O que é impressão 3D?

A impressão 3D é muito mais antiga do que você imagina! As primeiras patentes de um processo de fabricação aditiva são da década de 70. A primeira patente real de fabricação aditiva que levou a um produto é de 1984. As primeiras aplicações reais da fabricação aditiva são na indústria odontológica, imprimindo máscaras de dentes como substituição para a modelagem com moldes de gesso.