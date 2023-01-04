比較 AutoCAD 與 Revit 的功能，並瞭解適用您設計工作流程的 CAD 軟體解決方案。
建議的比較
包含 Revit、AutoCAD、Civil 3D 和其他工具
組合
|月度
|N/A
|N/A
|N/A
|年度
|US$1,670
|US$2,035
|N/A
|3 年
|N/A
|N/A
|N/A
|
適用於 2D 與 3D CAD 的軟體。固定期限的使用授權包括 AutoCAD、專用工具集和應用程式。
|
利用適用於建築資訊模型 (BIM) 的強大工具，來規劃、設計、建構及管理建築物。
|
功能強大的 BIM 和 CAD 工具，可幫助設計師、工程師和承包商獲得高效率的工作流程。
|牆、樓板、屋頂、天花板、柱
|元件：門、窗等
|設計選項
|房間與面積
|敷地塑型
|樓梯和坡道
|扶手
|量體研究
|樓板平面圖、剖面圖、立面圖
|
有限
|
全面
|
全面
|從樓板平面圖建立幾何圖形
|8,500 多個智慧型建築物件
|支援 AIA 第 2 版圖層標準
|BS1192 DIN 276、ISYBAU Long Format
|ISYBAU Short Format 和 STLB
|結構牆、樓板
|結構基礎牆和獨立
|
有限
|
全面
|
全面
|結構柱、樑和斜撐
|斜柱
|桁架
|鋼構接頭
|配筋和鋼筋塑型
|HVAC 風管系統
|機械設備
|配管和衛工系統
|製造零件
|電氣和照明系統
|精確的 MEP 文件
|建立 MEP 圖面
|MEP、HVAC 符號資源庫
|10,500 多種智慧型 MEP 物件
|支援 AIA 第 2 版、BS1192 Descriptive
|支援 BS1192 - AUG 第 2 版標準
|配管零件對齊
|計算零件、物件上的力
|材料報告
|零件
|組合
|階段
|修訂
|建立群組以重複元素
|族群編輯器環境
|將 Revit 內容傳送至 FormIt Pro
|現地塑型
|編輯過造型的樓板和屋頂
|整體參數
|概念量體和自適應元件
|合併 GIS 拓樸
|建立、維護 CAD 及 GIS 資料
|將 GIS 資料與設計資料匯總
|存取多個來源的空間資料
|北美/歐洲電力資料架構
|水、廢水和天然氣的報告
|從 geomap 資料建立幾何圖形
|插入地理測繪資料
|建立面板配置和線路圖
|在以專案為基礎的結構中進行組織
|使用一致的專案標準
|佈線圖錯誤檢查
|智慧型電子符號
|AS、GB、IEC、JIC 和 IEEE 標準
|設計零件、組合和產品
|智慧型工具選項板
|匯入外部 CAD 幾何圖形
|自動建立材料表
|自動更新零件
|為零件指定參數式約束
|物件材料和質量性質
|700,000 多個智慧型製造零件
|ISO、ANSI、DIN、JIS、BSI、CSN 和 GB 支援
|干涉檢查和複製/監視
|共用視圖
|將圖塊匯出至 Inventor、BIM 360
|將圖面匯入/匯出至 BIM 360、Inventor
|從 Revit、Fusion 360 匯入/匯出
|貼附、編輯和顯示點雲
|Cloud Models for Revit
|工作共用 (多使用者環境)
|專案之間共用座標
|Revit Server
|整合協調的 BIM 模型
|匯入和轉換 PDF
|面積分析
|路徑分析
|電氣負載分析
|MEP 系統分析
|Revit 的能源最佳化
|使用 Autodesk Rendering 進行照明分析
|日光分析
|太陽和陰影研究
|結構分析模型
|結構分析結果探索
|結構分析
|增強 2D 平滑化和線條顯示
|轉換為 DWG 物件
|將物件指定給具有顏色的圖層
|高品質 3D 圖形旋轉/平移
|擬真概念性 3D 幾何視圖
|建立專業彩現
|概念的建立和詳圖
|與 3D 列印相容
|手繪線
|陰影和環境陰影
|建築深度設定
|位移元素
|擬真視圖型式
|正投影、透視、穿越
|使用消除鋸齒使線條變得平滑
|遮蔽剔除
|雲端彩現
|相片擬真材料
|產品內彩現
|貼花
|使用點陣式和向量工具編輯掃瞄
|建立線路圖和工廠配置
|材料報告
|支援 40 種標準的結構構件
|建立、維護工廠設計圖面
|自動執行 P&ID
|共用等角、正投影報告
|400 多種智慧型工廠物件
|包括設備、支援樣板
|遠端存取、檢視或編輯
|線上發佈、共用和協同合作
|搭配常用雲端服務使用
|無縫的使用者體驗
|在飛航模式下註解 DWG 檔案
|AutoCAD mobile app
|AutoCAD web app
|自動更新和通知
|包含 Service Pack 和更新
|認證合格的硬體支援
|提供專屬電話支援
|豐富的使用者社群
|指南、自學課程和訓練中心
|存取過去發佈版本
|為您的公司自訂安裝
|網路部署
|自訂功能表和功能區介面
|關聯式功能區
|從資源庫識別和放置圖塊
|編輯和列印邏輯圖面集
|匯入、編輯和建立 CAD 圖塊
|快速存取最近使用或最愛的圖塊
|載入 Autodesk 族群瀏覽器
|量身打造的使用者體驗
|智慧型註解工具
|標註、填充線、修訂雲形
|批次列印圖面
|2D 細部線、2D 詳圖元件
|修訂追蹤
|標註、標記、註解、文字
|階段
|明細表和材料需求
|鋼筋造型影像
|內嵌明細表
|配電盤負載表
|風管和管壓力損失報告
|視圖篩選
|柱剖面明細表
|外部參考比較
|TrustedDWG™ 檔案驗證
|建立可重複使用的圖塊資源庫
|偵測並符合 CAD 標準
|追蹤圖面內的變更
|DWG、DXF 檔案格式
|影像 (JPG、JPEG、BMP、PNG、TIFF)
|IFC
|DWG、DXF、DGN、DWF、DWFx
|匯入和匯出 PDF
|穿越和影像、FBX、NWC
|房間/面積報告和明細表
|連結的 Rhino 3DM 和 FormIt AXM 檔案
|DGN、SketchUp、DWF 標記
|點雲
|SAT、ADSK、gbXML、ODBC、族群類型
|為連結檔案中的元素加上標籤和製作明細表
|從連結複製/貼上元素
|自訂連結模型的可見性
|開啟和編輯所有 Revit 檔案類型
|連結 Revit 檔案
|使用非原生資料
|建立自訂按鍵指令
|編輯多個物件性質
|記錄重複的按鍵順序
|產業專用的物件資源庫
|Autodesk App Store 存取
|協力廠商 API 增益集
|巨集
|Revit 中的衍生式設計
|軟體開發套件 (SDK)
|Dynamo for Revit
|將圖塊匯出至 Inventor、BIM 360
|整合協調的 BIM 模型
|將圖面匯入/匯出至 BIM 360、Inventor
|從 Revit、Fusion 360 匯入/匯出
|貼附、編輯和顯示點雲
|AutoLISP 程式設計和自動化
|Visual LISP 功能
|Visual Basic 應用程式
|處理器
|
2.5-3 GHz 以上
|
2.5-3 GHz 以上
|
2.5-3 GHz 以上
|Microsoft Windows
|
10，64 位元
|
10，64 位元
|
10，64 位元
|Apple macOS
|
所有 AutoCAD 工具集都需要 Big Sur v11、Windows
|
需要 Big Sur v11、Windows
|
需要 Big Sur v11、Windows
|虛擬化
|
VMware 或 Parallels
|
VMware 或 Parallels
|
|Linux
|磁碟空間
|
9-16 GB
|
30 GB
|
30 GB
|RAM
|
8-16 GB
|
8-32 GB
|
8-32 GB
|顯示卡
|
支援 DirectX 11
|
支援 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 視訊記憶體
|
支援 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 視訊記憶體
|瀏覽器
|
Chrome
|
Chrome
|
Chrome