Autodesk 認證講師具備符合產業標準所需的產品知識，並且會在教學環境中帶領課程。ACI 徽章由信譽良好的組織頒發和驗證，因此出示驗證認證的認證徽章，就能贏得客戶的信任。若要取得 Autodesk 認證講師的認證，講師必須是合格學習合作夥伴的隸屬講師。