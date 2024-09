Autodesk Fusion Team

Termini e condizioni del pacchetto Autodesk Fusion:

L'acquisto del pacchetto Autodesk Fusion offre uno sconto del 33% sul prezzo di vendita consigliato per 3 nuovi abbonamenti annuali di Autodesk Fusion, raggruppati in un unico pacchetto, tasse escluse. I prodotti abbinati a questa promozione disponibili sul sito Autodesk Negozio Online includono un pacchetto di 3 postazioni di Autodesk Fusion.

L'offerta è disponibile in Italia, non é cumulabile con altri rimborsi o promozioni ed è nulla ove vietata o limitata dalla legge. I prodotti devono essere acquistati sul sito Autodesk Negozio Online. Lo sconto applicabile verrà automaticamente visualizzato nel carrello.

AUTODESK SI RISERVA IL DIRITTO DI ANNULLARE, SOSPENDERE O MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO L'INTERA PROMOZIONE O PARTE DI ESSA, PER QUALSIASI MOTIVO E A PROPRIA ESCLUSIVA DISCREZIONE. I PREZZI DEL SOFTWARE AUTODESK SONO SOGGETTI A VARIAZIONE.

Autodesk e Autodesk Fusion sono marchi registrati di Autodesk, Inc. e/o delle sue società controllate e/o collegate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti o marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Autodesk si riserva il diritto di modificare le funzionalità, le specifiche e i prezzi dei prodotti e dei servizi in qualsiasi momento, senza preavviso, e declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici o grafici contenuti nel presente documento.