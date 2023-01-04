比較 AutoCAD 與 Revit

比較 AutoCAD 與 Revit 的功能，並瞭解適用您設計工作流程的 CAD 軟體解決方案。

列印
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建議的比較

包含 Revit、AutoCAD、Civil 3D 和其他工具

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組合

全部收闔
全部展開
隱藏類似特徵
展示類似特徵

價格

月度 N/A N/A N/A
年度 US$1,670 US$2,035 N/A
3 年 N/A N/A N/A

概觀

適用於 2D 與 3D CAD 的軟體。固定期限的使用授權包括 AutoCAD、專用工具集和應用程式。

利用適用於建築資訊模型 (BIM) 的強大工具，來規劃、設計、建構及管理建築物。

功能強大的 BIM 和 CAD 工具，可幫助設計師、工程師和承包商獲得高效率的工作流程。

建築塑型

牆、樓板、屋頂、天花板、柱 Checkmark Checkmark Checkmark
元件：門、窗等 Checkmark Checkmark Checkmark
設計選項 Checkmark Checkmark Checkmark
房間與面積 Checkmark Checkmark Checkmark
敷地塑型 Checkmark Checkmark Checkmark
樓梯和坡道 Checkmark Checkmark Checkmark
扶手 Checkmark Checkmark Checkmark
量體研究 Checkmark Checkmark Checkmark
樓板平面圖、剖面圖、立面圖

有限

全面

全面
從樓板平面圖建立幾何圖形 Checkmark Checkmark
8,500 多個智慧型建築物件 Checkmark Checkmark
支援 AIA 第 2 版圖層標準 Checkmark Checkmark
BS1192 DIN 276、ISYBAU Long Format Checkmark Checkmark
ISYBAU Short Format 和 STLB Checkmark Checkmark

結構塑型

結構牆、樓板 Checkmark Checkmark Checkmark
結構基礎牆和獨立

有限

全面

全面
結構柱、樑和斜撐 Checkmark Checkmark Checkmark
斜柱 Checkmark Checkmark
桁架 Checkmark Checkmark
鋼構接頭 Checkmark Checkmark
配筋和鋼筋塑型 Checkmark Checkmark

MEP 塑型

HVAC 風管系統 Checkmark Checkmark Checkmark
機械設備 Checkmark Checkmark Checkmark
配管和衛工系統 Checkmark Checkmark Checkmark
製造零件 Checkmark Checkmark Checkmark
電氣和照明系統 Checkmark Checkmark Checkmark
精確的 MEP 文件 Checkmark Checkmark Checkmark
建立 MEP 圖面 Checkmark Checkmark Checkmark
MEP、HVAC 符號資源庫 Checkmark Checkmark Checkmark
10,500 多種智慧型 MEP 物件 Checkmark Checkmark Checkmark
支援 AIA 第 2 版、BS1192 Descriptive Checkmark Checkmark Checkmark
支援 BS1192 - AUG 第 2 版標準 Checkmark Checkmark Checkmark
配管零件對齊 Checkmark Checkmark Checkmark
計算零件、物件上的力 Checkmark Checkmark Checkmark
材料報告 Checkmark Checkmark Checkmark

營造塑型

零件 Checkmark Checkmark Checkmark
組合 Checkmark Checkmark Checkmark
階段 Checkmark Checkmark
修訂 Checkmark Checkmark Checkmark

進階塑型

建立群組以重複元素 Checkmark Checkmark Checkmark
族群編輯器環境 Checkmark Checkmark
將 Revit 內容傳送至 FormIt Pro Checkmark Checkmark
現地塑型 Checkmark Checkmark Checkmark
編輯過造型的樓板和屋頂 Checkmark Checkmark Checkmark
整體參數 Checkmark Checkmark Checkmark
概念量體和自適應元件 Checkmark Checkmark Checkmark

Map 3D 工具集

合併 GIS 拓樸 Checkmark Checkmark
建立、維護 CAD 及 GIS 資料 Checkmark Checkmark
將 GIS 資料與設計資料匯總 Checkmark Checkmark
存取多個來源的空間資料 Checkmark Checkmark
北美/歐洲電力資料架構 Checkmark Checkmark
水、廢水和天然氣的報告 Checkmark Checkmark
從 geomap 資料建立幾何圖形 Checkmark Checkmark
插入地理測繪資料 Checkmark Checkmark

電子設計

建立面板配置和線路圖 Checkmark Checkmark Checkmark
在以專案為基礎的結構中進行組織 Checkmark Checkmark Checkmark
使用一致的專案標準 Checkmark Checkmark Checkmark
佈線圖錯誤檢查 Checkmark Checkmark Checkmark
智慧型電子符號 Checkmark Checkmark Checkmark
AS、GB、IEC、JIC 和 IEEE 標準 Checkmark Checkmark

機械設計

設計零件、組合和產品 Checkmark Checkmark
智慧型工具選項板 Checkmark Checkmark
匯入外部 CAD 幾何圖形 Checkmark Checkmark
自動建立材料表 Checkmark Checkmark
自動更新零件 Checkmark Checkmark
為零件指定參數式約束 Checkmark Checkmark
物件材料和質量性質 Checkmark Checkmark
700,000 多個智慧型製造零件 Checkmark Checkmark
ISO、ANSI、DIN、JIS、BSI、CSN 和 GB 支援 Checkmark Checkmark

協同合作

干涉檢查和複製/監視 Checkmark Checkmark Checkmark
共用視圖 Checkmark Checkmark Checkmark
將圖塊匯出至 Inventor、BIM 360 Checkmark Checkmark Checkmark
將圖面匯入/匯出至 BIM 360、Inventor Checkmark Checkmark Checkmark
從 Revit、Fusion 360 匯入/匯出 Checkmark Checkmark Checkmark
貼附、編輯和顯示點雲 Checkmark Checkmark Checkmark
Cloud Models for Revit Checkmark Checkmark
工作共用 (多使用者環境) Checkmark Checkmark
專案之間共用座標 Checkmark Checkmark
Revit Server Checkmark Checkmark
整合協調的 BIM 模型 Checkmark Checkmark
匯入和轉換 PDF Checkmark Checkmark

模擬與分析

面積分析 Checkmark Checkmark
路徑分析 Checkmark Checkmark
電氣負載分析 Checkmark Checkmark
MEP 系統分析 Checkmark Checkmark
Revit 的能源最佳化 Checkmark Checkmark
使用 Autodesk Rendering 進行照明分析 Checkmark Checkmark
日光分析 Checkmark Checkmark
太陽和陰影研究 Checkmark Checkmark
結構分析模型 Checkmark Checkmark
結構分析結果探索 Checkmark Checkmark
結構分析 Checkmark Checkmark

簡報和視覺化

增強 2D 平滑化和線條顯示 Checkmark Checkmark Checkmark
轉換為 DWG 物件 Checkmark Checkmark Checkmark
將物件指定給具有顏色的圖層 Checkmark Checkmark Checkmark
高品質 3D 圖形旋轉/平移 Checkmark Checkmark Checkmark
擬真概念性 3D 幾何視圖 Checkmark Checkmark Checkmark
建立專業彩現 Checkmark Checkmark Checkmark
概念的建立和詳圖 Checkmark Checkmark Checkmark
與 3D 列印相容 Checkmark Checkmark Checkmark
手繪線 Checkmark Checkmark
陰影和環境陰影 Checkmark Checkmark
建築深度設定 Checkmark Checkmark
位移元素 Checkmark Checkmark
擬真視圖型式 Checkmark Checkmark
正投影、透視、穿越 Checkmark Checkmark
使用消除鋸齒使線條變得平滑 Checkmark Checkmark
遮蔽剔除 Checkmark Checkmark
雲端彩現 Checkmark Checkmark
相片擬真材料 Checkmark Checkmark
產品內彩現 Checkmark Checkmark
貼花 Checkmark Checkmark
使用點陣式和向量工具編輯掃瞄 Checkmark Checkmark

Plant 3D

建立線路圖和工廠配置 Checkmark Checkmark Checkmark
材料報告 Checkmark Checkmark Checkmark
支援 40 種標準的結構構件 Checkmark Checkmark Checkmark
建立、維護工廠設計圖面 Checkmark Checkmark
自動執行 P&ID Checkmark Checkmark
共用等角、正投影報告 Checkmark Checkmark
400 多種智慧型工廠物件 Checkmark Checkmark
包括設備、支援樣板 Checkmark Checkmark

雲端和行動性

遠端存取、檢視或編輯 Checkmark Checkmark Checkmark
線上發佈、共用和協同合作 Checkmark Checkmark Checkmark
搭配常用雲端服務使用 Checkmark Checkmark Checkmark
無縫的使用者體驗 Checkmark Checkmark Checkmark
在飛航模式下註解 DWG 檔案 Checkmark Checkmark
AutoCAD mobile app Checkmark Checkmark
AutoCAD web app Checkmark Checkmark

支援和穩定性

自動更新和通知 Checkmark Checkmark Checkmark
包含 Service Pack 和更新 Checkmark Checkmark Checkmark
認證合格的硬體支援 Checkmark Checkmark Checkmark
提供專屬電話支援 Checkmark Checkmark Checkmark
豐富的使用者社群 Checkmark Checkmark Checkmark
指南、自學課程和訓練中心 Checkmark Checkmark Checkmark
存取過去發佈版本 Checkmark Checkmark Checkmark
為您的公司自訂安裝 Checkmark Checkmark
網路部署 Checkmark Checkmark

使用者介面

自訂功能表和功能區介面 Checkmark Checkmark Checkmark
關聯式功能區 Checkmark Checkmark Checkmark
從資源庫識別和放置圖塊 Checkmark Checkmark Checkmark
編輯和列印邏輯圖面集 Checkmark Checkmark Checkmark
匯入、編輯和建立 CAD 圖塊 Checkmark Checkmark Checkmark
快速存取最近使用或最愛的圖塊 Checkmark Checkmark Checkmark
載入 Autodesk 族群瀏覽器 Checkmark Checkmark
量身打造的使用者體驗 Checkmark Checkmark

文件

智慧型註解工具 Checkmark Checkmark Checkmark
標註、填充線、修訂雲形 Checkmark Checkmark Checkmark
批次列印圖面 Checkmark Checkmark Checkmark
2D 細部線、2D 詳圖元件 Checkmark Checkmark
修訂追蹤 Checkmark Checkmark
標註、標記、註解、文字 Checkmark Checkmark
階段 Checkmark Checkmark
明細表和材料需求 Checkmark Checkmark
鋼筋造型影像 Checkmark Checkmark
內嵌明細表 Checkmark Checkmark
配電盤負載表 Checkmark Checkmark
風管和管壓力損失報告 Checkmark Checkmark
視圖篩選 Checkmark Checkmark
柱剖面明細表 Checkmark Checkmark
外部參考比較 Checkmark Checkmark
TrustedDWG™ 檔案驗證 Checkmark Checkmark
建立可重複使用的圖塊資源庫 Checkmark Checkmark
偵測並符合 CAD 標準 Checkmark Checkmark
追蹤圖面內的變更 Checkmark Checkmark

互通性

DWG、DXF 檔案格式 Checkmark Checkmark Checkmark
影像 (JPG、JPEG、BMP、PNG、TIFF) Checkmark Checkmark Checkmark
IFC Checkmark Checkmark Checkmark
DWG、DXF、DGN、DWF、DWFx Checkmark Checkmark Checkmark
匯入和匯出 PDF Checkmark Checkmark Checkmark
穿越和影像、FBX、NWC Checkmark Checkmark
房間/面積報告和明細表 Checkmark Checkmark
連結的 Rhino 3DM 和 FormIt AXM 檔案 Checkmark Checkmark
DGN、SketchUp、DWF 標記 Checkmark Checkmark
點雲 Checkmark Checkmark
SAT、ADSK、gbXML、ODBC、族群類型 Checkmark Checkmark

資料管理

為連結檔案中的元素加上標籤和製作明細表 Checkmark Checkmark Checkmark
從連結複製/貼上元素 Checkmark Checkmark Checkmark
自訂連結模型的可見性 Checkmark Checkmark Checkmark
開啟和編輯所有 Revit 檔案類型 Checkmark Checkmark
連結 Revit 檔案 Checkmark Checkmark
使用非原生資料 Checkmark Checkmark

API 和自動化

建立自訂按鍵指令 Checkmark Checkmark Checkmark
編輯多個物件性質 Checkmark Checkmark Checkmark
記錄重複的按鍵順序 Checkmark Checkmark Checkmark
產業專用的物件資源庫 Checkmark Checkmark Checkmark
Autodesk App Store 存取 Checkmark Checkmark Checkmark
協力廠商 API 增益集 Checkmark Checkmark Checkmark
巨集 Checkmark Checkmark Checkmark
Revit 中的衍生式設計 Checkmark Checkmark
軟體開發套件 (SDK) Checkmark Checkmark
Dynamo for Revit Checkmark Checkmark
將圖塊匯出至 Inventor、BIM 360 Checkmark Checkmark
整合協調的 BIM 模型 Checkmark Checkmark
將圖面匯入/匯出至 BIM 360、Inventor Checkmark Checkmark
從 Revit、Fusion 360 匯入/匯出 Checkmark Checkmark
貼附、編輯和顯示點雲 Checkmark Checkmark
AutoLISP 程式設計和自動化 Checkmark Checkmark
Visual LISP 功能 Checkmark Checkmark
Visual Basic 應用程式 Checkmark Checkmark

系統需求

處理器

2.5-3 GHz 以上

2.5-3 GHz 以上

2.5-3 GHz 以上
Microsoft Windows

10，64 位元

10，64 位元

10，64 位元
Apple macOS

所有 AutoCAD 工具集都需要 Big Sur v11、Windows

需要 Big Sur v11、Windows

需要 Big Sur v11、Windows
虛擬化

VMware 或 Parallels

VMware 或 Parallels

Linux
磁碟空間

9-16 GB

30 GB

30 GB
RAM

8-16 GB

8-32 GB

8-32 GB
顯示卡

支援 DirectX 11

支援 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 視訊記憶體

支援 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 視訊記憶體
瀏覽器

Chrome

Chrome

Chrome