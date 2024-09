SOFTWARE DE PROJETO DE PRODUTOS

O processo de projeto é crucial para o sucesso das empresas de desenvolvimento de produtos. O objetivo da empresa é fornecer um produto que atenda às necessidades do cliente e seja lucrativo. O desenvolvimento de projetos é limitado pelo orçamento, pela capacidade de engenharia e pelo tempo de introdução no mercado.

O processo de projeto de um produto é colaborativo e pode envolver especialistas de estratégia de negócios, pesquisa de mercado e projeto de experiência do usuário (UX). Após a empresa ter clareza sobre o problema que pretende resolver para os clientes, os projetistas de produtos trabalham com UX designers, artistas conceituais, projetistas gráficos e especialistas em prototipagem para desenvolver conceitos.

A fase de projeto conceitual é um processo cíclico que envolve várias rodadas de prototipagem (inglês), avaliação e revisão até que seja definido um conceito do produto, que deve atender às necessidades do cliente, ser produzido de forma rentável e se destacar no mercado. O resultado final é um documento de requisitos, especificação, desenho técnico e imagens do produto.

Quando a empresa concorda em avançar com um conceito, o projetista do produto supervisiona o desenvolvimento do projeto pela equipe de engenharia. Os engenheiros consideram as técnicas de fabricação, os fornecedores e os aspectos práticos de distribuição, uso e fim da vida útil.

A equipe de projeto de produtos também trabalha com a área de marketing e distribuição para definir a embalagem do produto e a publicidade para o seu lançamento.