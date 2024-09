O AutoCAD e o Revit são interoperáveis e podem ser usados juntos. Eles são normalmente usados juntos para incorporar projetos criados no AutoCAD em um projeto do Revit. As empresas podem usar o AutoCAD em alguns projetos ou componentes de um projeto e usar o Revit para gerar produtos de BIM e permitir a colaboração com outras disciplinas do projeto. Tenha acesso ao Revit e ao AutoCAD em uma solução especializada com a Architecture, Engineering, & Construction Collection.