深入瞭解可用於製作給人留下深刻印象的動畫的工具。
為已建構好骨架的角色建立複雜的動作系統，包括可提供逼真表演的變形。
利用多邊形、細分曲面，以及雲形線式塑型功能，建立參數式物件和有機物件。
使用場景動畫的圖形表現法建立、檢視及修改動畫曲線。
利用剪輯混合和非線性動畫，在不同片段之間進行切換，並將不同片段組合成單一動畫。
快速載入和編輯大型資料集，並使用原生工具直接處理資料。
使用 Arnold 彩現視圖可即時檢視場景變更，包括照明、材質和相機。
光速處理
MAYA
使用 USD，就能在短短數秒內載入並編輯大量資料集。
無縫匯入/匯出
3DS MAX、MAYA
匯入 USD 資料做為原生 Maya 或 3ds Max 資料，並將原生 Maya 或 3ds Max 資料做為 USD 資料匯出。
輕型預覽
MAYA
使用「階層視圖」視窗快速查看 USD 場景結構的預覽。
開放原始碼且完全可自訂
適用於 Maya、Bifrost 和 Arnold 的 USD 外掛程式可做為開放原始碼專案提供，供工作室視需要自訂。
Python 3
3DS MAX、MAYA、MOTIONBUILDER
使用 Python 3 建立腳本及撰寫外掛程式。
自訂
3DS MAX、ARNOLD、MAYA、MOTIONBUILDER、MUDBOX
自訂軟體的外觀和運作方式，滿足您的流水線需求。