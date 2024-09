Os pedidos de assinatura feitos diretamente à Autodesk online são processados imediatamente e só podem ser cancelados se você entrar em contato com o suporte da Autodesk. Você pode cancelar sua assinatura mensal em 15 dias ou sua assinatura de um ou três anos em 30 dias. Se você comprou com um Parceiro Autodesk, entre em contato diretamente com ele para obter informações sobre as políticas de devolução.