O CAD (projeto assistido por computador) é o uso da tecnologia da computação por arquitetos, engenheiros e outros profissionais para projetos e desenhos. Antes do CAD, o projeto e o desenho eram feitos com lápis e papel. Os benefícios do uso do software de projeto CAD incluem desenhos mais precisos, facilidade para o projetista compartilhar planos com clientes e terceiros (como empreiteiros gerais e engenheiros) e arquivamento seguro de projetos anteriores.