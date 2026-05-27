Visualizador de DWG

Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
O formato de arquivo DWG é um padrão líder da indústria para intercâmbio de dados CAD entre desenhistas, arquitetos e engenheiros. Os arquivos DWG podem ser criados e editados em muitas ferramentas de software Autodesk, inclusive o AutoCAD, que usa o .dwg como formato de arquivo nativo. O ambiente de tecnologia DWG oferece mais do que a simples capacidade de desenhar, renderizar, fazer anotações e medir geometria 2D e 3D, visto que também pode ser usado para interagir e armazenar mapas, fotos, BIM (inglês), dados da nuvem de pontos (inglês) e muito mais.
Desenvolvida pela Autodesk, a tecnologia TrustedDWG® é a forma original, eficiente e precisa de armazenar dados de projeto usando arquivos DWG. A funcionalidade TrustedDWG pode verificar se os arquivos de desenho foram salvos pela última vez por um aplicativo diferente daquele lançado pela Autodesk ou com base no RealDWG. Em software Autodesk, como o AutoCAD e o AutoCAD LT, o sistema pode alertar os usuários sobre arquivos aos quais a Autodesk talvez não ofereça suporte ou caso a integridade ou compatibilidade de um arquivo .dwg no aplicativo não seja garantida.
Você pode trabalhar com arquivos DWG usando muitas ferramentas de software Autodesk, incluindo o AutoCAD, o Revit e o Inventor. Como o DWG foi adotado como formato de arquivo comumente usado pelos setores de projeto, a Autodesk licencia o kit de ferramentas de desenvolvimento de software RealDWG®, que permite a criação de arquivos DWG e DXF™ que cumprem as normas definidas pela Autodesk e pelo sistema de verificação TrustedDWG®.
Use visualizadores de DWG, como o Autodesk Viewer, o DWG TrueView e o AutoCAD Web, para visualizar arquivos DWG sem ter o AutoCAD instalado. Excelente opção para avaliações rápidas de clientes e colaboração entre equipes.
Com o AutoCAD Web, é possível visualizar e adicionar marcas de revisão a arquivos DWG 2D e 3D em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Acesse os principais comandos do AutoCAD para edição leve e projetos básicos na versão completa com uma versão de avaliação do AutoCAD Web.
Converta arquivos DWG em novos formatos em apenas quatro etapas usando o Autodesk DWG TrueView. Disponível para Windows. Os arquivos DWG podem ser convertidos em arquivos JPG, PNG, STL, DXF e CSDX.
Os produtos escritos em C++ ou NET obtêm vantagem competitiva com o recurso de leitura/gravação de arquivos DWG da origem. Entregue produtos com compatibilidade total até a versão 14 do AutoCAD.
Embora o AutoCAD e o Fusion sejam essenciais para a criação e a edição de modelos CAD, os visualizadores de DWG proporcionam uma maneira simples de revisar e compartilhar projetos, perfeito para as partes interessadas que não precisam de recursos completos de projeto.
Os visualizadores de DWG oferecem uma interface intuitiva, facilitando a exploração dos modelos por clientes e membros da equipe, mesmo sem treinamento especializado.
Muitos visualizadores de DWG são gratuitos, oferecendo aos participantes do projeto uma maneira conveniente de se manterem informados sem investimento adicional em software.
Visualize arquivos DWG em dispositivos móveis ou na nuvem. Ideal para verificações rápidas e colaboração em qualquer lugar.
Apesar de oferecerem uma alternativa mais leve ao software CAD, os leitores de arquivo DWG fornecem uma representação precisa e confiável dos modelos e dos dados associados.
O DWG é um dos formatos de arquivo CAD mais amplamente usados, oferecendo flexibilidade e compatibilidade para diversos fluxos de trabalho de projeto. As principais vantagens incluem:
Os arquivos DWG podem armazenar dados de geometria 2D e 3D, anotações, cores, camadas e metadados, tudo em um único arquivo.
Os arquivos DWG são otimizados para armazenamento e compartilhamento, facilitando a colaboração.
Os arquivos DWG permitem integrar perfeitamente esboços 2D e modelos 3D em todo o processo de projeto.
O formato DWG foi originalmente desenvolvido por Mike Riddle no final dos anos 1970 e, depois de ser licenciado para a Autodesk em 1982, tornou-se o formato de arquivo nativo de nosso novo software AutoCAD. Ao longo das décadas, o DWG evoluiu do suporte a desenhos 2D para permitir a modelagem 3D e a colaboração baseada na nuvem, ajudando os projetistas a trabalhar com mais eficiência entre plataformas. Atualmente, a Autodesk continua aprimorando o formato de arquivo DWG para garantir sua compatibilidade com novas tecnologias, inclusive fluxos de trabalho que incorporam ferramentas de projeto com tecnologia de IA.
No ambiente de tecnologia de arquivos DWG, é possível moldar, renderizar, desenhar, anotar e medir. Embora seja normalmente associada ao AutoCAD, a tecnologia de arquivos DWG integra muitos dos nossos produtos CAD.
A tecnologia TrustedDWG™ permite detectar possíveis incompatibilidades quando um arquivo não tiver sido salvo pela última vez em um software Autodesk e identifica os arquivos que talvez não sejam compatíveis com os softwares Autodesk.
Colaboração e comparação com DWG
Descubra como o AutoCAD permite colaborar facilmente e comparar arquivos DWG. Nesta lição, com o instrutor Shaun Bryant, você aprenderá a trabalhar com as ferramentas Compartilhar desenho e Vista compartilhada no AutoCAD, como usar o AutoCAD na Web para compartilhar informações de projetos, comparar iterações de arquivos DWG e muito mais.
Neste breve tutorial, você descobrirá o que o recurso Comparar DWG no AutoCAD pode fazer por você. Os tópicos incluem:
Saiba ainda mais sobre como usar a ferramenta Comparar DWG, incluindo:
Neste breve tutorial, você descobrirá como vincular arquivos e modelos em um projeto existente. Os tópicos abordados incluem:
Neste tutorial, saiba como exportar vistas e folhas para vários formatos CAD, como DWG, DXF e mais. Os tópicos abordados incluem:
Os arquivos DWG criados com o uso do software Autodesk ou com base no RealDWG podem ser abertos e visualizados com uma assinatura do software Autodesk, incluindo AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Web, Revit e Inventor. Como alternativa, é possível usar nossos visualizadores de DWG, incluindo o Autodesk Viewer on-line ou DWG TrueView no Windows.
O AutoCAD Web permite usar o AutoCAD na Web ou em dispositivos móveis para revisar e adicionar marcas de revisão a arquivos DWG 2D ou 3D e criar desenhos 2D básicos.
Embora DWG e DXF sejam formatos de arquivo do software CAD, os arquivos DWG são o formato de propriedade da Autodesk, inventado em 1982, e o DXF é um padrão para formato de arquivo aberto. Ambos os formatos de arquivo têm funcionalidade semelhante para armazenar imagens 2D e 3D, mas o DWG pode armazenar uma matriz de arquivos mais ampla. Além disso, o código binário do DWG gera tamanhos de arquivo cerca de 25% menores do que os arquivos DXF, que usavam codificação com base em texto. Muitos projetistas trabalham usando DWG e exportam seus arquivos para DXF para compartilhá-los.
Os programas mais usados para editar arquivos .dwg são o Autodesk AutoCAD, o AutoCAD LT, o AutoCAD Web, o Inventor e o Revit. Também há alguns programas que não são da Autodesk que podem abrir arquivos DWG e editá-los.
É possível editar arquivos DWG on-line usando o AutoCAD Web. O AutoCAD Web permite usar o AutoCAD em um navegador da Web para editar, revisar e criar arquivos DWG CAD.
Com o AutoCAD Web, é possível usar o AutoCAD em dispositivos móveis para revisar e adicionar marcas de revisão a arquivos DWG 2D ou 3D e criar desenhos 2D básicos. Saiba mais.
A Autodesk fornece um conjunto de visualizadores de DWG gratuitos que podem ser usados para visualizar uma variedade de arquivos CAD (DXF, DWG, DWT, DXB, DGN, DWF) off-line, em dispositivos móveis ou diretamente no navegador da Web.
Para as partes interessadas no projeto que só precisam de acesso para visualização dos arquivos, oferecemos visualizadores gratuitos, sem assinatura. Se você estiver mudando para um usuário nomeado, aproveite as ofertas de troca disponíveis para você.