La produzione additiva è un processo che aggiunge strati successivi di materiale per creare un oggetto, spesso definito stampa 3D. La produzione sottrattiva, come suggerisce il nome, è l'opposto. Anziché aggiungere strati, la produzione sottrattiva comporta la rimozione di sezioni di un materiale mediante lavorazione o taglio. Può essere eseguita manualmente o, più comunemente, mediante un processo noto come lavorazione CNC (Computer Numerical Control) e si sviluppa attraverso molti processi, come fresatura, tornitura, tornitura motorizzata, elettroerosione a filo e altri.