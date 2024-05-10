尋找 Autodesk 學習合作夥伴 (英文)

合作夥伴搜尋工具是 Autodesk 的官方搜尋平台，用於尋找為客戶提供訓練服務、客製化學習體驗及支援的學習合作夥伴。

成為 Autodesk 學習合作夥伴

我們的學習合作夥伴透過為學生、教師和專業人士提供功能強大的設計工具、內容、訓練和課程，來協助他們持續學習，以解決真實世界中的挑戰，並為未來的工作做好準備。

線上 Autodesk Learning (英文)

學生和教師可以利用 Autodesk Learning 的線上最新內容和課程。按您自己的進度練習、測試技能和學習。

Autodesk 認證 (英文)

Autodesk 認證讓您所在產業的高階技能熠熠生輝。獲得企業聘用、在職業生涯中脫穎而出，並將您的數位徽章加入至您的公開資料檔中。

Autodesk Community

請前往 Autodesk 論壇和部落格 (英文) 與同儕交流、提問和分享資訊。此外，我們還有充滿活力的教育社群。

Autodesk University 隨選階段作業 (英文)

Autodesk University 是面向迎接智造時代之使用者的會議。AU 彙聚了建築、工程、營造、產品設計、製造、傳媒娛樂等方面的設計與製造產業創新者，大家分享想法、推進產業實踐、探索未來的商機。瞭解每一位設計與製造專業人士的 AU 隨選階段作業。