAD em um ambiente de escritório.

O que é TrustedDWG®?

Desenvolvida pela Autodesk, a tecnologia TrustedDWG® é a forma original, eficiente e precisa de armazenar dados de projeto usando arquivos DWG. A funcionalidade TrustedDWG pode verificar se os arquivos de desenho foram salvos pela última vez por um aplicativo diferente daquele lançado pela Autodesk ou com base no RealDWG. Em software Autodesk, como o AutoCAD e o AutoCAD LT, o sistema pode alertar os usuários sobre arquivos aos quais a Autodesk talvez não ofereça suporte ou caso a integridade ou compatibilidade de um arquivo .dwg no aplicativo não seja garantida.

Pessoas usando o AutoCAD em um ambiente móvel.

Como criar e editar um arquivo DWG

Você pode trabalhar com arquivos DWG usando muitas ferramentas de software Autodesk, incluindo o AutoCAD, o Revit e o Inventor. Como o DWG foi adotado como formato de arquivo comumente usado pelos setores de projeto, a Autodesk licencia o kit de ferramentas de desenvolvimento de software RealDWG®, que permite a criação de arquivos DWG e DXF™ que cumprem as normas definidas pela Autodesk e pelo sistema de verificação TrustedDWG®.

Formas de trabalho com arquivos DWG

Visualizador de DWG

Use visualizadores de DWG, como o Autodesk Viewer, o DWG TrueView e o AutoCAD Web, para visualizar arquivos DWG sem ter o AutoCAD instalado. Excelente opção para avaliações rápidas de clientes e colaboração entre equipes.

Visualizadores Autodesk

Marcas de revisão e revisão de DWG

Com o AutoCAD Web, é possível visualizar e adicionar marcas de revisão a arquivos DWG 2D e 3D em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Acesse os principais comandos do AutoCAD para edição leve e projetos básicos na versão completa com uma versão de avaliação do AutoCAD Web.

Autodesk AutoCAD Web

Conversor de DWG

Converta arquivos DWG em novos formatos em apenas quatro etapas usando o Autodesk DWG TrueView. Disponível para Windows. Os arquivos DWG podem ser convertidos em arquivos JPG, PNG, STL, DXF e CSDX.

Autodesk DWG TrueView (inglês)

SDK TrustedDWG® e RealDWG®

Os produtos escritos em C++ ou NET obtêm vantagem competitiva com o recurso de leitura/gravação de arquivos DWG da origem. Entregue produtos com compatibilidade total até a versão 14 do AutoCAD.

Tecnologias da plataforma RealDWG

Abrir e editar arquivos DWG com o AutoCAD

Prefere desenhos 2D simplificados? Experimente o AutoCAD LT gratuitamente.

Benefícios dos visualizadores de DWG para acesso rápido e colaboração

Embora o AutoCAD e o Fusion sejam essenciais para a criação e a edição de modelos CAD, os visualizadores de DWG proporcionam uma maneira simples de revisar e compartilhar projetos, perfeito para as partes interessadas que não precisam de recursos completos de projeto.

Facilidade de uso

Os visualizadores de DWG oferecem uma interface intuitiva, facilitando a exploração dos modelos por clientes e membros da equipe, mesmo sem treinamento especializado.

 

Opção econômica

Muitos visualizadores de DWG são gratuitos, oferecendo aos participantes do projeto uma maneira conveniente de se manterem informados sem investimento adicional em software.

 

Acessível de qualquer lugar

Visualize arquivos DWG em dispositivos móveis ou na nuvem. Ideal para verificações rápidas e colaboração em qualquer lugar.

 

Precisão confiável

Apesar de oferecerem uma alternativa mais leve ao software CAD, os leitores de arquivo DWG fornecem uma representação precisa e confiável dos modelos e dos dados associados.

 

Por que os arquivos DWG são reconhecidos como confiáveis em todo o setor de projeto

O DWG é um dos formatos de arquivo CAD mais amplamente usados, oferecendo flexibilidade e compatibilidade para diversos fluxos de trabalho de projeto. As principais vantagens incluem:

Armazenamento de dados abrangente

Os arquivos DWG podem armazenar dados de geometria 2D e 3D, anotações, cores, camadas e metadados, tudo em um único arquivo.

Tamanho de arquivo eficiente

Os arquivos DWG são otimizados para armazenamento e compartilhamento, facilitando a colaboração.

Ampla compatibilidade

Como um formato padrão do setor, o DWG funciona com as principais ferramentas de CAD, incluindo o AutoCAD e o Fusion, e pode ser visualizado em muitas outras plataformas.

Suporte a fluxos de trabalho 2D e 3D

Os arquivos DWG permitem integrar perfeitamente esboços 2D e modelos 3D em todo o processo de projeto.

Arquitetos trabalhando com o AutoCAD para cortar modelos de arquitetura a laser.

História e evolução dos arquivos DWG

O formato DWG foi originalmente desenvolvido por Mike Riddle no final dos anos 1970 e, depois de ser licenciado para a Autodesk em 1982, tornou-se o formato de arquivo nativo de nosso novo software AutoCAD.  Ao longo das décadas, o DWG evoluiu do suporte a desenhos 2D para permitir a modelagem 3D e a colaboração baseada na nuvem, ajudando os projetistas a trabalhar com mais eficiência entre plataformas.  Atualmente, a Autodesk continua aprimorando o formato de arquivo DWG para garantir sua compatibilidade com novas tecnologias, inclusive fluxos de trabalho que incorporam ferramentas de projeto com tecnologia de IA.

Avisos legais e marcas comerciais da Autodesk

Ambiente de tecnologia DWG

No ambiente de tecnologia de arquivos DWG, é possível moldar, renderizar, desenhar, anotar e medir. Embora seja normalmente associada ao AutoCAD, a tecnologia de arquivos DWG integra muitos dos nossos produtos CAD.

TrustedDWG

A tecnologia TrustedDWG™ permite detectar possíveis incompatibilidades quando um arquivo não tiver sido salvo pela última vez em um software Autodesk e identifica os arquivos que talvez não sejam compatíveis com os softwares Autodesk.

 

Consulte as publicações legais (inglês)

Sessões de aprendizagem da Autodesk University com software de arquivos DWG

Colaboração e comparação com DWG

Um slide de apresentação intitulado “Vistas compartilhadas (VISTASCOMPARTILHADAS)” da Autodesk University

AutoCAD: você já está colaborando e comparando?

Descubra como o AutoCAD permite colaborar facilmente e comparar arquivos DWG. Nesta lição, com o instrutor Shaun Bryant, você aprenderá a trabalhar com as ferramentas Compartilhar desenho e Vista compartilhada no AutoCAD, como usar o AutoCAD na Web para compartilhar informações de projetos, comparar iterações de arquivos DWG e muito mais.

Introdução aos arquivos DWG

Neste breve tutorial, você descobrirá o que o recurso Comparar DWG no AutoCAD pode fazer por você. Os tópicos incluem:

  • Por que usar o recurso Comparar DWG
  • Como localizar e usar a ferramenta
  • Os benefícios de usar o recurso Comparar DWG

 

Saiba ainda mais sobre como usar a ferramenta Comparar DWG, incluindo:

  • Instruções detalhadas sobre como acessar a ferramenta
  • Como ativar e desativar a ferramenta Comparar DWG
  • Diferenças entre arquivos DWG em uma comparação

 

Neste breve tutorial, você descobrirá como vincular arquivos e modelos em um projeto existente. Os tópicos abordados incluem:

  • Como vincular modelos do Revit e arquivos DWG
  • Um exemplo de percurso virtual do processo de vinculação
  • Mover modelos vinculados

 

Neste tutorial, saiba como exportar vistas e folhas para vários formatos CAD, como DWG, DXF e mais. Os tópicos abordados incluem:

  • Como selecionar um formato de arquivo para o qual exportar
  • Configurações de exportação
  • Como navegar pelas folhas em um conjunto
  • Nomear arquivos

 

Perguntas frequentes sobre os arquivos DWG

Como posso visualizar e revisar os arquivos DWG?

Os arquivos DWG criados com o uso do software Autodesk ou com base no RealDWG podem ser abertos e visualizados com uma assinatura do software Autodesk, incluindo AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Web, Revit e Inventor. Como alternativa, é possível usar nossos visualizadores de DWG, incluindo o Autodesk Viewer on-line ou DWG TrueView no Windows.

Como posso editar arquivos DWG on-line?

O AutoCAD Web permite usar o AutoCAD na Web ou em dispositivos móveis para revisar e adicionar marcas de revisão a arquivos DWG 2D ou 3D e criar desenhos 2D básicos.

Qual é a diferença entre um arquivo DWG e um DXF?

Embora DWG e DXF sejam formatos de arquivo do software CAD, os arquivos DWG são o formato de propriedade da Autodesk, inventado em 1982, e o DXF é um padrão para formato de arquivo aberto. Ambos os formatos de arquivo têm funcionalidade semelhante para armazenar imagens 2D e 3D, mas o DWG pode armazenar uma matriz de arquivos mais ampla. Além disso, o código binário do DWG gera tamanhos de arquivo cerca de 25% menores do que os arquivos DXF, que usavam codificação com base em texto. Muitos projetistas trabalham usando DWG e exportam seus arquivos para DXF para compartilhá-los.

Quais programas editam arquivos .dwg?

Os programas mais usados para editar arquivos .dwg são o Autodesk AutoCAD, o AutoCAD LT, o AutoCAD Web, o Inventor e o Revit. Também há alguns programas que não são da Autodesk que podem abrir arquivos DWG e editá-los.

Como posso editar arquivos DWG on-line?

É possível editar arquivos DWG on-line usando o AutoCAD Web. O AutoCAD Web permite usar o AutoCAD em um navegador da Web para editar, revisar e criar arquivos DWG CAD.

Posso usar arquivos DWG no celular?

Com o AutoCAD Web, é possível usar o AutoCAD em dispositivos móveis para revisar e adicionar marcas de revisão a arquivos DWG 2D ou 3D e criar desenhos 2D básicos. Saiba mais.

Como posso abrir arquivos DWG gratuitamente?

A Autodesk fornece um conjunto de visualizadores de DWG gratuitos que podem ser usados para visualizar uma variedade de arquivos CAD (DXF, DWG, DWT, DXB, DGN, DWF) off-line, em dispositivos móveis ou diretamente no navegador da Web.

E se eu precisar apenas de acesso para visualização dos arquivos?

Para as partes interessadas no projeto que só precisam de acesso para visualização dos arquivos, oferecemos visualizadores gratuitos, sem assinatura. Se você estiver mudando para um usuário nomeado, aproveite as ofertas de troca disponíveis para você.

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