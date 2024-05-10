會員訓練提供者計劃旨在促進 Autodesk 與北美主要工會全國領導階層之間的協同合作。這包括管理會員訓練計劃的人員。該計劃支援訓練、測試和認證其成員的會員組織。

Autodesk 認為需要實際課堂訓練，以培養未來的成員，並協助他們成為技能熟練的業界專業人士。會員組織可以是工會、工會附屬訓練組織、產業協會或類似實體。Autodesk 已核准這些組織參與該計劃，並為註冊成員提供訓練。

若要參與該計劃，會員組織必須遵循由 Autodesk 自行決定建立的準則。組織必須向 Autodesk 或指定的合作夥伴申請授權。當會員組織獲得授權時，即有資格享有支援學生和未來成員的一系列計劃權益。此計劃僅在澳洲、加拿大、愛爾蘭和美國提供。

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