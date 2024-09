Autodesk Fusion Design Extension

Autodesk Fusion Product Design Extension, in precedenza Fusion 360 Product Design Extension, è un insieme di strumenti avanzati di progettazione e modellazione 3D che consentono un approccio automatizzato alla creazione di progetti di prodotti complessi. Migliora le prestazioni dei prodotti e prepara il tuo progetto per la produzione con indicazioni e impostazioni intelligenti per l'uso delle funzionalità. Ulteriori informazioni su Autodesk Fusion (in precedenza Fusion 360) per la progettazione di prodotti.