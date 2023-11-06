存取一套完整功能來打造您的下一款遊戲。
透過自動將多邊形網面資料重建為簡潔、以四邊形為主的拓撲結構，減少複雜的高解析度資產或傳統建模工作，同時確保精確度。
使用一系列行業定義修改子來概念化、迭代和探索設計構想，這些修改子可以輕鬆地以非破壞性方式美化您的創作。
為已建構好骨架的角色建立複雜的動作系統，包括可展現栩栩如生效果的變形功能。
使用場景動畫的圖形表現法建立、檢視及修改動畫曲線。
在單一視覺程序化的程式設計環境中建立全然精確且精細無比的模擬。
使用 Unreal Live Link for Maya 外掛程式將動畫資料從 Maya 即時串流至 Unreal。
光速處理
MAYA
使用 USD，就能在短短數秒內載入並編輯大量資料集。
無縫匯入/匯出
3DS MAX、MAYA
可以將 USD 資料匯入為原生 Maya 或 3ds Max 資料，也可將原生 Maya 或 3ds Max 資料匯出為 USD 資料。
輕型預覽
MAYA
使用「階層視圖」視窗快速查看 USD 場景結構的預覽。
開放原始碼且完全可自訂
適用於 Maya、Bifrost 和 Arnold 的 USD 外掛程式可做為開放原始碼專案提供，供工作室視需要自訂。
Python 3
3DS MAX、MAYA、MOTIONBUILDER
使用 Python 3 建立腳本及撰寫外掛程式。
自訂
3DS MAX、ARNOLD、MAYA、MOTIONBUILDER、MUDBOX
自訂軟體的外觀和運作方式，滿足您的流水線需求。