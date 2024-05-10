學習、訓練和認證

尋找學習合作夥伴

與值得信賴的合作夥伴一起探究、學習、訓練。

加州普萊森特希爾 (Pleasant Hill) 岱柏洛谷學院 (Diablo Valley College) CNC 實驗室的研討會。學生和教師正在使用 Autodesk Fusion。

由 Autodesk 製作，由學習合作夥伴提供支援

立即開始接洽 Autodesk 學習合作夥伴。向得到 Autodesk® 授權並因其出色的知識儲備和提供高品質學習體驗而備受認可的組織和企業學習。Autodesk 可以為學習合作夥伴提供正版 Autodesk 軟體技術解決方案的存取權、確認其深入瞭解如何使用 Autodesk 解決方案，以及驗證其有效的教學方法。學習合作夥伴可以讓您在您的領域學習並脫穎而出，準備好追求新的工作機會和職業發展。

創造美好未來，從這裡開始

加州普萊森特希爾 (Pleasant Hill) 岱柏洛谷學院 (Diablo Valley College) 的教室。學生和教師正在使用 Fusion 360。

授權教育訓練中心 ATC®

授權教育訓練中心是您精進職業生涯的催化劑。利用教育訓練中心及其 Autodesk 認證講師團隊，掌握產品並取得專業認證 (英文) 和徽章。

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日本東京八王子市日本工學院專門學校 (Nihon Kogakuin College) 的 Autodesk Fusion 學生。

授權學術合作夥伴

授權學術合作夥伴為合格的學生與教師提供支援。我們的合作夥伴及其 Autodesk 認證講師團隊提供訓練服務，可協助其他人在其領域學習並脫穎而出，準備好追求新的工作機會和職業發展。

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Mace Construction Co, Inc.，位於倫敦格林威治的營造工地辦公室。

會員訓練提供者

會員訓練提供者計劃旨在促進 Autodesk 與主要工會及其訓練組織的全國領導層之間的專業協同合作。本計劃適用於合格的工會、工會附屬訓練提供者、產業協會，以及 Autodesk 核准的類似組織。

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加州普萊森特希爾 (Pleasant Hill) 岱柏洛谷學院 (Diablo Valley College) CNC 實驗室的研討會。學生和教師正在使用 Autodesk Fusion。

Autodesk 認證講師

Autodesk 認證講師 (英文) (ACI) 是經認證的專業人士，隸屬於 Autodesk 學習合作夥伴，在產品掌握、傳授與教學技能上備受各界讚譽。Autodesk 授權我們的認證講師對 Autodesk 解決方案的未來創新者進行訓練，讓他們能夠適應不斷變化的世界。

其他學習資源

探索我們的學習選項。

尋找 Autodesk 學習合作夥伴 (英文)

合作夥伴搜尋工具是 Autodesk 的官方搜尋平台，用於尋找為客戶提供訓練服務、客製化學習體驗及支援的學習合作夥伴。

 

成為 Autodesk 學習合作夥伴

我們的學習合作夥伴透過為學生、教師和專業人士提供功能強大的設計工具、內容、訓練和課程，來協助他們持續學習，以解決真實世界中的挑戰，並為未來的工作做好準備。

 

線上 Autodesk Learning (英文)

學生和教師可以利用 Autodesk Learning 的線上最新內容和課程。按您自己的進度練習、測試技能和學習。

 

Autodesk 認證 (英文)

Autodesk 認證讓您所在產業的高階技能熠熠生輝。獲得企業聘用、在職業生涯中脫穎而出，並將您的數位徽章加入至您的公開資料檔中。

 

Autodesk Community

請前往 Autodesk 論壇部落格 (英文) 與同儕交流、提問和分享資訊。此外，我們還有充滿活力的教育社群

 

Autodesk University 隨選階段作業 (英文)

Autodesk University 是面向迎接智造時代之使用者的會議。AU 彙聚了建築、工程、營造、產品設計、製造、傳媒娛樂等方面的設計與製造產業創新者，大家分享想法、推進產業實踐、探索未來的商機。瞭解每一位設計與製造專業人士的 AU 隨選階段作業。