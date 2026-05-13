培養您的教學技能並取得競爭優勢

Autodesk 認證講師

Autodesk 認證講師具備符合產業標準所需的產品知識，並且會在教學環境中帶領課程。ACI 徽章由信譽良好的組織頒發和驗證，因此出示驗證認證的認證徽章，就能贏得客戶的信任。若要取得 Autodesk 認證講師的認證，講師必須是合格學習合作夥伴的隸屬講師。

加州普萊森特希爾 (Pleasant Hill) 岱柏洛谷學院 (Diablo Valley College) 的教室。學生和教師正在使用 Fusion 360。

當您出示驗證知識的全球認證時，就能贏得客戶的信任

Autodesk 認證講師 (ACI) 是值得信賴並獲得資格認證的專業人士，他們的 Autodesk 解決方案與產品知識精通度、專業培訓講授和高階教學技能皆得到認可。ACI 由 Autodesk 審查，並隸屬於 Autodesk 學習合作夥伴。使命是賦予學員能力，讓他們能夠適應不斷變化的世界。

藉由專業知識和可信度在競爭中脫穎而出

我們希望富有遠見的學習合作夥伴，能為所有人創造更美好的世界。Autodesk 認證講師授權是一個可以滿足講師實際需求的挑戰。成為 ACI 可為您提升專業知識、確保未來的收入來源，以及吸引可持續發展的新客戶和長期業務。

ACI 計劃層

若要取得 Autodesk 認證講師的認證，講師必須是合格學習合作夥伴的隸屬講師，以及符合計劃最低要求。

影像帶有標準 ACI 標誌

標準 ACI

成為 Autodesk 授權講師後獲得的成就。

 

銀級 ACI

銀級 ACI

每年維護 ACI 認證，連續三年。

 

影像帶有金色 ACI 標誌

金級 ACI

每年維護 ACI 認證，連續六年。

 

影像帶有白金 ACI 標誌

白金級 ACI

每年維護 ACI 認證，連續九年。

 

加州普萊森特希爾 (Pleasant Hill) 岱柏洛谷學院 (Diablo Valley College) 的教室。學生和教師正在使用 Fusion 360。

取得 Autodesk 認證講師資格的要求

我們的 Autodesk 學習合作夥伴代理商將進一步說明 ACI 計劃要求、權益，以及如何開始取得 ACI 認證。主要要求包括： 

  • 必須是現有 Autodesk 學習合作夥伴的隸屬講師
  • 向您隸屬的 Autodesk 學習合作夥伴取得 Autodesk 講師 ID
  • 在 Autodesk 認證講師支援入口網站中啟用您的個人資料，完成參加訓練人員課程
  • 維護現有的 Autodesk 訓練評估系統且持續使用

參與 ACI 計劃、使用 ACI 徽章，以及表明自己是 ACI 的任何權利，都受到 Autodesk 認證講師計劃合約，以及計劃指南或徽章平台中使用 ACI 徽章的任何指導方針的約束，Autodesk 可隨時自行決定變更這些條款。Autodesk 可隨時自行決定變更本計劃條款或終止本計劃。

加州普萊森特希爾 (Pleasant Hill) 岱柏洛谷學院 (Diablo Valley College) CNC 實驗室的研討會。學生和教師正在使用 Fusion 360。

別被動等待進展，動手去做。

透過聯絡 Autodesk 授權訓練中心、Autodesk 授權學術合作夥伴會員訓練提供者的網站管理員，即可開始您成為 Autodesk 認證講師的旅程。

如需更多資訊，請參考 Autodesk 認證講師計劃合約 (英文)，以及全球計劃指南和權益說明 (英文)。