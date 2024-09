L'ottimizzazione della topologia parte da un modello CAD progettato dall'uomo, cui vengono applicati carichi e vincoli in base al progetto. Restituisce un solo concetto ottimizzato pronto per la valutazione in base al modello progettato dall'uomo. Non esiste un'ideazione automatizzata. Infine, restituisce all'utente un risultato di progettazione mesh ottimizzato che deve essere ricreato in un sistema CAD destinato all'uso a valle.

Autodesk Fusion Simulation Extension parte da aree di isolamento e di mantenimento, carichi e vincoli di progettazione basati su requisiti specifici.

L'intelligenza artificiale genera i risultati topologici creati per la valutazione basata sui requisiti di progettazione e produzione. Simulation Extension in Autodesk Fusion restituisce all'utente un modello di geometria pronto per il CAD che può essere modificato in qualsiasi sistema.