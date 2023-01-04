比較 AutoCAD 與 Civil 3D 的功能，並瞭解兩個設計軟體之間的差異。
|月度
|N/A
|N/A
|N/A
|年度
|US$1,670
|US$1,945
|N/A
|3 年
|N/A
|N/A
|N/A
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適用於 2D 與 3D CAD 的軟體。固定期限的使用授權包括 AutoCAD、專用工具集和應用程式。
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提供整合功能的土木工程設計軟體，能提升製圖、設計和施工圖的品質。
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功能強大的 BIM 和 CAD 工具，可幫助設計師、工程師和承包商獲得高效率的工作流程。
|外部參考比較
|智慧型註解工具
|標註、填充線、修訂雲形
|TrustedDWG™ 檔案驗證
|批次列印圖面
|建立可重複使用的圖塊資源庫
|偵測並符合 CAD 標準
|追蹤圖面內的變更
|設計牆、門、窗
|樓板平面圖、剖面圖、立面圖
|從樓板平面圖建立幾何圖形
|使用 Architecture 工具集自動執行
|8,500 多個智慧型建築物件
|支援 AIA 第 2 版圖層標準
|BS1192 DIN 276、ISYBAU Long Format
|ISYBAU Short Format 和 STLB
|設計零件、組合和產品
|智慧型工具選項板
|匯入外部 CAD 幾何圖形
|自動建立材料表
|自動更新零件
|為零件指定參數式約束
|物件材料和質量性質
|700,000 多個智慧型製造零件
|ISO、ANSI、DIN、JIS、BSI、CSN 和 GB 支援
|合併 GIS 拓樸
|建立、維護 CAD 及 GIS 資料
|將 GIS 資料與設計資料匯總
|存取多個來源的空間資料
|北美/歐洲電力資料架構
|水、廢水和天然氣的報告
|從 geomap 資料建立幾何圖形
|插入地理測繪資料
|建立面板配置和線路圖
|在以專案為基礎的結構中進行組織
|使用一致的專案標準
|佈線圖錯誤檢查
|65,000 多種智慧型電子符號
|AS、GB、IEC、JIC 和 IEEE 標準
|精確的 MEP 文件
|建立 MEP 圖面
|MEP、HVAC 符號資源庫
|10,500 多種智慧型 MEP 物件
|支援 AIA 第 2 版、BS1192 Descriptive
|支援 BS1192 - AUG 第 2 版標準
|配管零件對齊
|計算零件、物件上的力
|材料報告
|建立線路圖和工廠配置
|建立、維護工廠設計圖面
|自動執行 P& ID
|共用等角、正投影報告
|材料報告
|400 多種智慧型工廠物件
|包括設備、支援樣板
|支援 40 種標準的結構構件
|定線和縱斷面設計
|廊道塑型
|設計自動化
|月台邊緣設計
|特殊軌道設計
|Project Explorer for Civil 3D
|輕軌和電車車輛追蹤
|材料與數量
|圓環設計
|廊道塑型
|設計自動化
|排水設計
|交叉設計
|道路修復
|Project Explorer for Civil 3D
|掃掠路徑分析
|材料與數量
|停車場配置
|圓環設計
|雨水和污水管線詳圖設計
|廊道塑型
|設計自動化
|加壓式公用設施
|測量
|地形塑型
|整地
|Geotechnical Modeler for Civil 3D
|掃掠路徑分析
|Grading Optimization for Civil 3D
|Project Explorer for Civil 3D
|橋樑定線、縱斷面和橫斷面塑型
|參數式橋樑塑型
|適合重複工作的試算表
|結構分析
|選擇工程的大樑計算
|混合網格/有限元素模型
|將橋樑模型發佈至 Revit
|鋼筋詳圖和圖面製作
|雨水和污水管線概念設計
|路旁整地
|圓環設計
|主題選項板
|剖面視圖
|組成道路
|以元件為基礎的橋樑設計
|為既有環境塑型
|匯入 3D 模型
|設計廊道
|Revit 模型整合
|材料數量
|雨水分析
|定線和縱斷面最佳化
|視線分析
|橋樑大樑分析
|洪水模擬
|行動力模擬
|交通模擬
|動畫 (匯出至 3ds Max)
|大氣效果
|分鏡腳本和動畫
|從點雲產生地形
|從點雲產生圖徵
|掃瞄至網面
|產生點雲
|相片處理
|平面和縱斷面圖紙產生
|QTO 和土方工程計算
|施工圖
|IFC 匯入與匯出
|廊道資料捷徑 (DREF)
|匯入和轉換 PDF
|將圖塊匯出至 Inventor、BIM 360
|整合協調的 BIM 模型
|將圖面匯入/匯出至 BIM 360、Inventor
|從 Revit、Fusion 360 匯入/匯出
|貼附、編輯和顯示點雲
|Connector for ArcGIS
|Collaboration for Civil 3D
|建立自訂按鍵指令
|編輯多個物件性質
|AutoLISP 程式設計和自動化
|Visual LISP 功能
|Visual Basic 應用程式
|記錄重複的按鍵順序
|產業專用的物件資源庫
|巨集
|處理器
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雙核心 Intel Core 2 或同級的 AMD；CPU 必須支援 SSE 4.1
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最低：2.5-2.9 GHz
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最低：2.5-2.9 GHz
|Microsoft Windows
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10，64 位元
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10，64 位元
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10，64 位元
|Apple macOS
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|Linux
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|磁碟空間
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16 GB
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16 GB 以上
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16-30 GB 以上
|RAM
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8-16 GB 以上
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8-16 GB 以上
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8-16 GB 以上
|顯示卡
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支援 DirectX 10.1 且具備 2 GB 以上的 VRAM
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相容 DirectX 12 且具備 1-4 GB 以上的 VRAM
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相容 DirectX 12 且具備 1-4 GB 以上的 VRAM
|瀏覽器
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Chrome、Firefox
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Chrome
|
Chrome