A AEC (Architecture, Engineering, and Construction) Collection é o padrão para engenharia civil. Ela inclui (mas não se limita a) AutoCAD, Civil 3D, Revit, InfraWorks, ReCap Pro e Navisworks. Essas plataformas ajudam os engenheiros civis a projetar e criar detalhes críticos do projeto com precisão. Elas também permitem que eles comuniquem com clareza e precisão a ideia do projeto. Os detalhes do modelo também podem ser armazenados, revisados e avaliados no contexto usando a Autodesk Construction Cloud, que é um ambiente de dados comum para projetos de engenharia civil.