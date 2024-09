Sì, Autodesk Fusion è uno strumento altamente versatile utilizzato per la progettazione dei prodotti. Consente a progettisti e ingegneri di esplorare in modo semplice e veloce i progetti visivi e funzionali, creare rendering e animazioni fotorealistiche, simulare e testare il funzionamento di un progetto in condizioni reali e tradurre i progetti in istruzioni per le macchine CNC.