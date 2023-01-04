AutoCAD 與 Civil 3D

比較 AutoCAD 與 Civil 3D 的功能，並瞭解兩個設計軟體之間的差異。

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包含 Revit、AutoCAD、Civil 3D 和其他工具

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展示類似特徵

價格

月度 N/A N/A N/A
年度 US$1,670 US$1,945 N/A
3 年 N/A N/A N/A

概觀

適用於 2D 與 3D CAD 的軟體。固定期限的使用授權包括 AutoCAD、專用工具集和應用程式。

提供整合功能的土木工程設計軟體，能提升製圖、設計和施工圖的品質。

功能強大的 BIM 和 CAD 工具，可幫助設計師、工程師和承包商獲得高效率的工作流程。

文件

外部參考比較 Checkmark Checkmark Checkmark
智慧型註解工具 Checkmark Checkmark Checkmark
標註、填充線、修訂雲形 Checkmark Checkmark Checkmark
TrustedDWG™ 檔案驗證 Checkmark Checkmark Checkmark
批次列印圖面 Checkmark Checkmark Checkmark
建立可重複使用的圖塊資源庫 Checkmark Checkmark Checkmark
偵測並符合 CAD 標準 Checkmark Checkmark Checkmark
追蹤圖面內的變更 Checkmark Checkmark Checkmark

建築設計

設計牆、門、窗 Checkmark Checkmark
樓板平面圖、剖面圖、立面圖 Checkmark Checkmark
從樓板平面圖建立幾何圖形 Checkmark Checkmark
使用 Architecture 工具集自動執行 Checkmark Checkmark
8,500 多個智慧型建築物件 Checkmark Checkmark
支援 AIA 第 2 版圖層標準 Checkmark Checkmark
BS1192 DIN 276、ISYBAU Long Format Checkmark Checkmark
ISYBAU Short Format 和 STLB Checkmark Checkmark

機械設計

設計零件、組合和產品 Checkmark Checkmark
智慧型工具選項板 Checkmark Checkmark
匯入外部 CAD 幾何圖形 Checkmark Checkmark
自動建立材料表 Checkmark Checkmark
自動更新零件 Checkmark Checkmark
為零件指定參數式約束 Checkmark Checkmark
物件材料和質量性質 Checkmark Checkmark
700,000 多個智慧型製造零件 Checkmark Checkmark
ISO、ANSI、DIN、JIS、BSI、CSN 和 GB 支援 Checkmark Checkmark

Map 3D 工具集

合併 GIS 拓樸 Checkmark Checkmark Checkmark
建立、維護 CAD 及 GIS 資料 Checkmark Checkmark Checkmark
將 GIS 資料與設計資料匯總 Checkmark Checkmark Checkmark
存取多個來源的空間資料 Checkmark Checkmark Checkmark
北美/歐洲電力資料架構 Checkmark Checkmark Checkmark
水、廢水和天然氣的報告 Checkmark Checkmark Checkmark
從 geomap 資料建立幾何圖形 Checkmark Checkmark Checkmark
插入地理測繪資料 Checkmark Checkmark Checkmark

電子設計

建立面板配置和線路圖 Checkmark Checkmark
在以專案為基礎的結構中進行組織 Checkmark Checkmark
使用一致的專案標準 Checkmark Checkmark
佈線圖錯誤檢查 Checkmark Checkmark
65,000 多種智慧型電子符號 Checkmark Checkmark
AS、GB、IEC、JIC 和 IEEE 標準 Checkmark Checkmark

機械、電氣、配管

精確的 MEP 文件 Checkmark Checkmark
建立 MEP 圖面 Checkmark Checkmark
MEP、HVAC 符號資源庫 Checkmark Checkmark
10,500 多種智慧型 MEP 物件 Checkmark Checkmark
支援 AIA 第 2 版、BS1192 Descriptive Checkmark Checkmark
支援 BS1192 - AUG 第 2 版標準 Checkmark Checkmark
配管零件對齊 Checkmark Checkmark
計算零件、物件上的力 Checkmark Checkmark
材料報告 Checkmark Checkmark

Plant 3D

建立線路圖和工廠配置 Checkmark Checkmark
建立、維護工廠設計圖面 Checkmark Checkmark
自動執行 P& ID Checkmark Checkmark
共用等角、正投影報告 Checkmark Checkmark
材料報告 Checkmark Checkmark
400 多種智慧型工廠物件 Checkmark Checkmark
包括設備、支援樣板 Checkmark Checkmark
支援 40 種標準的結構構件 Checkmark Checkmark

軌道設計

定線和縱斷面設計 Checkmark Checkmark
廊道塑型 Checkmark Checkmark
設計自動化 Checkmark Checkmark
月台邊緣設計 Checkmark Checkmark
特殊軌道設計 Checkmark Checkmark
Project Explorer for Civil 3D Checkmark
輕軌和電車車輛追蹤 Checkmark

道路和公路設計

材料與數量 Checkmark Checkmark
圓環設計 Checkmark Checkmark
廊道塑型 Checkmark Checkmark
設計自動化 Checkmark Checkmark
排水設計 Checkmark Checkmark
交叉設計 Checkmark Checkmark
道路修復 Checkmark Checkmark
Project Explorer for Civil 3D Checkmark
掃掠路徑分析 Checkmark

敷地設計

材料與數量 Checkmark Checkmark
停車場配置 Checkmark Checkmark
圓環設計 Checkmark Checkmark
雨水和污水管線詳圖設計 Checkmark Checkmark
廊道塑型 Checkmark Checkmark
設計自動化 Checkmark Checkmark
加壓式公用設施 Checkmark Checkmark
測量 Checkmark Checkmark
地形塑型 Checkmark Checkmark
整地 Checkmark Checkmark
Geotechnical Modeler for Civil 3D Checkmark Checkmark
掃掠路徑分析 Checkmark
Grading Optimization for Civil 3D Checkmark
Project Explorer for Civil 3D Checkmark

橋樑設計

橋樑定線、縱斷面和橫斷面塑型 Checkmark Checkmark
參數式橋樑塑型 Checkmark
適合重複工作的試算表 Checkmark
結構分析 Checkmark
選擇工程的大樑計算 Checkmark
混合網格/有限元素模型 Checkmark
將橋樑模型發佈至 Revit Checkmark
鋼筋詳圖和圖面製作 Checkmark

概念設計

雨水和污水管線概念設計 Checkmark Checkmark
路旁整地 Checkmark Checkmark
圓環設計 Checkmark Checkmark
主題選項板 Checkmark
剖面視圖 Checkmark
組成道路 Checkmark
以元件為基礎的橋樑設計 Checkmark

關聯式塑型

為既有環境塑型 Checkmark Checkmark Checkmark
匯入 3D 模型 Checkmark Checkmark Checkmark
設計廊道 Checkmark Checkmark
Revit 模型整合 Checkmark

分析和模擬

材料數量 Checkmark Checkmark
雨水分析 Checkmark Checkmark
定線和縱斷面最佳化 Checkmark
視線分析 Checkmark
橋樑大樑分析 Checkmark
洪水模擬 Checkmark
行動力模擬 Checkmark
交通模擬 Checkmark

視覺化

動畫 (匯出至 3ds Max) Checkmark Checkmark
大氣效果 Checkmark
分鏡腳本和動畫 Checkmark

實景擷取

從點雲產生地形 Checkmark Checkmark
從點雲產生圖徵 Checkmark
掃瞄至網面 Checkmark
產生點雲 Checkmark
相片處理 Checkmark

平面製作和文件

平面和縱斷面圖紙產生 Checkmark Checkmark Checkmark
QTO 和土方工程計算 Checkmark Checkmark
施工圖 Checkmark Checkmark

協同合作與互通性

IFC 匯入與匯出 Checkmark Checkmark Checkmark
廊道資料捷徑 (DREF) Checkmark Checkmark
匯入和轉換 PDF Checkmark Checkmark Checkmark
將圖塊匯出至 Inventor、BIM 360 Checkmark Checkmark Checkmark
整合協調的 BIM 模型 Checkmark Checkmark Checkmark
將圖面匯入/匯出至 BIM 360、Inventor Checkmark Checkmark Checkmark
從 Revit、Fusion 360 匯入/匯出 Checkmark Checkmark Checkmark
貼附、編輯和顯示點雲 Checkmark Checkmark Checkmark
Connector for ArcGIS Checkmark Checkmark
Collaboration for Civil 3D Checkmark Checkmark

API 和自動化

建立自訂按鍵指令 Checkmark Checkmark Checkmark
編輯多個物件性質 Checkmark Checkmark Checkmark
AutoLISP 程式設計和自動化 Checkmark Checkmark Checkmark
Visual LISP 功能 Checkmark Checkmark Checkmark
Visual Basic 應用程式 Checkmark Checkmark Checkmark
記錄重複的按鍵順序 Checkmark Checkmark Checkmark
產業專用的物件資源庫 Checkmark Checkmark Checkmark
巨集 Checkmark Checkmark Checkmark

系統需求

處理器

雙核心 Intel Core 2 或同級的 AMD；CPU 必須支援 SSE 4.1

最低：2.5-2.9 GHz
建議：3 GHz 以上

最低：2.5-2.9 GHz
建議：3 GHz 以上
Microsoft Windows

10，64 位元

10，64 位元

10，64 位元
Apple macOS

Linux

磁碟空間

16 GB

16 GB 以上

16-30 GB 以上
RAM

8-16 GB 以上

8-16 GB 以上

8-16 GB 以上
顯示卡

支援 DirectX 10.1 且具備 2 GB 以上的 VRAM

相容 DirectX 12 且具備 1-4 GB 以上的 VRAM

相容 DirectX 12 且具備 1-4 GB 以上的 VRAM
瀏覽器

Chrome、Firefox

Chrome

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