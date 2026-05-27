Visualizador de DWG

Embora DWG e DXF sejam formatos de arquivo do software CAD, os arquivos DWG são o formato de propriedade da Autodesk, inventado em 1982, e o DXF é um padrão para formato de arquivo aberto. Ambos os formatos de arquivo têm funcionalidade semelhante para armazenar imagens 2D e 3D, mas o DWG pode armazenar uma matriz de arquivos mais ampla. Além disso, o código binário do DWG gera tamanhos de arquivo cerca de 25% menores do que os arquivos DXF, que usavam codificação com base em texto. Muitos projetistas trabalham usando DWG e exportam seus arquivos para DXF para compartilhá-los.