立即開始接洽 Autodesk 學習合作夥伴。向得到 Autodesk® 授權並因其出色的知識儲備和提供高品質學習體驗而備受認可的組織和企業學習。Autodesk 可以為學習合作夥伴提供正版 Autodesk 軟體技術解決方案的存取權、確認其深入瞭解如何使用 Autodesk 解決方案，以及驗證其有效的教學方法。學習合作夥伴可以讓您在您的領域學習並脫穎而出，準備好追求新的工作機會和職業發展。
Autodesk 認證講師 (英文) (ACI) 是經認證的專業人士，隸屬於 Autodesk 學習合作夥伴，在產品掌握、傳授與教學技能上備受各界讚譽。Autodesk 授權我們的認證講師對 Autodesk 解決方案的未來創新者進行訓練，讓他們能夠適應不斷變化的世界。
探索我們的學習選項。
尋找 Autodesk 學習合作夥伴 (英文)
合作夥伴搜尋工具是 Autodesk 的官方搜尋平台，用於尋找為客戶提供訓練服務、客製化學習體驗及支援的學習合作夥伴。
我們的學習合作夥伴透過為學生、教師和專業人士提供功能強大的設計工具、內容、訓練和課程，來協助他們持續學習，以解決真實世界中的挑戰，並為未來的工作做好準備。
線上 Autodesk Learning (英文)
學生和教師可以利用 Autodesk Learning 的線上最新內容和課程。按您自己的進度練習、測試技能和學習。
Autodesk 認證 (英文)
Autodesk 認證讓您所在產業的高階技能熠熠生輝。獲得企業聘用、在職業生涯中脫穎而出，並將您的數位徽章加入至您的公開資料檔中。
請前往 Autodesk 論壇和部落格 (英文) 與同儕交流、提問和分享資訊。此外，我們還有充滿活力的教育社群。
Autodesk University 隨選階段作業 (英文)
Autodesk University 是面向迎接智造時代之使用者的會議。AU 彙聚了建築、工程、營造、產品設計、製造、傳媒娛樂等方面的設計與製造產業創新者，大家分享想法、推進產業實踐、探索未來的商機。瞭解每一位設計與製造專業人士的 AU 隨選階段作業。