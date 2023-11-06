視覺特效工作室的主要功能

探索可自由使用的工具，製作可產生持久影響的精彩視覺效果。

《星際異攻隊 3》的火箭浣熊寶寶

模擬和效果

使用 Aero、MPM 和 Particles 系統，提供自然外觀的效果，例如燃燒、冰雪或粒子。

散射和實例化

為世界建築創造大規模複雜性，或使用富有表現力的散射工具設定外觀。

階層工具

利用剪輯混合和非線性動畫，在不同片段之間進行切換，並將不同片段組合成單一動畫。

動畫曲線編輯

使用場景動畫的圖形表現法建立、檢視及修改動畫曲線。

通用場景描述

快速載入和編輯大型資料集，並使用原生工具直接處理資料。

整合式 Arnold 彩現程式

使用 Arnold 彩現視圖可即時檢視場景變更，包括照明、材質和相機。

傳媒娛樂軟體集的更多功能

塑型

重建拓樸工具

3ds MAX、MUDBOX

通過自動將多邊形網格資料重建為簡潔、以四邊形為主的拓撲結構，減少複雜的高解析度資產或傳統塑型工作，同時確保精確度。

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智慧擠出

3ds MAX、MAYA
透過領先業界的智慧擠出功能，提高多邊形塑型水準，讓您以互動方式擠出至網面或從網面中取消，快速建立富有表現力的內容。

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網面和曲面塑型

3DS MAX、MAYA
利用多邊形、細分曲面，以及雲形線式塑型功能，有效率地建立參數式物件和有機物件。

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全面的 UV 編輯工具集

MAYA、3DS MAX、MUDBOX
在 2D 視圖中檢視及編輯多邊形、NURBS 和細分曲面的 UV 材質座標。

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修改子堆疊工作流程

3DS MAX
使用一系列非破壞性且容易使用的行業定義修改子，概念化、迭代和探索設計理念。 

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骨架和動畫

角色設置

3DS MAX, MAYA
為已建構好骨架的角色建立複雜的動作系統，包括可提供逼真表演的變形。

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藍色鉛筆工具集 

MAYA

繪製隨時間變化的姿勢、定義運動弧、標記鏡頭，或在場景中加入註解。

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動畫曲線編輯

3DS MAX、MAYA、MOTIONBUILDER

使用場景動畫的圖形表現法建立、檢視及修改動畫曲線。

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階層工具

MOTIONBUILDER

利用剪輯混合和非線性動畫，在不同片段之間進行切換，並將不同片段組合成單一動畫。

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Evaluation Manager

MAYA

透過平行演算、GPU 加速變形器和背景快取，可更快速地檢閱動畫並產生較少的播放畫面。

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外掛程式支援

3DS MAX、MAYA、MOTIONBUILDER、MUDBOX 

透過支援功能強大的協力廠商外掛程式來延伸功能。

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效果

Bifrost 視覺程式設計環境

MAYA

在單一視覺程序化的程式設計環境中建立全然精確且精細無比的模擬。

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模擬和效果

MAYA

使用 Aero、MPM 和 Particles 系統，提供自然外觀的效果，例如燃燒、冰雪或粒子。

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散射和實例化

MAYA

為世界建築創造大規模複雜性，或使用富有表現力的散射工具設定外觀。

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可供使用的圖形

MAYA

直接從預先建置的圖形打造極為美觀的效果，例如爆炸和沙塵暴。

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NanoVTT

MAYA

使用 NanoVTT 可直接在視埠中彩現與 Arnold 彩現染非常相符的體積。

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互動式毛髮修飾

MAYA

使用強大的互動式修飾工具，為角色建立擬真的頭髮和毛髮。

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外觀開發

LookdevX

MAYA
使用方便美工人員使用的外觀開發系統，為 USD 物件建立圖表描影網路和材料。

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彩現

Arnold GPU

ARNOLD
在 CPU 和 GPU 彩現之間順暢地切換。

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標準表面描影程式

ARNOLD

利用這種以實際情況為準的能源節約 Uber 描影程式，有助於產生各種材料和外觀。

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影像器

ARNOLD
使用光暈、混光器、Noice 和 OptiX 降噪影像器控制照明效果，並在每次彩現後自動降噪。

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彈性且可擴展的 API

ARNOLD

在外部應用程式中整合 Arnold，並建立自訂描影程式、相機、光源篩選器和輸出驅動程式。

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通用場景描述 (USD) 工作流程

ARNOLD

在生產場景中，利用 Arnold 發揮 USD 的最大效能。

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通用場景描述 (USD) 工作流程

光速處理 

MAYA

使用 USD，就能在短短數秒內載入並編輯大量資料集。

無縫匯入/匯出

3DS MAX、MAYA

匯入 USD 資料做為原生 Maya 或 3ds Max 資料，並將原生 Maya 或 3ds Max 資料做為 USD 資料匯出。

輕型預覽

MAYA

使用「階層視圖」視窗快速查看 USD 場景結構的預覽。

開放原始碼且完全可自訂

適用於 Maya、Bifrost 和 Arnold 的 USD 外掛程式可做為開放原始碼專案提供，供工作室視需要自訂。

流水線整合

Python 3

3DS MAX、MAYA、MOTIONBUILDER

使用 Python 3 建立腳本及撰寫外掛程式。

自訂

3DS MAX、ARNOLD、MAYA、MOTIONBUILDER、MUDBOX

自訂軟體的外觀和運作方式，滿足您的流水線需求。 

 

場景組合工具

3DS MAX、MAYA

更加輕鬆地建立大型複雜場景，並將製作資產視為分離的元素進行管理。

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軟體安全性

3DS MAX、MAYA

使用場景工具來保護您的工作，使其免受惡意腳本 (可能是場景檔案的一部分) 的侵害。

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glTF 支援

3DS MAX

將 3ds Max 場景中的資產發佈為 glTF，以便用於網頁應用程式、線上商店、瀏覽器遊戲和其他線上出口。

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