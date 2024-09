Sì. Autodesk Fusion è una scelta eccellente perché offre una suite completa di strumenti di modellazione 2D e 3D per la progettazione di parti in lamiera. Un'esperienza utente intuitiva semplifica la modellazione con strumenti specializzati basati su regole lamiera (tipo di materiale, spessore, fattore K, gioco giunzione, raggio/scarico piega, condizioni angolo e molte altre). Fusion include inoltre strumenti per automatizzare la modellazione di flange, smussi e fori e consente di appiattire i progetti 3D in una forma 2D con un solo clic. Una volta completati i progetti, Fusion è in grado di produrre disegni dettagliati, nidificare parti in fogli, generare rapporti di nidificazione ed etichette personalizzabili, nonché creare strategie di taglio per la produzione utilizzando macchine CNC.