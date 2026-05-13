整合式 BIM 工具，包含 Revit、AutoCAD 和 Civil 3D
娛樂內容創作工具，包括 3ds Max 和 Maya
Autodesk 認證講師 (ACI) 是值得信賴並獲得資格認證的專業人士，他們的 Autodesk 解決方案與產品知識精通度、專業培訓講授和高階教學技能皆得到認可。ACI 由 Autodesk 審查，並隸屬於 Autodesk 學習合作夥伴。使命是賦予學員能力，讓他們能夠適應不斷變化的世界。
我們希望富有遠見的學習合作夥伴，能為所有人創造更美好的世界。Autodesk 認證講師授權是一個可以滿足講師實際需求的挑戰。成為 ACI 可為您提升專業知識、確保未來的收入來源，以及吸引可持續發展的新客戶和長期業務。
成為 Autodesk 授權講師後獲得的成就。
每年維護 ACI 認證，連續三年。
每年維護 ACI 認證，連續六年。
每年維護 ACI 認證，連續九年。
我們的 Autodesk 學習合作夥伴代理商將進一步說明 ACI 計劃要求、權益，以及如何開始取得 ACI 認證。主要要求包括：
參與 ACI 計劃、使用 ACI 徽章，以及表明自己是 ACI 的任何權利，都受到 Autodesk 認證講師計劃合約，以及計劃指南或徽章平台中使用 ACI 徽章的任何指導方針的約束，Autodesk 可隨時自行決定變更這些條款。Autodesk 可隨時自行決定變更本計劃條款或終止本計劃。
透過聯絡 Autodesk 授權訓練中心、Autodesk 授權學術合作夥伴或會員訓練提供者的網站管理員，即可開始您成為 Autodesk 認證講師的旅程。
如需更多資訊，請參考 Autodesk 認證講師計劃合約 (英文)，以及全球計劃指南和權益說明 (英文)。