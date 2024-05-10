Training

學習、訓練和認證

會員訓練提供者

培養您的好奇心，並從信任的來源學習。

會員訓練提供者計劃旨在促進 Autodesk 與北美主要工會全國領導階層之間的協同合作。這包括管理會員訓練計劃的人員。該計劃支援訓練、測試和認證其成員的會員組織。

Autodesk 認為需要實際課堂訓練，以培養未來的成員，並協助他們成為技能熟練的業界專業人士。會員組織可以是工會、工會附屬訓練組織、產業協會或類似實體。Autodesk 已核准這些組織參與該計劃，並為註冊成員提供訓練。

若要參與該計劃，會員組織必須遵循由 Autodesk 自行決定建立的準則。組織必須向 Autodesk 或指定的合作夥伴申請授權。當會員組織獲得授權時，即有資格享有支援學生和未來成員的一系列計劃權益。此計劃僅在澳洲、加拿大、愛爾蘭和美國提供。

如需更多資訊，請聯絡 learning.partners@autodesk.com

認識 Eric Posey

Eric 決定離開大學，並以訓練生的身分返回 UA Local 440。進一步瞭解 Autodesk MTP 計劃的職類技能工會。

閱讀案例

關於 Autodesk 產品的熟練職類訓練

瞭解 Chicago Pipefitters Local 597 如何在 Revit 平台上每週訓練超過 800 位學徒。他們與超過 400 位承包商簽署人合作，包括 Autodesk 的客戶 Mechanical Inc。

觀賞影片 (3:44 分鐘)

成為學習合作夥伴

進一步瞭解如何成為授權教育訓練中心、授權學術合作夥伴或 Autodesk 認證講師。

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