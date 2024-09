O Revit oferece suporte a todas as etapas de um projeto de design e construção, desde as primeiras ideias até a administração da construção. Os gerentes de projeto obtêm ganhos de eficiência com o Revit como um hub central para dados de projeto, auxiliando na coordenação do projeto arquitetônico com estruturas e sistemas e suportando a integração da equipe e do fluxo de trabalho, aprimorada pelo compartilhamento de trabalho por meio dos produtos de colaboração em nuvem da Autodesk, Autodesk BIM Collaborate Pro. Programação, faseamento e sequenciamento do projeto e ferramentas de modelagem de construtibilidade suportam a transferência do projeto para a construção, e o Revit pode produzir dados detalhados para empreiteiros especializados encarregados de oficina e fabricação acionada por máquina. O Revit também oferece suporte à administração de construção eficaz para arquitetos e empreiteiros, com recursos aprimorados na nuvem para entrega de projetos digitais do Autodesk Construction Cloud.